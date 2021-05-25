Вечный суд «Грузинской мечты»

Из-за выборов в Высший совет юстиции грузинская власть рискует оставить страну без траншей из США и ЕС, послы которых вместе с представителями профильных НПО и оппозиции призывают «Грузинскую мечту» и судейский корпус отложить выборы до реформы судебной системы. Это является частью соглашения Мишеля. Об этом сегодня оппозиционные депутаты напомнили власти на парламентском заседании.

«Деньги получать хотите, а советы – нет, это по каким правилам?» – поинтересовался один из лидеров «Лело» Мамука Хазарадзе у депутатов «Грузинской мечты». Вместе с другими оппозиционерами он с парламентской трибуны пытался убедить представителей правящего большинства отменить назначенную на завтра конференцию судей, на которой должны быть избраны четыре новых члена Высшего совета юстиции.

Ранее с аналогичным призывом к власти обратились представители правозащитных НПО, а также послы США Келли Дегнан и ЕС Карл Харцель. В их письме предлагается дождаться реформы судебной системы, на что указывается в соглашении Мишеля, и напоминается, «что проведение судебной реформы «является строгим условием оказания Грузии макрофинансовой помощи».

Спикер парламента Каха Кучава в ответном письме отказался от этого предложения, объяснив это следованием Конституции и закону, что система в таком случае до завершения реформы, то есть до конца следующего 2022 года, будет парализована.

Но и послу США Келли Дегнан не занимать упорства. Накануне она еще раз обратилась к власти и Совету юстиции с просьбой отложить конференцию до июля. Как следует из ее слов, к тому времени, как это предусмотрено соглашением Мишеля, должны измениться правила избрания судей и членов Высшего совета юстиции.

Оппозиционер Мамука Хазарадзе напомнил, что друзьям в просьбах не отказывают, тем более таким друзьям, с которыми пару дней назад Грузия заключила договор о получении финансовой помощи в размере 300 миллионов долларов США. И главное, напомнил Хазарадзе, – этот Совет нужен Грузии, которой до американской судебной системы расти и расти:

«Посол США обратилась к вам с просьбой перенести завтрашнюю конференцию в связи с запланированной реформой системы правосудия. Господин спикер ответил, что этого не будет, потому что этих судей нужно выбрать. Тот политический стиль, который вы внедрили, – это не партнерство и не проявление доверия. Когда твой друг говорит, что это нужно тебе, у них в этом плане все в порядке, у меня вопрос: по каким это правилам – одной рукой триста миллионов брать, а другой говорить, что, нет, не сможешь перенести конференцию, назначенную на 26 мая, на выходной день, потому что нужно выбрать назначенных кланом судей – вот так рушится фундамент (партнерства и доверия)», – возмущался Мамука Хазарадзе.

Слова депутатов «Мечты» о вмешательстве в судебную систему подтолкнули другого оппозиционного депутата, лидера «Гирчи» Яго Хвичия, напомнить властям печальную реальность:

«У нас нет суда в стране, мы обманываем всех, в том числе студентов юридического факультета, – мы готовим их к профессии, которой у нас в природе не существует».

Тем не менее власть осталась непоколебима. Вице-спикер Арчил Талаквадзе, который был переговорщиком от партии власти при достижении соглашения Мишеля, заявил:

«Наши оппоненты заявляют, что до реформы все процессы должны быть приостановлены. И что мы в этом случае говорим нашему обществу? Что укрепление свободы и независимости суда начинаем с ограничения его прав и свобод? А суду мы говорим, что у них нет права представить судей, комплектовать Совет, и еще год никакие решения не будут приниматься в судебной системе? И это усиление независимости судебной системы?»

Позиция «Грузинской мечты» и действия Высшего совета юстиции сегодня побудили «несудейского» члена Совета Нази Джанезашвили пойти на крайний шаг – отказаться от участия в конференции судей:

«Высший совет юстиции не намерен останавливаться и принимать во внимание политическое соглашение (Мишеля), и парламент ничего не делает. Поэтому я, как член Совета, не могу принимать участие в этом процессе, чтобы моя подпись под этим ущербным решением не носила косметического характера. Пусть ответственность принимают на себя сам этот клан и люди, которые его поддержали».

От имени судейской части Высшего совета юстиции его представитель Дмитрий Гвритишвили еще накануне выразил огромное счастье по поводу того, что в июне у Нази Джанезашвили истекает срок полномочий, и с ней, доставляющей им огромные неудобства, больше не придется общаться. И хоть в июле истекает срок полномочий и у Гвритишвили, он, видимо, уверен, что судьей он будет еще многие годы.

Гвритишвили отрицает существование клана в судебной системе. Накануне на своей странице Facebook он написал, что конференция судей должна состояться и на ней должны быть избраны новые члены Совета. Он гордится тем, что все это время он и его друзья в совете упорно шли вперед, благодаря чему практически исчерпан дефицит судей в системе и корпус укомплектован на 80%. А сегодня Дмитрий Гвритишвили в интервью ТВ «Формула» допустил, что в силу своей независимости судьи могут и отказаться от проведения конференции.

«Адресатом этих требований и призывов Высший совет юстиции не может быть. Завтрашнюю конференцию созывает не Совет, ее, следуя закону, потребовала в письменном виде одна пятая часть судей. Соответственно, когда завтра соберется конференция, первым вопросом будет утверждение повестки дня, то есть сама конференция решит, будет ли она продолжать работу».

То, что она не пройдет спокойно, обещают и представители правозащитных НПО. Они уже давно уверены, что судебную систему нужно спасать. Еще два года назад они выступали за роспуск Совета юстиции и призывали парламент усовершенствовать процедуру выборов и назначения бессрочных судей.

Примечательно, что еще тогда Венецианская комиссия согласилась с мнением профильных НПО, которые, в том числе, говорили «о низком доверии общества к Совету юстиции, о том, что парламент находится в руках одной политической силы».

А за эти два года, как говорится в сегодняшнем заявлении Ассоциации молодых юристов, ситуация ухудшилась из-за других правил, поспешно введенных «Грузинской мечтой», которые больше усиливают клановость в судебной системы и ее аффилированность с властями. Поэтому молодые юристы избрание новых членов в Высшем совете юстиции называют не иначе как «внутриклановой ротацией». Но, поскольку теперь уже речь идет об избрании судей бессрочно, правозащитники намерены бороться до конца и планируют завтра, во время конференции судей устроить шумную акцию протеста.

Противники поспешных выборов судей и укомплектования Высшего совета юстиции рассчитывают, что «Грузинской мечте» не удастся до начала реформы протолкнуть желаемых судей, ведь последнее время из Вашингтона и Брюсселя этот процесс привязывают к выделению траншей в рамках программ помощи Грузии и настоятельно советуют следовать рекомендациям Венецианской комиссии и соглашению Мишеля.