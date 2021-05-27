За сутки у двух жителей Южной Осетии диагностировали коронавирус

Блогер из Тульской области с ником «Андрей Бушмелев», назвавший в социальной сети TikTok Рамзана Кадырова «шайтаном» и «предателем своего отца ради власти», извинился перед главой Чечни и удалил свой аккаунт, сообщают «Кавказ. Реалии». Он также предостерег от оскорбительных слов в адрес Кадырова всех молодых людей.

Издание отмечает, что несмотря на то, что в настоящее время аккаунт «Андрей Бушмелев» недоступен, видеообращение с его извинением можно найти в сети - в частности, оно выложено в телеграм-канале Baza.

На видео блогер поясняет, что его слова в адрес Кадырова были вызваны тем, что он «выпил на голодный желудок». Что именно побудило записать ролик с извинениями - житель Тульской области говорить отказался, отметив лишь, что «на то были причины», о которых публично высказываться он не может.

Это далеко не первое публичное извинение перед Рамзаном Кадыровым за слова, написанные или произнесенные о нем в интернете. По данным «Кавказ. Реалий», за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни отвечают представители чеченских диаспор за пределами республики. В их обязанности, в частности, входит мониторинг высказываний о Рамзане Кадырове и членах его семьи и поиск авторов. В самой Чечне, сообщает издание, такая работа «поставлена на поток».

Накануне публичные извинения Рамзану Кадырову принесли пермский подросток, опубликовавший видео в интернете, в котором он назвал руководителя Чечни «шайтаном», и родственники 15-летнего уроженца Дагестана, проживающего в подмосковном Чехове - тот назвал Кадырова «шайтаном» в комментарии в соцсети.