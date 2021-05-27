Профсоюзы Абхазии: «Нас оставили нищими в 1994 году»

Сегодня в конференц-зале Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия (в советское время в этом здании размещался Совпроф республики) состоялся их восьмой съезд.

Выступивший с докладом Азарет Айба, который с 1994 года возглавляет ФНПРА, объяснил, почему руководство федерации отчитывается за шестилетний период:

«23 апреля 2015 года был проведен очередной, шестой, съезд федерации. Сегодня мы проводим восьмой съезд. Причиной явилось то, что систематическое игнорирование конституционных, законных, уставных требований федерации по вопросам имущества и взаимоотношений с Фондом социального страхования и охраны труда со стороны исполнительной и законодательной власти Республики Абхазия вынудило нас провести чрезвычайный седьмой съезд».

Тут надо пояснить, что, начиная с 1994 года, ФНПРА ведет безуспешную борьбу за ряд объектов недвижимости в Абхазии, прежде всего, здравниц, которые некогда были профсоюзными. Но до сих пор содержать структуры руководства федерации приходится лишь на очень небольшие взносы членов профсоюза и арендную плату организаций, которые снимают помещения в здании ФНПРА…

Азарет Айба немало внимания в докладе уделил столетнему юбилею профсоюзов Абхазии:

«18 марта 2018 года профсоюзам Абхазии исполнилось сто лет. В связи с тем, что из-за отсутствия денежных средств у нас не было возможности отметить в торжественной обстановке столь знаменательную дату, празднование было перенесено на 2020 год. Как вам известно, в 2020 году состоялись выборы президента Абхазии. К власти пришли люди, которых мы поддерживали с 2004 года. Надеясь на поддержку нынешней власти, на очередном, шестом, пленуме федерации 14 февраля 2020 года было принято решение провести очередной отчетно-выборный съезд после празднования столетнего юбилея. Но финансы, как говорится, поют романсы; у нас ничего нет, нас оставили нищими в 1994 году. И вот еще помешало появившееся инфекционное заболевание».

Председатель ФНПРА привел ряд примеров того, как федерация боролась за восстановление на работе незаконно уволенных работников: в средних школах, здравнице, роддоме… И продолжил:

«Сейчас интересные вещи расскажу о том, что произошло у нас тут внутри, в федерации. Бганба Анатолий Киазимович здесь сидит, председатель рескома профсоюза работников госучреждений. У него работал заместителем Цушба Тамаз. Бганба Анатолий Киазимович после аварии чуть не погиб, был доставлен в Республиканскую больницу, несколько операций сделали ему, вернули с того света. Постоянно его навещал Тамаз Цушба – но не для того, чтобы помочь ему, своему руководителю: «Дай мне от сейфа ключи, печать, штамп, я должен работать». В конце концов Бганба доверился своему заместителю, дал. А тот воспользовался этим доверием, пошел в банк, закрыл расчетный счет, на себя оформил, деньги выкачивать начал. Затем обошел всех членов рескома: «Бганба уже не может выходить, его надо освобождать, он согласен». Когда на ноги стал, из больницы выписался, его пригласили на так называемую конференцию. Как мог, доложил ее так называемым делегатам. После чего по предложению Цушба его освободили от должности председателя. Только благодаря Эмме Харитоновне Бобуа, председателю Сухумского райкома профсоюза работников госучреждений, Бганба избрали его заместителем. Прошло время. Проанализировав все произошедшее, Бганба написал докладную записку в президиум ФНПРА. 11 января мы включили этот вопрос в повестку дня расширенного заседания. Единогласным решением Цушба отстранили от занимаемой должности, запретили быть даже членом профсоюза. А Бганба на следующей конференции под бурные аплодисменты снова возглавил реском на пять лет. Это чтобы вы знали, что происходит».

Азарет Айба определенно высказался на тему внутренней политики в стране:

«Нищета нашего народа! Ничего, кроме этого, мы не видели на протяжении всех этих шести лет до 12 января 2020 года. Мы не скрываем, что поддерживали, поддерживаем до сих пор и будем поддерживать «Амцахара».

А в конце доклада Айба вновь вернулся к теме так и не отмеченного в торжественной обстановке столетия профсоюзов Абхазии. Приурочив это к намеченному на 3-10 октября проведению в Абхазии международной профсоюзной конференции работников мелкого и среднего бизнеса с участием 64 человек, он сказал:

«Я хочу попросить президента Республики Абхазия… попросить два миллиона рублей, чтобы провести на международном уровне наш юбилей и достойно принять этих людей».

С содокладом выступил первый заместитель председателя ФНПРА Тимур Делба, который сконцентрировал внимание на взаимоотношениях федерации с Фондом социального страхования и охраны труда, который отказывается от выполнения таких статей, как внешкольное обслуживание, оздоровление детей...

После прений по докладам состоялись выборы руководящих органов ФНПРА. Председателем избран Азарет Айба, первым заместителем – Тимур Делба, заместителем – Анатолий Бганба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия