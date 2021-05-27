Тенгиз Тарба: «Ситуация недопустимая, его нельзя было оставлять одного в горах»

Генеральная прокуратура Абхазии проводит доследственную проверку по факту пропажи в горах туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова. МЧС Абхазии заявило о прекращении поисково-спасательных работ, и там не подтвердили информацию российских СМИ о том, что поисково-спасательная операция возобновлена. Ситуацию прокомментировал директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба.

В Абхазии пропал российский турист из Екатеринбурга 64-летний Владимир Ульянов, который в составе группы любителей туризма из Нижнего Тагила пошел в горы.

По словам инструктора группы Анны Гилевой, Владимир Ульянов оказался «физически не готов» к походу, его оставили в палатке с едой на перевале дожидаться группу и обещали вернуться. Но погода резко испортилась, и туристы сбились с пути. Они запросили помощь абхазских спасателей, которые нашли их в районе СухумГЭС и доставили в столицу.

Поисково-спасательная операция МЧС Абхазии началась 12 мая в верховьях реки Гумисты. 19 мая спасатели вместе с Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения российского туриста на перевале Химса. Следов лагеря не нашли, Владимира Ульянова нигде не было. Поисково-спасательная группа обследовала окрестности и маршрут движения из высокогорной зоны к побережью, вертолеты МЧС совершали облеты территории. Была надежда, что Ульянов решил спуститься самостоятельно. Но поиски, которые длились две недели, результата не дали. И 23 мая МЧС Абхазии объявило, что завершило поисково-спасательную операцию.

Информационно-аналитический портал Екатеринбурга и Свердловской области «JustMedia» сегодня сообщил, что поиски туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова возобновлены МЧС Абхазии. По данным портала, их прервали из-за плохой погоды, а родственники пропавшего туриста и Анна Гилева уверены, что он может быть жив, поскольку он опытный турист и при нем было необходимое снаряжение. Они предполагают, что он мог заблудиться. По данным «JustMedia», «в боевой готовности находятся спасатели южного поисково-спасательного отряда МЧС России, они ждут официального запроса от Абхазии».

МЧС Абхазии ответило на эту публикацию, что «после завершения наземной части поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста продолжает мониторить территорию в районе поиска. При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, постоянно бывающие в данном районе».

Отделом внутренних дел по Сухумскому району проведена проверка по данным о группе туристов, которые 3 мая прибыли в Абхазию для пешего похода в высокогорье. Собранный материал направлен в прокуратуру.

Помощник генерального прокурора по связям со СМИ Рада Сангулия сообщила, что прокуратура Сухумского района по материалам МВД начала доследственную проверку:

«25 мая 2021 года в прокуратуру Сухумского района поступил материал проверки по факту пропажи в горной местности Сухумского района неподалеку от перевала «Химса» гражданина Российской Федерации Ульянова Владимира Николаевича, 1957 года рождения. По данному факту прокуратурой Сухумского района проводится доследственная проверка по установлению обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение».

Мы обратились к Тенгизу Тарба, директору фонда «Горная Абхазия», и попросили прокомментировать ситуацию, в которую попала группа российских туристов:

«Конечно, ситуация недопустимая. Его нельзя было оставлять в горах, тем более в такое достаточно сложное время года с планом, как заявляла гид, что они выйдут на радиалку, проведут ночевку и потом к нему вернутся. Всегда, когда мы идем в горы, мы рассчитываем на самый худший сценарий. И всегда, когда идем по маршруту, мы держим в голове, что можем не вернуться к какой-то из точек, поэтому при нас всегда есть базовое количество экипировки. То есть мы никогда не бросим рюкзак, в котором есть палатка, еда и спальник, а уж тем более, когда это касается человека. Человека ни в коем случае нельзя оставлять одного в горах. Что, собственно говоря, с ними и произошло: они рассчитывали на лучший сценарий, думали, что прогуляются и вернутся, но, к сожалению, их, как они говорят, застала непогода. В результате они сбились с тропы и не смогли вернуться к оставленному ими человеку».

По словам Тенгиза Тарба, группа не учла, что в это время года погодные условия в горах непредсказуемые и сложные:

«В это время года к этим местам группы обычно не водят, потому что, во-первых, там перевалы заснежены и очень много снега в районе Химсы, в районе горы Дзыхва и Чедыма, поэтому люди, которые давно водят туристические группы в эти места, обычно планируют маршруты с конца июля. Как обычно гид ведет группу? Он определяет для каждого маршрута идеальное время. Исходя из того, какая у него группа, он выбирает ритм. Это же туристическая группа, а не спортивная, соответственно рассчитывается количество километров, которое они пройдут, чтобы не загнать людей. Они должны знать, где в случае необходимости можно сделать остановку. Если группа не смогла дойти до нужной точки, где запасные точки, в которых есть вода и можно разбить палатку. Исходя из общепринятых правил поведения в горах и личного опыта гида, выстраивается поведение всей группы».

Все туристические группы, прибывающие в Абхазию, должны оставлять информацию о своих планах в Министерстве туризма. Но там нам ответили, что данная туристическая группа к ним не обращалась и не оповестила их о выходе на маршрут, они о них ничего не знали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия