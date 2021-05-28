Батарейкам не место в обычной урне

В Абхазии появились места для сбора батареек. Ярко оранжевые урны установлены в офисах, школах, театрах и кафе столицы. Проект реализует группа молодежи из Фонда «Республика идей» совместно с Институтом экологии в рамках программы поддержки гражданского общества - совместной инициативы ЕС и ПРООН.