Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Батарейкам не место в обычной урне
В Абхазии появились места для сбора батареек. Ярко оранжевые урны установлены в офисах, школах, театрах и кафе столицы. Проект реализует группа молодежи из Фонда «Республика идей» совместно с Институтом экологии в рамках программы поддержки гражданского общества - совместной инициативы ЕС и ПРООН.
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