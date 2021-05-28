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Батарейкам не место в обычной урне

Батарейкам не место в обычной урне
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Батарейкам не место в обычной урне

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В Абхазии появились места для сбора батареек. Ярко оранжевые урны установлены в офисах, школах, театрах и кафе столицы. Проект реализует группа молодежи из Фонда «Республика идей» совместно с Институтом экологии в рамках программы поддержки гражданского общества - совместной инициативы ЕС и ПРООН.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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