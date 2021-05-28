«Международная прозрачность – Грузия»: почти половина доходов, полученных партиями, приходится на «Грузинскую мечту»

НПО «Международная прозрачность – Грузия» изучило финансирование политических партий Грузии в 2020 году. По данным организации, почти половина как всех доходов, полученных партиями, так и расходов приходится на правящую партию «Грузинская мечта».

«В 2020 году восемь изученных в рамках исследования политических субъектов получили в общей сложности 60 221 705 лари, из которых почти половина (48,4%) - 29 166 087 лари - приходилась на правящую партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». На втором месте с 8 037 276 лари блок «Единое национальное движение», на третьем - «Лело для Грузии» с 8 036 077 лари", - говорится в сообщении.

Как поясняет НПО, налицо крайне неравномерное перераспределение финансов между партиями. Вместе с тем, по сравнению с другими годами, финансовое неравенство сократилось. В частности, в 2016 году из более чем 28 миллионов пожертвований, полученных в сумме партиями, 68% приходилось на «Грузинскую мечту». В 2019 году этот показатель был еще выше, поскольку правящая партия получила 84% от общего объема пожертвований.

Снижение доли «Грузинской мечты» в 2020 году в НПО объясняют появлением в 2020 году нескольких политических партий, обладающих существенными финансовыми ресурсами.

77% общей суммы поступлений приходились на частные пожертвования, 19% – на государственное финансирование и 4% - на другие типы доходов, включая кредиты коммерческих банков.

Наибольшую часть государственного финансирования - 4 222 546 лари или 42% от общего объема - получила правящая партия «Грузинская мечта». На втором месте партии, объединенные в блоке «Единое национальное движение» (2 121 660 лари), на третьем – «Альянс патриотов Грузии» (1 959 750 лари).

Из 46 586 370 лари в виде пожертвований около половины - 23 881 521 лари – получила «Грузинская мечта», с 7 975 594 лари на втором месте «Лело для Грузии» и с 5 740 011 лари на третьем месте партии, входящие в блок «Единое национальное движение».