Георгий Гахария завтра проведет презентацию новой партии "За Грузию"

Политическое объединение бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» будет представлено общественности в субботу, 29 апреля. Мероприятие состоится в 17:00 в здании «Экспо Джорджия».

Кто присоединится к политическому объединению Гахария, станет известно завтра. Однако сегодня членство в команде бывшего премьер-министра подтвердили бывший глава администрации президента Георгия Маргвелашвили Георгий Абашишвили и бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе.

Как отметил Абашишвили, его взгляды и взгляды Георгия Гахария совпадают. «Два месяца назад я это отметил, и пожелал, чтобы он оставался в политике. Он остался и теперь стал активным. Мне нравится его пребывание в политике, наши взгляды очень совпадают! Я ценю его единомышленников и, соответственно, принял решение поддержать и присоединиться к команде Гахария! »- написал Абашишвили в социальной сети.

В свою очередь Леван Долидзе сообщил журналистам, что с созданием команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария у страны появляется шанс на решение существующих проблем. «Я считаю, что с созданием политической партии Георгия Гахария в этой стране действительно появляется шанс на то, что политический спектр сфокусируется не на радикализме, не на агрессии, а на решении тех конкретных проблем, которые сегодня больше всего волнуют наших граждан», - заявил Долидзе.

Напомним: премьер-министр Грузии Георгий Гахария покинул должность 18 февраля 2021 года. Как пояснил Гахария, он считает неоправданным арест председателя «Национального движения» Ники Мелия в условиях, когда существовала угроза эскалации политического кризиса. Гахария также отметил, что причиной отставки также стала невозможность достичь компромисса по этому вопросу с правящей командой.