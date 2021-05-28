Германия признала геноцид народов гереро и нама в Намибии

Российские власти заявили, что сожалеют о решении Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу, который допускает полёты невооружённых разведывательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу назвал позицию США очередной политической ошибкой и доказательством тому, что они упускают шансы наладить отношения с Москвой. "Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно", - подчеркнул Рябков.

Комментарии были даны на следующий день после того, как Вашингтон проинформировал Москву о своём невозвращении в договор. Госдепартамент подчеркнул, что российская сторона продолжает нарушать соглашение. "США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. К тому же поведение России, в том числе её недавние действия в отношении Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия", - говорится в сообщении американского ведомства.

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности. Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, еще при администрации Дональда Трампа, обвинив Москву в нарушениях.

Россия, которая отрицает обвинения, также планирует выйти из соглашения. Ранее в мае ответную меру поддержала Госдума. Совет Федерации, как ожидается, одобрит законопроект в июне, и затем он поступит на подпись президенту.

В феврале Россия и США формально продлили на пять лет действие Договора СНВ-III, или New Start – о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это последнее их сохраняющих действие соглашений между Вашингтоном и Москвой по контролю за ядерными вооружениями.

Администрация президента США Джо Байдена не раз подчёркивала, что ядерное нераспространение – одно из тех направлений, по которым Соединённые Штаты и Россия могли бы эффективно сотрудничать в период сохраняющихся крайне напряжённых отношений между двумя странами.

Байден и российский президент Владимир Путин продолжают подготовку к саммиту в Женеве, который намечен на 16 июня. Это будет их первая встреча после вступления Байдена в должность главы государства в январе нынешнего года.