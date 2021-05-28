Reuters: Турция настояла на смягчении заявления НАТО по поводу инцидента с самолетом в Беларуси

Турция убедила союзников по НАТО смягчить официальную реакцию на инцидент с самолетом и задержание оппозиционного журналиста в Беларуси, сообщили Reuters два знакомых с ситуацией дипломата.

В среду 30 членов альянса опубликовали заявление из двух абзацев, осудив принудительную посадку рейса Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича. При этом в заявлении не упоминается никаких карательных мер, на введении которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша.

Заявление прозвучало менее резко, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который назвал случившееся «угоном самолета на государственном уровне» и «возмутительным» поступком.

По словам дипломатов, Анкара настояла на том, чтобы в тексте не было никаких упоминаний о поддержке новых санкций со стороны Запада и призывов к освобождению политических заключенных в Беларуси.

Источники добавили, что из заявления также были удалены формулировки о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Беларусью.

Мотивы Турции пока неясны. По мнению дипломатов, это может быть связано с тем, что Анкара пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, а также экономические отношения с Беларусью через авиакомпанию Turkish Airlines, которая выполняет ежедневные рейсы в Минск.