Абхазская неделя: с Грузией в одном формате, судьба аэропорта, приглашение Асада

На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания исключил из Концепции внешней политики, принятой в начале декабря 2020 года, один из пунктов, предусматривающий возможность ведения переговоров между Абхазией и Грузией на негосударственном уровне. Напомню, что данная формулировка была негативно воспринята гражданами, которые считают, что такие переговоры с Грузией будут возможны только после признания независимости Абхазии. С соответствующими протестами выступили оппозиционные организации и депутаты парламента.

25 декабря парламент потребовал от президента исключить из концепции пункт о многоуровневых переговорах, оставив только возможность участия в официальных Женевских дискуссиях, проводимых при посредничестве ОБСЕ и с участием России. Спустя полгода, вернувшись из официальной поездки в Сирию, Аслан Бжания подписал соответствующий указ.

На реверанс Бжания в сторону парламента и оппозиции откликнулась общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны «Аруаа», которая похвалила президента за такое решение и тут же добавила, что теперь исполнительной власти необходимо взять под контроль абхазо-грузинские контакты представителей НПО, бизнеса, политических или общественных объединений. Ветераны войны также требуют, чтобы должностные лица согласовывали интервью грузинским СМИ с МИД Абхазии или администрацией президента.

Тем временем, пока внешнеполитическая концепция подвергалась изменениям, в Абхазию прибыл глава Росавиации Александр Нерадько. Из официальных сообщений следует, что речь идет о ремонте абхазского аэропорта, который перестал функционировать в период грузино-абхазской войны. Никому не известно, на каких условиях будет вестись капитальный ремонт и какие обязательства возложил на страну президент в результате переговоров по аэропорту.

После встречи с Асланом Бжания Александр Нерадько посетил аэропорт в сопровождении министра экономики Кристины Озган. Судя по фотографиям на официальном сайте, Озган устроила дефиле на взлетно-посадочной полосе, а сайт Минэкономики выдал очередной шедевр открытости, сообщив, что российско-абхазское взаимодействие «носит конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость».

27 мая партия «Форум народного единства Абхазии» провела расширенное совещание, на котором была дана оценка внешней деятельности руководства страны, криминогенной ситуации, ситуации в экономике, энергетике и здравоохранении. Участники совещания назвали фарсом борьбу с коррупцией, выразили озабоченность криминогенной ситуацией, отсутствием прозрачности, тенденциозностью гостелевидения, отметили отсутствие реформ и идей «во всех областях жизнедеятельности» государства, констатировали, что бездействие власти в вопросах борьбы с пандемией «представляет реальную угрозу демографической безопасности» и многое другое. При всем при этом ФНЕА «выражает готовность к диалогу с действующей властью» «при условии, что услышит обоснованный, конструктивный ответ» на поставленные вопросы.

Премьер-министр Александр Анкваб провел 26 мая совещание кабмина. То, что заседания правительства не проводились в прошлом и нынешнем году, он списал на пандемию. Члены правительства поговорили о разном, в том числе и о ситуации с пандемией, о возможном введении обязательной вакцинации, и приняли ряд решений, среди которых следует отметить отмену «доисторической» доверенности на управление автомобилем для физлиц и повышение зарплаты государственным защитникам.

Всю неделю в Абхазии обсуждали скандальную историю с избиением российского туриста сотрудниками Гагрского РОВД. Это преступление получило публичную огласку, и абхазские правоохранители уже не опровергают факта избиения, но, по версии МВД, озвученной в СМИ, россиянина избили «неустановленные лица». Похоже, что даже Генпрокуратура России, в которую обратился пострадавший россиянин, не пробьет брешь в корпоративной солидарности абхазских милиционеров.

26 мая Верховный суд попытался приступить к рассмотрению дела об убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава на сухумской набережной в ноябре 2019 года. Это преступление стало поводом для отстранения президента Рауля Хаджимба от должности. В умышленном убийстве обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Ахалая – Дато и Демур. Их также обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия, уничтожении чужого имущества и хищении транспортных средств. И этот суд начался с отстранения судьи Мимозы Цушба от рассмотрения данного дела, так как ее племянница принимала участие в следственных действиях, что противоречит нормам УПК. После того, как будет назначен новый состав суда, станет известна и дата первого судебного заседания.

И немного о культуре. Актер абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа обратился на этой неделе к руководству страны. Он возмущен вынужденным простоем театра, связанным с отсутствием художественного руководителя. «Уже около года в театре не идут спектакли, нет директора и художественного руководителя, уходят актеры», – пишет он на своей странице в ФБ. «Каждый месяц нам обещают, что назначат руководителя, но этого не происходит. Очень грустно, что нас обманывают», – констатирует он.

А 28 мая Аслан Бжания поздравил Башара Асада с победой на выборах, выразил благодарность за прием, оказанный абхазской делегации в его стране, и пригласил главу Сирии в Абхазию.