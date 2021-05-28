Брюссельское чаепитие Саакашвили    

Встретиться в Брюсселе и помириться – третий президент Грузии Михаил Саакашвили наконец нашел общий язык с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон. Правда, не по Грузии.

Уютное брюссельское кафе, за столиком два человека, которых еще совсем недавно трудно было представить за непринужденной беседой. В одном несложно угадывается Михаил Саакашвили, его собеседница – депутат Европарламента Виола фон Крамон, не раз выступавшая с резкой критикой в адрес третьего президента Грузии. В последний раз, комментируя отказ грузинской оппозиции признать итоги октябрьских выборов, госпожа фон Крамон сравнила Саакашвили с его главным визави – Бидзиной Иванишвили, назвав обоих «наносящими вред теневыми акторами». При этом потребовала от них прекратить вмешиваться в политические процессы в Грузии.

Теперь, судя по твитту, опубликованному депутатом Европарламента, Михаил Саакашвили явно перешел в категорию «враг моего врага – мой друг». Виола фон Крамон объяснила брюссельское чаепитие схожестью позиций по украинской тематике:

«Обычно мы не соглашаемся по многим вопросам, но мы согласны с тем, что ключом к развитию Мариуполя является сопротивление российской оккупации и борьба с коррупцией, которой нет альтернативы».

Что же касается Грузии, то госпожа фон Крамон, пару дней назад поздравляя страну с Днем независимости, дала понять, что ЕС ожидает от Тбилиси приверженности евроатлантическому пути:

«Быть независимым никогда не было легко, как мы все знаем. Но это очень хорошо, когда мы видим, что Грузия продолжает идти по пути евроинтеграции. Мы готовы поддержать вас и надеемся на плодотворное сотрудничество, как это было в прошлом».

А ведь еще совсем недавно она же, комментируя намерения правительства Грузии подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, выразила большие сомнения по поводу того, что у подобных планов есть реальное обоснование:

«Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в ЕС будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте».

Впрочем, на этот счет есть разные мнения. Приезд Михаила Саакашвили в Брюссель напомнил европейским политикам о его существовании. И, как оказалось, третьего президента Грузии в административном центре ЕС помнят довольно хорошо. А некоторые даже считают необходимым откат Грузии в прошлое – к периоду его правления. Такого мнения, в частности, придерживается депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский:

«Ситуация в Грузии взывает во мне двойственные чувства. Я думаю, что Грузии следует продолжить движения в сторону Евросоюза и НАТО, как об этом недавно говорил президент Польши. При этом Грузия должна обеспечить справедливые выборы (в органы местного самоуправления). А международное сообщество – проследить за тем, чтобы они не были сфальсифицированы, так как Грузия заслуживает лучшего. И это лучшее – ее трансатлантическое будущее. Страна должна вернуться в тот период экономического роста, модернизации, а также политической стабильности, который был при третьем президенте Михаиле Саакашвили».

Сам Саакашвили не скрывает, что приехал в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой европейских политиков и привлечь как можно больше наблюдателей на предстоящие осенью этого года выборы в органы местного самоуправления.

«Я встретился с представителями Еврокомиссии, с теми людьми, которые возглавляют наше направление – Восточного партнерства, Восточной Европы. А также с большим количеством членов Европарламента. Со всеми, кто имеет отношение к внешней политике. Моя главная задача – обеспечить как можно большее количество наблюдателей на выборах. В прошлом году, в октябре, из-за ковида наблюдателей практически не было. А сейчас, если правительство не выдумает какие-то новые трюки, у нас будет большое количество наблюдателей. Это касается и тех действий, которые я планирую, которые мы планируем и которые обязательно будут иметь место, так как касаются жизненно-важных для Грузии вопросов. Грузия обязательно должна победить. В этом нам нужна помощь Европы. Она обязательно должна подключиться, но окончательное решение, конечно, за грузинским народом. У меня были очень дружеские встречи, есть очень большой интерес к Грузии, и он не спадает, что радует. Это означает, что у нашей демократии есть множество друзей в Европе. У Грузии есть друзья».

Впрочем, по мнению многих наблюдателей, наличие друзей у Грузии вовсе не означает, что большинство европейских политиков отождествляют Грузию с самим Михаилом Саакашвили. Принципиальная позиция третьего президента относительно отказа от вхождения его партии в парламент 10-го созыва, равно как и выпады его самого и его соратников в адрес послов ЕС и США на всем протяжении последнего кризиса, вряд ли способствовали упрочению позиций господина Саакашвили в европейских политических кругах. Поэтому брюссельские чаепития третьего президента Грузии могут остаться лишь приятным воспоминанием без политического продолжения.