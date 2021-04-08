Мелия «Грузинской мечте» не Кент

Судебный процесс над председателем «Единого национального движения» Никой Мелия отложен – власти и оппозиция обвиняют друг друга в затягивании вопроса освобождения лидера главной оппозиционной партии и спорят относительно заявлений ЕС и США. Последние, между тем, ужесточают риторику, грозя лишить Грузию финансовой и политической поддержки.

Ника Мелия остается в заключении. По крайней мере, до 13 апреля. Судебный процесс по делу председателя оппозиционного «Единого национального движения» отложен. Судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили удовлетворила ходатайство стороны защиты, требовавшей присутствие на процессе самого Мелия, ранее удаленного из зала судебных заседаний. Обвинение также согласилось с ходатайством адвокатов.

При этом, в правящей партии заявили, что оппозиция делает все для того, чтобы Мелия как можно дольше оставался в заключении. По мнению председателя парламентского комитета по образованию Шалвы Папуашвили, который выступал одним из переговорщиков «Грузинской мечты» в дискуссиях с оппозицией под медиацией Кристиана Даниельсона, таким образом противники власти пытаются усилить свои позиции:

«От еще одного способа (освобождения Мелия) в виде амнистии они отказались. Похоже, что нахождение Ники Мелия в тюрьме – в их интересах. Вот это бескомпромиссность! Их цель очень проста – мы видим, что наши противники хотят вернуть себе власть. Абсолютную власть, которую они имели в этой стране. Они видят, как люди отказываются дать им власть через выборы. И они пытаются сделать все, чтобы лишить людей выбора, который население сделало 31 октября (2020 года). Мы видим, что общество не отвечает на призывы оппозиции к протесту».

В оппозиции, со своей стороны, продолжают настаивать: именно власти виновны в срыве переговоров, и освобождение Ники Мелия и Георгия Руруа могли бы стать теми шагами, которые бы подняли доверие к «Грузинской мечте», хотя бы до минимального значения, необходимого для продолжения переговоров по выводу страны из затянувшегося кризиса. Такую позицию высказала представительница «Единого национального движения» Тина Бокучава:

«Мы слышали ряд заявлений заместителя госсекретаря США Джорджа Кента о том, как разрешить политический кризис. Конечно, ответственность лежит на всех участниках переговоров, но львиная доля ответственности лежит на правительстве, поскольку они могут предпринять шаги для минимизации укрепления доверия, такие как освобождение Ники Мелия и Георгия Руруа, дав нам возможность сесть за стол переговоров».

Упомянутый Джордж Кент в интервью турецкому представительству Heritage Foundation подчеркнул: кризис спровоцирован обеими сторонами и настало время отказаться от узкопартийных интересов, и сосредоточиться на вопросах национального уровня, таких как меняющиеся геополитические реалии на Кавказе и восстановление экономики после пандемии Covid-19. Причем, характер послания американского дипломата имеет все признаки почти не завуалированной угрозы пересмотра отношений с Грузией:

«Мы ясно дали понять нашим грузинским друзьям, как в правительстве, так и в оппозиции, что сейчас политическим лидерам Грузии пора сосредоточить внимание на проблемах, стоящих перед страной. Сегодняшний внутриполитический кризис в Грузии был спровоцирован и создан действиями обеих сторон – как правящей партии, так и оппозиции. ЕС и НАТО сегодня ясно видят, что грузинские политические лидеры не следуют модели демократических ценностей, что, в свою очередь, является ключевым предварительным условием для серьезного диалога о сближении с евроатлантическим регионом. Я думаю, что сейчас настал момент истины для грузинской политической элиты. И стоит вопрос о том, куда они хотят направить свою страну. Чтобы было понятно, насколько велик резонанс этого вопроса в Вашингтоне, первое заседание, которое прошло в комитете сената по международным отношениям при администрации Байдена, было проведено по вопросу Грузии. Не по Афганистану или Ираку, а по Грузии. Этого не происходило с 2008 года, после того, как Россия вторглась в Грузию и произошла война».

Впрочем, в «Грузинской мечте», как и в случае с посланием депутатов Европарламента, не видят ничего такого, что заставило бы грузинские власти усомниться в правильности выбранной позиции. По мнению представителя правящей партии Давида Сергеенко, ничего нового господин Кент по сути не сказал:

«Мы следим за каждым заявлением официальных представителей дружественных нам стран. В заявлении господина Кента нет ничего существенно нового. Это призывы, которые неоднократно звучали от различных политиков и организаций, о том, что местом обсуждения и компромисса является парламент, а не улица. Что касается тональности, то в данном случае она может быть немного резкой, но это не меняет содержания. Это то, что мы слышим в эти месяцы».

В последние месяцы и США, и ЕС действительно не устают повторять, что Грузия все дальше отходит от демократических ценностей. После того, как власти фактически проигнорировали открытое письмо семерых ключевых представителей Европарламента, член законодательного органа ЕС Маркета Грегорова заявила: ЕС – партнер, а не инструмент. И если семи голосов недостаточно, чтобы в Грузии услышали послание, то она готова стать восьмым. А евродепутат Виола фон Крамон и вовсе считает, что планы правительства Грузии подать заявку на членство страны в ЕС в 2024 году находятся под большим вопросом:

«Я сомневаюсь, что мы находимся на той стадии, когда заявление Грузии о членстве в ЕС будет воспринято всерьез, по крайней мере, в Европейском парламенте».

Похоже, у Брюсселя, как и у Вашингтона, уже кончается терпение. Один из обязательных к выполнению пунктов, указанных в плане Кристиана Даниельсона, похоже может лечь в основу европейского ультиматума к Тбилиси. В ЕС уже без дипломатических расшаркиваний, прямо дали понять: если Грузия не пересмотрит процедуру отбора судей Верховного суда, второго по счету транша в размере около 60 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, Тбилиси может не ждать. В заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, в частности, говорится:

«ЕС приветствует инициативу по изменению законодательных рамок процесса отбора, однако вызывает разочарование то, что парламент Грузии разработал и принял эти поправки поспешно и без всеобъемлющих консультаций. Мы сожалеем, что Грузия внесла поправки в законодательство в спешке, без своевременного запроса или окончательного заключения Венецианской комиссии. Крайне важно, чтобы Верховный суд, высшая судебная инстанция Грузии, состоял из судей, профессиональная компетенция и добросовестность которых были бы на высочайшем уровне».

Язык денег подействовал лучше любых разговоров о демократии. Председатель парламента Арчил Талаквадзе тут же сообщил, что закон «Об общих судах», принятый на прошлой неделе в третьем чтении, уже направлен в Венецианскую комиссию:

«Два года назад мы разработали эти правила в соответствии с лучшими стандартами стран-членов ЕС. И вот парламент принял поправки, в которых отражены три дополнительных рекомендации Венецианской комиссии. Хотя соответствие новых правил рекомендациям Венецианской комиссии легко определить, мы учли призыв наших партнеров и уже отправили закон в Венецианскую комиссию для окончательной доработки».

Примечательно, что более трети членов парламента Грузии не принимали участие в голосовании. 54 депутата от оппозиции продолжают бойкот законодательного органа уже более пяти месяцев, поскольку считают результаты парламентских выборов 2020 года сфальсифицированными. При этом, комментируя поправки, инициированные «Грузинской мечтой», оппоненты властей называли их «формальными». Критиковали инициативу и авторитетные грузинские НПО и конституционалисты. В частности, коалиция за независимое и прозрачное правосудие назвала изменения «фрагментарными», заявив, что они «полностью оторваны от реальности, существующей в стране».