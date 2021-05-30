В Сочи прошел второй день переговоров президентов Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией. Как сообщает ТАСС со ссылкой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в пятницу лидеры провели официальные переговоры, а в субботу общение проходило неформально.

Песков изложил точку зрения Москвы на ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он считает, что поспешные выводы европейских стран основаны на эмоциях, а не на стремлении выяснить обстоятельства произошедшего. По словам представителя Кремля, белорусская сторона предоставила всю необходимую информацию по инциденту. Песков предположил, что при необходимости Минск будет готов предоставить и другие данные.

Путин на встрече с Лукашенко затронул вопрос о судьбе гражданки России Софьи Сапеги, задержанной одновременно с журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске(оба задержаны сотрудниками белорусского КГБ - Прим.Ред.). По словам Пескова, Путину небезразлична судьба российской гражданки. Президент России поручил Министерству иностранных дел следить за развитием дела Софьи Сапеги, добавил Песков.

Президенты Беларуси и России, как сказал Песков, обсудили вопросы, связанные с авиасообщением, нарушенным в результате авиаинцидента 23 мая. Отвечая на вопрос, поднималась тема возможных полетов «Белавиа» в Крым, Песков ответил отрицательно.