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В Сочи прошел второй день переговоров президентов Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией. Как сообщает ТАСС со ссылкой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в пятницу лидеры провели официальные переговоры, а в субботу общение проходило неформально.
Песков изложил точку зрения Москвы на ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он считает, что поспешные выводы европейских стран основаны на эмоциях, а не на стремлении выяснить обстоятельства произошедшего. По словам представителя Кремля, белорусская сторона предоставила всю необходимую информацию по инциденту. Песков предположил, что при необходимости Минск будет готов предоставить и другие данные.
Путин на встрече с Лукашенко затронул вопрос о судьбе гражданки России Софьи Сапеги, задержанной одновременно с журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске(оба задержаны сотрудниками белорусского КГБ - Прим.Ред.). По словам Пескова, Путину небезразлична судьба российской гражданки. Президент России поручил Министерству иностранных дел следить за развитием дела Софьи Сапеги, добавил Песков.
Президенты Беларуси и России, как сказал Песков, обсудили вопросы, связанные с авиасообщением, нарушенным в результате авиаинцидента 23 мая. Отвечая на вопрос, поднималась тема возможных полетов «Белавиа» в Крым, Песков ответил отрицательно.
Другие новости дня
Китай запустил грузовой корабль к своей строящейся орбитальной станции
Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» запущен к строящейся орбитальной станции. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в субботу, 29 мая. Это второй из 11 запусков, предусмотренных планом до конца 2022 года.
Базовый модуль «Тяньхэ», на основе которого монтируется станция, был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Позднее на орбиту будут выведены лабораторные модули.
В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн. Это почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации «Тяньгун-3», как ожидается, составит около 15 лет. На ее борту смогут работать экспедиции из трех человек.
Первая китайская пилотируемая орбитальная станция «Тяньгун-1» была запущена в сентябре 2011 года, а станция «Тяньгун-2» – в сентябре 2016-го. В том же году первая станция была потеряна. В 2018 году станция вошла в атмосферу и сгорела над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
В Абхазии 22 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 180 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 человека, 30 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 9, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 314 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 643 человека.
Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Из Кутаиси возобновятся прямые рейсы в Вену, Будапешт и Вроцлав
Международный аэропорт Кутаиси с июня возобновят прямые авиарейсы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия) и Вроцлав (Польша). Перелеты будет осуществлять бюджетная авиакомпания Wizz Air, передает Объединение аэропортов Грузии.
Первый регулярный прямой рейс, который свяжет Кутаиси с Будапештом, будет совершен 19 июня, Вроцлавом – 26 июня, а Веной – 29 июня. Полеты по всем трем маршрутам будут выполняться два раза в неделю. В зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, частота рейсов, а также количество направлений может быть постепенно увеличено.
«Мы рады, что после многомесячной паузы Международный аэропорт Кутаиси медленно загружается регулярными рейсами. Сегодня и завтра возобновятся полеты в направлении двух польских городов – Гданьска и Катовице. С июня добавится третье направление в Польше – Вроцлав, а также рейсы в Будапешт и Вену. Это означает, что теперь из Кутаиси можно напрямую добраться до девяти городов шести европейских стран и трех городов Центральной Азии. Мы работаем с авиакомпаниями, чтобы добавлять новые направления поэтапно в течение летней навигации, в зависимости от эпидемической ситуации», - сказала Тамар Арчвадзе, директор Объединения аэропортов Грузии.
В организации также добавляют, что в период летней навигации в Кутаисском аэропорту им. Давида Агмашенебели будут соблюдаться все меры, введенные на время пандемии.
Георгий Гахария: Я никогда не был чьим-то проектом
Экс-премьер Георгий Гахария заявляет, что не является политическим проектом основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
«Я никогда не был чьим-то проектом и, более того, в будущем я не буду ничьим проектом», - сказал Гахария по окончании презентации своей новой партии «Для Грузии».
Экс-премьер подтвердил, что созданная им политическая сила будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью текущего года. «Цель участия любой политической партии в выборах – получить максимальную поддержку. Это будет нашей целью», - заявил он.
При этом политик не смог четко ответить на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси. «Есть кандидат намного лучше меня», - сказал Гахарая, отметив, что его партия готова будет поддержать «всех достойных». «Где будет достойный кандидат, его происхождение для нас не имеет значения», - добавил он.
В долгосрочной перспективе партия экс-премьера готова к сотрудничеству с теми политическими силами, от которых не исходит радикализм. «Наша главная цель, чтобы в этой стране завершилось радикальное противостояние, радикализм в любом его виде. Для меня и для моих друзей не имеет значения, с какой стороны исходит этот радикализм… Мы не будем сотрудничать ни с кем, в ком увидим радикальные тенденции», - сказал Гахария.
Бывший глава правительства Грузии проигнорировал многие вопросы журналистов. Например, он не стал комментировать тему разгона протестной акции 20-21 июня 2019 года и неформального правления Бидзины Иванишвили. Тем не менее, Гахария пообещал, что в ближайшее время встретится с представителями СМИ и ответит на все интересующие их вопросы.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года. Свой уход он объяснил разногласия с руководством ГМ из-за ареста председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия. Спустя месяц после отставки Гахария анонсировал возвращение в политику.
Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию "из-за санкционного давления США и Грузии"
В связи с "санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США" приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил государственный комитет самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорту – со ссылкой на менеджера Хабиба Ризвана Магомедова.
По информации ведомства, ранее лично Хабиб Нурмагомедов в телефонном разговоре с абхазским президентом Асланом Бжания подтверждал свой визит.
«Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств приехать не сможет», - заявили в абхазском ведомстве.
Госкомспорта сообщает, что школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет абхазских спортсменов для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов проведет республиканский комитет по делам молодежи и спорту в июне-июле.
Власти РФ требуют заблокировать чеченский канал 1ADAT из-за Ичкерии
Администрация оппозиционного нынешним властям Чечни ютуб-канала 1ADAT получила от администрации видеохостинга предупреждение о возможной блокировке на территории России по жалобе Роскомнадзора. Ведомство указало на пропаганду ресурсом сепаратистской Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ).
В разговоре с Кавказ.Реалии представитель 1ADAT подчеркнул, что на их канале почти нет упоминаний Ичкерии, публикуется лишь информация о нынешнем положении дел в регионе. При этом в жалобе не упомянуты конкретные видеоролики, якобы нарушающие российское законодательство, а ссылка дана на канал в целом.
«По версии Роскомнадзора, весь наш канал является пропагандой Ичкерии, хотя даже символика канала не имеет ничего общего с символами Ичкерии», - отмечает представитель ресурса.
Он подчеркивает, что для выполнения требования собственника видеохостинга (компании Google) для предотвращения блокировки необходимо удалить спорный контент. Однако при отсутствии конкретных ссылок на видео нужно удалить весь канал.
«Это просто абсурд, с которым мы уже боремся, направив свой ответ на жалобу. Видимо, наши ролики не дают покоя кадыровскому режиму, раз наш канал таким наглым образом собираются запретить на территории России. Кадыров (глава Чеченской республики - Прим.ред.) просто хочет закрыть наш народ информационным куполом, дабы они смотрели только ЧГТРК (Чеченская государственная телерадиокомпания - Прим.ред.), не видя альтернативную точку зрения», - подытожил администратор канала.
Говоря об отношении к ЧРИ, представитель 1ADAT назвал ее «нашим оккупированным государством», при этом канал не поддерживает эмигрировавшие «правительства в изгнании».
«Мы не признаем ни одно из формирований, будь то правительство Закаева или правительство Сараляпова, легитимными представителями власти ЧРИ, как и не живем прошлым, ностальгируя по старым символам и лидерам», - рассказал Кавказ.Реалии администратор канала.
Все эти правительства и организации показали свою несостоятельность и отсутствие желания помочь чеченскому народу, считают в 1ADAT.
«Мы не собираемся возвращать ту Ичкерию, что была, но люди должны понять, что ЧРИ - это просто название нашего государства, а не та история, к которой мы должны вернуться. Ичкерия - это чеченский народ, а не Дудаев, Масхадов, Яндарбиев (перечисляет лидеров ЧРИ - Прим.ред.) и другие наши герои. Поэтому мы и говорим, что считаем себя пропагандистами свободы и справедливости. Мы хотим, чтобы прекратился геноцид нашего народа, чтобы наше государство было деоккупировано, а мы жили по тем законам, по которым мы хотим, а не которые нам навязывают извне», - подытожил администратор.
- Помимо ютуб-версии, у 1ADAT есть телеграм-канал, созданный в апреле 2020 года. Он позиционирует себя как «народное движение в Чеченской республике против кадыровской диктатуры». В настоящий момент у канала более 16 тысяч подписчиков, в день около 250 тысяч просмотров публикаций и высокий индекс цитирования, – следует из открытой статистики.
- В декабре 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения бывшего модератора чата телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Он был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Тепсуркаева на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию»
Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию».
В учредительном съезде партии, проходящем в тбилисском выставочном комплексе Expo Georgia, принимают участие до 400 сторонников бывшего премьер-министра Грузии и гостей мероприятия.
«Мы сегодня объединяемся за Грузию, но не против какого-нибудь. Мы объединяемся за правду и действия. Правда и действие, действие и правда – это будет главным лозунгом нашего политического объединения за Грузию», - заявил Георгий Гахария на учредительном съезде своей партии «За Грузию».
«Я подал в отставку, потому что партия отдалилась от реальных проблем рядовых граждан. По простой причине – почему-то посчитала, что борьба против политических оппонентов - тема, гораздо более важная, чем забота о каждодневных проблемах наших граждан. После восьмилетнего правления правящая сила свои даже самые большие достижения сравнивала с достижениями 10-15-летней давности и этим убивала перспективу нашей страны. Я подал в отставку потому, что в какой-то момент партия свои партийные интересы поставила выше государственных», - заявил он.
Георгий Гахария, как председатель новой партии, заявил, что в первую очередь необходима «каждодневная борьба с коррупцией и непотизмом», главной целью он также назвал поддержку всех госслужащих и освобождение их от политического давления и преследования. Затронул бывший премьер-министр и вопрос о необходимости фундаментальных реформ системы правосудия и образования, без которых, по словам политика, невозможно эффективное строительство государства, целью которого является восстановление территориальной целостности, борьба с российской оккупацией, стремление к евроатлантическим структурам и обеспечение «равных, справедливых условий для всех граждан Грузии».
Политсовет партии «За Грузию» состоит из 14 членов. Среди них есть действующие депутаты парламента Грузии, а также государственные служащие, работавшие вместе с Гахария, начиная с 2016 года, когда он занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.
- Георгий Ходжеванишвили – депутат парламента Грузии;
- Натия Мезвришвили – бывший руководитель администрации правительства Грузии;
- Георгий Шарашидзе – основатель медиа-холдинга Georgia Today;
- Кахабер Кемоклидзе – бывший глава администрации правительства Грузии;
- Анна Бучукури – депутат парламента Грузии;
- Михаил Даушвили – депутат парламента Грузии;
- Бека Лилуашвили – депутат парламента Грузии;
- Русудан Тевзадзе – специалист в области образования и культуры;
- Александр Моцерелия — депутат парламента Грузии;
- Бердия Сичинава – бывший губернатор региона Мцхета-Мтианети;
- Шалва Кереселидзе – бывший заместитель главы администрации правительства Грузии;
- Коте Ананиашвили – бывший начальник Департамента полиции Аджарии;
- Гига Парулава – юрист, бывший заместитель мэра Зугдиди;
- Георгий Гогуадзе – специалист по международным отношениям;
Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года, но уже спустя месяц анонсировал возвращение в политику.
Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе, из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Учредительный съезд партии Гахария проходит в Тбилиси на фоне протеста
На фоне шумной протестной акции в тбилисском выставочном центре Expo Georgia начался учредительный съезд партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария.
После полудня у входа в Expo Georgia стали собираться гражданские активисты, которые считают Гахария ответственным за разгон протестной акции у парламента 20-21 июня 2019 года. Они напомнили еще о нескольких громких делах, начатых во время работы Гахария на должности министра внутренних дел. Одновременно протестующие назвали его «самым неудачным премьер-министром» в истории современной Грузии, возложив на него ответственность за тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в стране за последние годы. Протестующие требуют, чтобы Гахария понес ответственность за все допущенные ошибки.
«Все мы знаем, какое преступление совершил Георгий Гахария 20 июня, этого не изменит никакая амнистия. Сейчас только и только «Грузинскую мечту» устраивает его появление на политической сцене», - заявил активист «Движения за Грузию» Лаша Хускивадзе.
В руках участники митинга держали плакаты с протестными надписями. Всех участников учредительного съезда, включая самого Гахария, они встречали свистом и шумом. Несколько раз ситуация на месте обострялась, в дело вмешивалась полиция и охрана, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Недовольство гражданских активистов вызвало и появление на презентации партии Гахария известных футболистов - братьев Арчила и Реваза Арвеладзе. Они заявили, что пришли на мероприятие в ранге приглашенных гостей. Среди гостей был замечен и бывший глава Конституционного суда Заза Тавадзе.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года, но уже спустя месяц анонсировал возвращение в политику.
- Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе, из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
- Уже известно, что к новой партии Гахария, которая называется «За Грузию», присоединятся шесть депутатов парламента, покинувших «Грузинскую мечту» и ряды большинства, а также бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе и глава администрации четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили – Георгий Абашишвили.
Чемпионат Грузии по регби может быть сорван из-за забастовки судей
Чемпионат Грузии по регби оказался под угрозой срыва из-за забастовки тренеров, сообщает телеканал «Рустави 2».
Сегодня в Батуми не состоялся полуфинал «Большой десятки» игроки «Батуми» и тбилисской «Академии» символически пожали друг другу руки и покинули поле под аплодисменты нескольких десятков болельщиков, ожидавших начало игры на трибунах. Причиной отмены матча стало отсутствие судей – все арбитры категорически отказываются возвращаться к работе.
Под угрозой срыва и матч «Аиа» - «Кочеби», который сегодня в 17:00 должен пройти на кутаисском стадионе «Аиа Арена». Как отмечает телеканал «Формула», команды готовятся к встрече и с утра проводят тренировки, однако, скорее всего, судьи бойкотируют и эту игру полуфинала.
По данным «Рустави 2», забастовка началась после того, как один из игроков оскорбил арбитра.
Отличную версию озвучил «Мтавари». Со ссылкой на неназванные источники телеканал передает, что один из игроков нанес словесные и физические оскорбления судье, из-за чего регбист был дисквалифицирован, ему запретили выходить на поле три следующих игры чемпионата. Утверждается, что в ситуацию вмешался председатель правления Союза регби Грузии, депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Чичинадзе. Если верить «Мтавари», Чичинадзе использовал свое влияние, вынудив судью отменить решение о дисквалификации.
В Союзе регби Грузии до сих пор не комментировали ситуацию.
Россия вывезла в Москву 54 сотрудника посольства в Праге
Москва вывезла часть дипломатов из Чехии правительственным бортом. Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из Праги приблизительно в 15 часов 35 минут по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Flighradar. За три часа до этого он приземлился в аэропорту Рузине, передавало издание Novinky.cz.
В субботу Чехию покинули 54 сотрудника посольства и члены их семей, передает ТАСС. Всего из страны должны уехать 63 дипломата, дипломатических работника и членов их семей. Решение об этом было принято чешским правительством в апреле.
Высылка стала самой массовой в истории взаимоотношений двух стран. Второй рейс для высланных запланирован на понедельник.
Началом дипломатического конфликта послужило обвинение сотрудников российской разведки в организации взрывов на военных складах на востоке Чехии в октябре 2014 года. После этого Прага выслала 18 россиян, которые, как утверждается, использовали дипломатический статус для прикрытия работы на разведывательные службы. Россия в ответ выслала 20 дипломатов.
Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Страны договорились, что между дипмиссиями будет строгий паритет в числе работников: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников. Чехия к концу мая должна уволить из российских миссий 79 работавших там россиян.
Противники Намахванской ГЭС пытаются препятствовать перемещению техники
Часть активистов движения против строительства Намахванской ГЭС находятся в поселке Гумати, в непосредственной близости от базы компании «Энка». Со своей стороны, на базе «Энка» мобилизованы силы полиции.
По словам одного из активистов Рафаэля Ломтадзе, протестующие не намерены мешать передвижению полицейских машин и местных жителей, но не дадут возможность перемещаться строительной технике компании «Энка».
Протестующие уже разбили палатки возле базы «Энка», передает Общественный вещатель Грузии.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 298
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 298.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии, Дагестане и Адыгее - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 229 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 96 (48 237 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 79 (54 710)
- Дагестан + 45 (33 517)
- Кабардино-Балкария + 14 (24 299)
- Калмыкия + 14 (20 793)
- Ингушетия + 13 (15 754)
- Карачаево-Черкесия + 11 (20 419)
- Чечня + 11 (12 272)
- Северная Осетия + 8 (16 986)
- Адыгея + 7 (14 661)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 261 658 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 29 мая, выявлено 5 053 748 человек с коронавирусом.
Суд в Мали назначил нового временного президента после свержения старого
Конституционный суд Мали объявил временным президентом страны полковника Ассими Гоиту, возглавляющего хунту после переворота. Суд объявил, что принял это решение в связи с тем, что пост президента оказался незанятым после отставки исполняющего обязанности главы государства Ба Ндао. Об этом сообщает Agence France-Presse.
В понедельник Ндао и премьер-министр Моктар Уана были задержаны военными. Они были отпущены только после того, как ушли в отставку. Сами они возглавляли переходное правительство после того как военные свергли предыдущего президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. Он пришел к власти после свержения предыдущего президента, который в свою очередь занял свой пост после государственного переворота.
Гоита возглавлял военный переворот в 2020 году, он занимал должность вице-президента. Ндао он сверг после того, как в состав правительство не вошли двое офицеров из хунты. «Нам пришлось выбирать между хаосом и сплоченностью в силах обороны и безопасности, и мы выбрали сплоченность», - заявил он в пятницу.
- Политический кризис в Мали начался летом прошлого года, оппозиция требовала отправить в отставку президента Кейта, который занимал свой пост больше 6 лет. За год до переворота Кейта отправил в отставку руководителей армии после серии массовых убийств гражданского населения в центре страны.
В Туркмении чиновников обязали обрить головы в память об отце президента
Чиновников в Туркмении обязали обрить головы и носить национальные тюбетейки в знак траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода - Радио Азатлык.
Правило было введено после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца. Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.
После смерти отца президент Туркмении в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.
По сообщению корреспондента Радио Азатлык, в Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях в знак траура носят шали с черными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на черном автомобиле, несмотря на то, что c 2015 года в стране введен неофициальный запрет на автомобили темного цвета.
Амиран Гамкрелидзе: Новых случаев индийского штамма в Грузии не зафиксировано
«Новых случаев т.н. индийского штамма в Грузии не зафиксировано, у нас также нет подозрительных случаев в исследованиях», - сообщил руководитель Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает Общественный вещатель.
При этом, по словам Гамкрелидзе, три человека, у которых был выявлен индийский штамм, уже покинули страну.
«Новые случаи т.н. индийского штамма в Грузии не подтверждены. За исключением тех пяти случаев, о которых мы уже сообщали. Трое из инфицированных индийским штаммом покинули Грузию, клиническое состояние всех удовлетворительное. На данном этапе у нас нет «подозрительных случаев» на исследовании», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
Делегация Конгресса США на следующей неделе посетит Грузию
Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Грузию, Украину и Литву на следующей неделе, «чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам», сообщает посольство США в Грузии.
Делегацию возглавит Джин Шахин – старший член сенатского комитета по международным отношениям и председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере Европы и региональной безопасности. Ее будут сопровождать республиканский сенатор Роб Портман и демократ Крис Мерфи.
Как отмечают в посольстве, они посетят Грузию, чтобы «озвучить двухпартийное послание о том, что Соединенные Штаты поддерживают грузинский народ в укреплении демократии».
«Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе со все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проведение необходимых реформ, которые укрепят их демократии. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции, и США стремятся играть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью», - заявила Шахин.
В Тбилиси сенаторы проведут встречи с представителями властей Грузии и гражданского общества, а также с лидерами оппозиционных партий, представленных в парламенте, передает агентство «Новости-Грузия».
Специалисты начали консервацию руин моста Помпея в Мцхета
Специалисты приступили к изучению моста Помпея в Мцхета, сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии.
Для того, чтобы эксперты могли осмотреть руины древнего моста через реку Кура, по запросу ведомства компания Energo-Pro Georgia произвела сброс воды с Земо Авчальской ГЭС (ЗАГЭС). У архитекторов и реставраторов было 72 часа на то, чтобы очистить сооружение от растений и ила, а также оценить его состояние.
Как указала министр культуры Грузии Тея Цулукиани, консервация руин пока что не завершена.
«У археологов должна быть возможность провести первичные работы. Конечно, этого срока недостаточно для полноценного исследования, но это первый шаг, и мы продолжим очень активно работать с Energo-Pro Georgia, чтобы сохранить этот памятник культурного наследия», - сказала Цулукиани.
- Мост Помпея - каменный мост через Куру на западной окраине Мцхета. Он был построен в 1841 году инженером Линниковым на месте моста, возведенного Помпеем Великим в 65 году до н.э. Мост использовался до середины ХХ столетия, и только после строительства гидростанции и подъема уровня реки он оказался под водой. Тогда мост и начал разрушаться. Сейчас бывает виден лишь изредка, только когда гидростанция сбрасывает воду.
Коронавирус в Грузии: 986 случаев заражения за сутки, 12 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 986 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 43,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,28%, за последние две недели – 3,53%, а за последнюю неделю – 2,97%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 342 880. Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 425.
В Самегрело и Земо Сванети выявили 70 случаев заражения, в Аджарии – 62, в Имерети – 54, в Квемо Картли – 35, в Кахетии – 27, в Шида Картли – 18, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Гурии – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 739.
Выздоровели 590 человек, их общее число выросло до 325 016.
На данный момент в Грузии 13 099 активных случаев коронавируса. Из них 3 826 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 073 инфицированных, в Аджарии – 389, в Имерети – 492. Состояние 887 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 222 человека.
8 580 граждан (более 65% активных случаев) лечатся на дому, а 693 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 48 человек, в самоизоляции остаются более 23 тысяч.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 28 мая достигло 134 602. Это более 3,6% от населения Грузии.
США рекомендовали пилотам проявлять крайнюю осторожность над Беларусью
Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу выпустило уведомление для пилотов, в котором рекомендуется проявлять крайнюю осторожность в белорусском воздушном пространстве.
Вашингтон приостановил действие договора о воздушном сообщении между странами. Белый дом распространил сообщение, в котором говорится, что Соединенные Штаты выступают с осуждением событий, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Об этом сообщает «Голос Америки».
В пятницу Белый дом сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусской экономики. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки объявила, что ограничения коснутся девяти белорусских государственных предприятий. Они будут введены 3 июня.
Администрация Байдена призвала Александра Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить в диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества для обсуждения проведения новых президентских выборов.
Проект бюджета США: приоритет - сдерживание Китая
Администрация президента США Джо Байдена направила в пятницу в Конгресс проект бюджета страны на 2022 финансовый год.
Первый после избрания Байденом президентом США проект бюджета предусматривает увеличение государственных расходов до 6 триллионов долларов. Его часть - крупные инфраструктурные проекты, о которых ранее объявлял президент - «План поддержки американских семей» и «Американский план занятости». За счет крупных государственных инвестиций предполагается преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции.
Оборонный бюджет в размере 715 миллиардов долларов предполагает смещение внимания со старых систем оружия на модернизацию ядерного арсенала в интересах сдерживания Китая - сообщает «Голос Америки». В целом расходы на оборону вырастут на 1,7 процента по сравнению с бюджетом на 2021 год.
Предусмотрено, в частности, выделение средств на дальнейшую разработку и испытания гиперзвукового оружия и других систем вооружения нового поколения, необходимых для противодействия России и Китаю.
На 10 процентов должен вырасти бюджет Госдепартамента, в том числе 255 млн долларов предлагается выделить Украине и 88 млн Грузии. Всего на «укрепление устойчивости к иностранному злонамеренному влиянию», в том числе российскому, в Европе предлагается выделить более 600 млн.
Около 750 млн долларов предлагается выделить на то, чтобы устранить уязвимости инфраструктуры, выявленные после предполагаемой российской хакерской атаки на SolarWinds.
В ходе обсуждения в Конгрессе параметры бюджета могут измениться.
Республиканцы заблокировали расследование штурма Капитолия
Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия, совершенного 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, за проект проголосовали 54 сенатора, в том числе шесть представителей Республиканской партии, а 35 сенаторов-республиканцев выступили против. Демократы голосовали за.
Инициатива была одобрена 19 мая Палатой представителей, где за нее выступили все демократы и несколько десятков республиканцев. В верхней палате Конгресса проекту требовалось не менее 60 голосов.
Законопроект предписывал создание специальной группы в составе десяти человек – по пять от каждой партии. Они должны были бы выяснить, что произошло 6 января и как предотвратить подобные инциденты в будущем. Джо Байден одобрительно отзывался о формировании комиссии и был готов подписать документ в случае его успешного прохождения в Сенате.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обрушился на оппонентов с критикой, обвинив их в потворстве бывшему президенту, который преуменьшил опасность со стороны тех, кто напал на здание Конгресса, и по-прежнему настаивает на том, что у него «украли победу» на президентских выборах 2020 года.
«Республиканцы предпочли защищать большую ложь из-за опасений того, что, расстроив Дональда Трампа, они нанесут себе политический ущерб», – заявил Шумер, добавив, что не исключает повторного голосования за законопроект в будущем.
Председатель Нижней палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы поставили свои интересы «выше безопасности Конгресса и страны».
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл называл проект создания комиссии «чисто политическим актом» и призывал перестать концентрироваться на событиях прошлого.
- Трамп продолжает сохранять серьезное влияние на республиканский электорат даже после своего ухода из Белого дома. Многие политики-республиканцы опасаются выступать против бывшего президента, поскольку это чревато проигрышем на выборах различных уровней.
- Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы (суды не подтвердили этих утверждений). Толпа била стекла и вступала в противоборство со стражами порядка. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена, вынуждены были срочно эвакуироваться. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции Конгресса.
За сутки в Абхазии выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 173 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 18 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 41 человек, 34 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 6.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 589 человек.
В Грузии раскрыли мошенническую схему с пособиями по безработице в период пандемии
10 сотрудников грузинской компании получили пособия по безработице в период пандемии коронавируса по поддельным документам. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Следствие установило, что директор компании, оперирующей в регионе Шида Картли, по предварительному согласованию со своим сотрудником представил в налоговую нулевую декларацию. На основании документа, подтверждающего, что в период пандемии предприятие не работало, для сотрудников компании были затребованы компенсации в размере 200 лари (примерно 61 доллар).
На самом деле лица, работающие на указанном предприятии, продолжали свою трудовую деятельность в обычном режиме.
«С целью получения незаконной материальной выгоды в виде компенсации обманным путем они присвоили государственные средства», - заявляют в Службе доходов.
Следствие продолжается по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», а также «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков». В совершении преступления уличены 10 человек, им грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
- На помощь в размере 1,2 тысячи лари – по 200 лари в течение шести месяцев - могли претендовать граждане Грузии, оставшиеся без работы после введения строгих ковид-ограничений в конце ноября 2020 года. В государственном бюджете 2021 года на этот компенсационный пакет предусмотрели 150 миллионов лари (более 46 миллионов долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины утонул в Египте
Бывший начальник двух разведывательных ведомств Украины Виктор Гвоздь умер во время дайвинга в Египте. Инцидент произошел в Красном море неподалеку от Дахаба, передает издание Liga.net со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел. Ранее о гибели разведчика сообщил портал «Обозреватель» со ссылкой на неназванные источники.
Как сообщается, 62-летнему генерал-лейтенанту запаса стало плохо во время погружения. Тело без признаков жизни было поднято из воды спасателями.
Гвоздь – бывший военный и дипломат. С января 2008-го по август 2010 года он возглавлял украинскую военную разведку – ГУР. С февраля 2014-го по апрель 2016 года он возглавлял другую разведывательную службу страны – Службу внешней разведки.
В то время, когда он руководил этим ведомством, Россия аннексировала украинский Крым, проведя там непризнанный другими странами мира референдум о независимости. Позже в том же году украинская армия вела тяжелые бои с сепаратистами на востоке страны, в которых, согласно многочисленным свидетельствам, участвовала регулярная российская армия.
Гвоздь был уволен с должности президентом Петром Порошенко в 2016 году.
- В 2010 году, когда Гвоздь руководил украинской военной разведкой, в Средиземном море утонул заместитель начальника российской военной разведки ГРУ генерал-майор Юрий Иванов. О его смерти было сообщено как минимум через две недели, писал «Коммерсантъ». По данным газеты, российский разведчик утонул в Сирии, а его тело было найдено в Турции.
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