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ЕС предлагает Байдену единый подход в отношении России
Европейский Союз предлагает администрации президента США Джо Байдена координировать усилия по основным вопросам внешней политики, в том числе в противостоянии России и Китаю.
Это следует из проекта совместного заявления, направленного на этой неделе руководством ЕС в Вашингтон - сообщает Bloomberg. Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня. Сразу после этой встречи в Брюсселе Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В документе, в частности, говорится: «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно отвечать на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренной деятельности».
Байден отправится в Европу в середине июня, в Великобритании он примет участие в саммите «Большой семерки», а затем отправится в Брюссель, где встретится с лидерами ЕС. Главной темой встречи, как ожидается, станет восстановление трансатлантического единства после четырех лет президентства Дональда Трампа, при котором подходы США и ЕС к различным проблемам нередко не совпадали. Недавние репрессии властей России против оппозиции и гражданского общества, как ожидается, станут одной из тем саммита.
В проекте совместного заявления также говорится, что обе стороны хотят «объединить усилия по предотвращению и мирному разрешению конфликтов, поддержанию международного права и власти закона, обеспечению прав человека для всех».
Администрация Байдена и руководство ЕС скоординированно подошли к недавнему ужесточению санкций против Москвы в связи с заключением Алексея Навального - санкционные списки США и ЕС во многом совпадают. Нежеланием обострять отношение с Германией и рядом других стран ЕС в Вашингтоне также объясняют отказ от жестких санкций против газопровода «Северный поток-2» - при том, что в ЕС нет единого мнения относительно этого российско-германского проекта.
Евросоюз готовит стратегический документ об отношениях с Россией в ближайшие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что санкции как инструмент давления на Россию почти исчерпали себя, и отметил, что необходима четкая стратегия по отношению к Москве, а не разрозненные меры. Глава Европарламента Давид Сассоли в интервью медиа-группе Funke, в свою очередь, призвал «ужесточить санкции против российских чиновников» и при этом «установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ». Подобный подход ранее предлагал и международный комитет Европарламента. Сам Сассоли недавно попал под российские санкции - в связи с жесткими резолюциями Европарламента, посвященными отравлению и аресту Навального.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе умер 21 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 293
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 293.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 250 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 94 (48 331 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 75 (54 785)
- Дагестан + 46 (33 563)
- Калмыкия + 15 (20 808)
- Кабардино-Балкария + 14 (24 313)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 431)
- Чечня + 12 (12 284)
- Ингушетия + 10 (15 764)
- Северная Осетия + 9 (16 995)
- Адыгея + 6 (14 667)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 261 939 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 30 мая, выявлено 5 063 442 человека с коронавирусом.
В России – самое высокое число инфицированных с середины марта
В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта.
Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. В российской столице уже несколько недель число инфицированных за сутки превышает 2 тысячи, а часто и 3.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал это «сезонным явлением», но при этом высказал мнение, что число инфицированных выросло из-за длинных майских праздников.
«После майских праздников – это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на дачах или дома и не очень хотели идти в поликлинику, и вот дождавшись рабочих дней – пришли со всем этим», – сказал Собянин. О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии. По официальной статистике, однако, почти никаких изменений после праздников не произошло, а в последние дни наметилась тенденция к росту числа зараженных.
В странах Запада при этом число новых случаев инфекции постепенно снижается. По официальным данным, несколько десятков процентов жителей ЕС и США уже вакцинированы от коронавирусной инфекции. В России темпы вакцинации ниже, о чем недавно говорил и Собянин. По его словам, в Москве от коронавируса привито в процентном отношении меньше людей, чем «в любом европейском городе», при том что дефицита вакцины нет. Мэр Москвы сказал, что ему «обидно» видеть такую картину. Статистика о числе вакцинированных в России публикуется нерегулярно, по последним опубликованным данным, привились более 11 процентов населения.
Всего с марта прошлого года, когда началась эпидемия, по данным оперативного штаба коронавирусной инфекцией в России заболели более 5 млн человек, умерли более 120 тысяч. При этом данные Росстата о числе умерших существенно выше, а показатель так называемой избыточной смертности выше в несколько раз.
В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения массовых мероприятий.
Никол Пашинян на выборах рассчитывает получить 60% голосов
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассчитывает на то, что его партии «Гражданский договор» удастся набрать 60% голосов на предстоящих парламентских выборах.
Об этом он заявил накануне, 29 мая, на встрече с активом партии в разных районах Еревана.
«Я рассчитываю, что как минимум 60% граждан на предстоящих выборах проголосует за партию «Гражданский договор», поскольку именно это та планка, которая позволит свести на нет все заговорщические планы против Третьей республики», - отметил и.о. премьер-министра.
Пашинян также отметил, что впервые в новейшей истории в выборах будут участвовать все бывшие власти. Он предложил гражданам устроить свой «судебный процесс».
«У вас есть возможность судить их на политическом уровне. Вы можете вынести приговор за «27 октября», за «1 марта», за выведение Нагорного Карабаха из переговорного процесса, за сомнительные итоги выборов. Вы можете судить и меня», - заявил Никол Пашинян.
- 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Президент страны Армен Саркисян 11 мая подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов.
- 25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с оппозиционными политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра и в стране были организованы внеочередные парламентские выборы.
- В соответствии с Конституцией, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы парламент был распущен. А для роспуска парламента необходимо, чтобы парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра. Первое заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра состоялось 3 мая, и, в соответствии с договоренностью, парламент тогда не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна.
Коронавирус в Грузии: 723 случая заражения за сутки, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 25,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,86%, за последние две недели – 3,46%, а за последнюю неделю – 2,85%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 343 603.
Более 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 403. В Самегрело и Земо Сванети выявили 77 случаев заражения, в Имерети – 55, в Квемо Картли – 52, в Аджарии – 51, в Кахетии – 36, в Шида Картли и Гурии – по 19, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 757.
Выздоровели 1 407 человек, их общее число выросло до 326 423.
На данный момент в Грузии 12 397 активных случаев коронавируса. Из них 3 815 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остается 2 071 инфицированный, в Аджарии – 394, в Имерети – 489. Состояние 882 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 226 человек.
7 921 гражданин (около 64% активных случаев) лечатся на дому, а 661 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 47 человек, в самоизоляции остаются более 22,6 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 30 мая достигло 138 151 - это более 3,7% от населения Грузии.
На западе Грузии продолжаются стычки противников строительства ГЭС с полицией
Стычки между полицией и противниками строительства Намахвани ГЭС продолжаются в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.
Ситуация обострилась накануне вечером, 29 мая, когда несколько десятков демонстрантов попытались прорваться к строительной базе компании «ЭНКА» через металлические заграждения, выставленные МВД. Полиции пришлось вывести нескольких человек с территории – их отпустили без оформления протокола о правонарушении. Ближе к полуночи протестующие продолжили протест в уже привычной форме – они стучали по заграждениям, требуя допустить их в Намахвани.
В течение всего вчерашнего дня в ущелье Риони шел дождь, однако протестующие не расходились. Они оставались в палатках, которые установили на трех локациях: у металлических баррикад и офиса компании «ЭНКА» в Гумати, а также в селе Твиши, близ стройплощадки.
В свою очередь накануне стало известно, что Министерство юстиции Грузии объявило тендер для поиска иностранной юридической компании, которая изучит документацию, связанную с проектом строительства Намахвани ГЭС. На фоне протестов премьер Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту заняться данным вопросом в конце апреля.
Компания должна дать юридическое заключение в течение 45 дней. При этом фирма-контрактор должна иметь опыт оценки проектов ГЭС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 216 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии провели масштабную акцию в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения «парализовать» город. 24 и 25 мая участники акции блокировали автомобильные дороги на нескольких центральных улицах.
- Вечером 25 мая они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании «ЭНКА» вести строительные работы. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические ограждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намахвани и месту строительных работ.
В Сочи прошел второй день переговоров президентов Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией. Как сообщает ТАСС со ссылкой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, в пятницу лидеры провели официальные переговоры, а в субботу общение проходило неформально.
Песков изложил точку зрения Москвы на ситуацию вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Он считает, что поспешные выводы европейских стран основаны на эмоциях, а не на стремлении выяснить обстоятельства произошедшего. По словам представителя Кремля, белорусская сторона предоставила всю необходимую информацию по инциденту. Песков предположил, что при необходимости Минск будет готов предоставить и другие данные.
Путин на встрече с Лукашенко затронул вопрос о судьбе гражданки России Софьи Сапеги, задержанной одновременно с журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске(оба задержаны сотрудниками белорусского КГБ - Прим.Ред.). По словам Пескова, Путину небезразлична судьба российской гражданки. Президент России поручил Министерству иностранных дел следить за развитием дела Софьи Сапеги, добавил Песков.
Президенты Беларуси и России, как сказал Песков, обсудили вопросы, связанные с авиасообщением, нарушенным в результате авиаинцидента 23 мая. Отвечая на вопрос, поднималась тема возможных полетов «Белавиа» в Крым, Песков ответил отрицательно.
Китай запустил грузовой корабль к своей строящейся орбитальной станции
Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» запущен к строящейся орбитальной станции. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в субботу, 29 мая. Это второй из 11 запусков, предусмотренных планом до конца 2022 года.
Базовый модуль «Тяньхэ», на основе которого монтируется станция, был отправлен в космос 29 апреля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Позднее на орбиту будут выведены лабораторные модули.
В завершенном виде станция будет весить около 90 тонн. Это почти в пять раз меньше 420-тонной Международной космической станции. Срок эксплуатации «Тяньгун-3», как ожидается, составит около 15 лет. На ее борту смогут работать экспедиции из трех человек.
Первая китайская пилотируемая орбитальная станция «Тяньгун-1» была запущена в сентябре 2011 года, а станция «Тяньгун-2» – в сентябре 2016-го. В том же году первая станция была потеряна. В 2018 году станция вошла в атмосферу и сгорела над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.
В Абхазии 22 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 180 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 человека, 30 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 15 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 9, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 314 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 643 человека.
Оперштаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Из Кутаиси возобновятся прямые рейсы в Вену, Будапешт и Вроцлав
Международный аэропорт Кутаиси с июня возобновят прямые авиарейсы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия) и Вроцлав (Польша). Перелеты будет осуществлять бюджетная авиакомпания Wizz Air, передает Объединение аэропортов Грузии.
Первый регулярный прямой рейс, который свяжет Кутаиси с Будапештом, будет совершен 19 июня, Вроцлавом – 26 июня, а Веной – 29 июня. Полеты по всем трем маршрутам будут выполняться два раза в неделю. В зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, частота рейсов, а также количество направлений может быть постепенно увеличено.
«Мы рады, что после многомесячной паузы Международный аэропорт Кутаиси медленно загружается регулярными рейсами. Сегодня и завтра возобновятся полеты в направлении двух польских городов – Гданьска и Катовице. С июня добавится третье направление в Польше – Вроцлав, а также рейсы в Будапешт и Вену. Это означает, что теперь из Кутаиси можно напрямую добраться до девяти городов шести европейских стран и трех городов Центральной Азии. Мы работаем с авиакомпаниями, чтобы добавлять новые направления поэтапно в течение летней навигации, в зависимости от эпидемической ситуации», - сказала Тамар Арчвадзе, директор Объединения аэропортов Грузии.
В организации также добавляют, что в период летней навигации в Кутаисском аэропорту им. Давида Агмашенебели будут соблюдаться все меры, введенные на время пандемии.
Георгий Гахария: Я никогда не был чьим-то проектом
Экс-премьер Георгий Гахария заявляет, что не является политическим проектом основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.
«Я никогда не был чьим-то проектом и, более того, в будущем я не буду ничьим проектом», - сказал Гахария по окончании презентации своей новой партии «Для Грузии».
Экс-премьер подтвердил, что созданная им политическая сила будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью текущего года. «Цель участия любой политической партии в выборах – получить максимальную поддержку. Это будет нашей целью», - заявил он.
При этом политик не смог четко ответить на вопрос о возможном выдвижении его кандидатуры на пост мэра Тбилиси. «Есть кандидат намного лучше меня», - сказал Гахарая, отметив, что его партия готова будет поддержать «всех достойных». «Где будет достойный кандидат, его происхождение для нас не имеет значения», - добавил он.
В долгосрочной перспективе партия экс-премьера готова к сотрудничеству с теми политическими силами, от которых не исходит радикализм. «Наша главная цель, чтобы в этой стране завершилось радикальное противостояние, радикализм в любом его виде. Для меня и для моих друзей не имеет значения, с какой стороны исходит этот радикализм… Мы не будем сотрудничать ни с кем, в ком увидим радикальные тенденции», - сказал Гахария.
Бывший глава правительства Грузии проигнорировал многие вопросы журналистов. Например, он не стал комментировать тему разгона протестной акции 20-21 июня 2019 года и неформального правления Бидзины Иванишвили. Тем не менее, Гахария пообещал, что в ближайшее время встретится с представителями СМИ и ответит на все интересующие их вопросы.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года. Свой уход он объяснил разногласия с руководством ГМ из-за ареста председателя главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия. Спустя месяц после отставки Гахария анонсировал возвращение в политику.
Хабиб Нурмагомедов не приедет в Абхазию "из-за санкционного давления США и Грузии"
В связи с "санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США" приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня, в Международный день защиты детей, отменяется. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил государственный комитет самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорту – со ссылкой на менеджера Хабиба Ризвана Магомедова.
По информации ведомства, ранее лично Хабиб Нурмагомедов в телефонном разговоре с абхазским президентом Асланом Бжания подтверждал свой визит.
«Хабиб Нурмагомедов передал слова благодарности народу, юным спортсменам Абхазии за интерес и поддержку, и сожалеет из-за сложившихся независящих от него обстоятельств приехать не сможет», - заявили в абхазском ведомстве.
Госкомспорта сообщает, что школа единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова примет абхазских спортсменов для подготовки к участию в российских и международных соревнованиях. Отбор спортсменов проведет республиканский комитет по делам молодежи и спорту в июне-июле.
Власти РФ требуют заблокировать чеченский канал 1ADAT из-за Ичкерии
Администрация оппозиционного нынешним властям Чечни ютуб-канала 1ADAT получила от администрации видеохостинга предупреждение о возможной блокировке на территории России по жалобе Роскомнадзора. Ведомство указало на пропаганду ресурсом сепаратистской Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ).
В разговоре с Кавказ.Реалии представитель 1ADAT подчеркнул, что на их канале почти нет упоминаний Ичкерии, публикуется лишь информация о нынешнем положении дел в регионе. При этом в жалобе не упомянуты конкретные видеоролики, якобы нарушающие российское законодательство, а ссылка дана на канал в целом.
«По версии Роскомнадзора, весь наш канал является пропагандой Ичкерии, хотя даже символика канала не имеет ничего общего с символами Ичкерии», - отмечает представитель ресурса.
Он подчеркивает, что для выполнения требования собственника видеохостинга (компании Google) для предотвращения блокировки необходимо удалить спорный контент. Однако при отсутствии конкретных ссылок на видео нужно удалить весь канал.
«Это просто абсурд, с которым мы уже боремся, направив свой ответ на жалобу. Видимо, наши ролики не дают покоя кадыровскому режиму, раз наш канал таким наглым образом собираются запретить на территории России. Кадыров (глава Чеченской республики - Прим.ред.) просто хочет закрыть наш народ информационным куполом, дабы они смотрели только ЧГТРК (Чеченская государственная телерадиокомпания - Прим.ред.), не видя альтернативную точку зрения», - подытожил администратор канала.
Говоря об отношении к ЧРИ, представитель 1ADAT назвал ее «нашим оккупированным государством», при этом канал не поддерживает эмигрировавшие «правительства в изгнании».
«Мы не признаем ни одно из формирований, будь то правительство Закаева или правительство Сараляпова, легитимными представителями власти ЧРИ, как и не живем прошлым, ностальгируя по старым символам и лидерам», - рассказал Кавказ.Реалии администратор канала.
Все эти правительства и организации показали свою несостоятельность и отсутствие желания помочь чеченскому народу, считают в 1ADAT.
«Мы не собираемся возвращать ту Ичкерию, что была, но люди должны понять, что ЧРИ - это просто название нашего государства, а не та история, к которой мы должны вернуться. Ичкерия - это чеченский народ, а не Дудаев, Масхадов, Яндарбиев (перечисляет лидеров ЧРИ - Прим.ред.) и другие наши герои. Поэтому мы и говорим, что считаем себя пропагандистами свободы и справедливости. Мы хотим, чтобы прекратился геноцид нашего народа, чтобы наше государство было деоккупировано, а мы жили по тем законам, по которым мы хотим, а не которые нам навязывают извне», - подытожил администратор.
- Помимо ютуб-версии, у 1ADAT есть телеграм-канал, созданный в апреле 2020 года. Он позиционирует себя как «народное движение в Чеченской республике против кадыровской диктатуры». В настоящий момент у канала более 16 тысяч подписчиков, в день около 250 тысяч просмотров публикаций и высокий индекс цитирования, – следует из открытой статистики.
- В декабре 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения бывшего модератора чата телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Он был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Тепсуркаева на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию»
Георгий Гахария избран председателем партии «За Грузию».
В учредительном съезде партии, проходящем в тбилисском выставочном комплексе Expo Georgia, принимают участие до 400 сторонников бывшего премьер-министра Грузии и гостей мероприятия.
«Мы сегодня объединяемся за Грузию, но не против какого-нибудь. Мы объединяемся за правду и действия. Правда и действие, действие и правда – это будет главным лозунгом нашего политического объединения за Грузию», - заявил Георгий Гахария на учредительном съезде своей партии «За Грузию».
«Я подал в отставку, потому что партия отдалилась от реальных проблем рядовых граждан. По простой причине – почему-то посчитала, что борьба против политических оппонентов - тема, гораздо более важная, чем забота о каждодневных проблемах наших граждан. После восьмилетнего правления правящая сила свои даже самые большие достижения сравнивала с достижениями 10-15-летней давности и этим убивала перспективу нашей страны. Я подал в отставку потому, что в какой-то момент партия свои партийные интересы поставила выше государственных», - заявил он.
Георгий Гахария, как председатель новой партии, заявил, что в первую очередь необходима «каждодневная борьба с коррупцией и непотизмом», главной целью он также назвал поддержку всех госслужащих и освобождение их от политического давления и преследования. Затронул бывший премьер-министр и вопрос о необходимости фундаментальных реформ системы правосудия и образования, без которых, по словам политика, невозможно эффективное строительство государства, целью которого является восстановление территориальной целостности, борьба с российской оккупацией, стремление к евроатлантическим структурам и обеспечение «равных, справедливых условий для всех граждан Грузии».
Политсовет партии «За Грузию» состоит из 14 членов. Среди них есть действующие депутаты парламента Грузии, а также государственные служащие, работавшие вместе с Гахария, начиная с 2016 года, когда он занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.
- Георгий Ходжеванишвили – депутат парламента Грузии;
- Натия Мезвришвили – бывший руководитель администрации правительства Грузии;
- Георгий Шарашидзе – основатель медиа-холдинга Georgia Today;
- Кахабер Кемоклидзе – бывший глава администрации правительства Грузии;
- Анна Бучукури – депутат парламента Грузии;
- Михаил Даушвили – депутат парламента Грузии;
- Бека Лилуашвили – депутат парламента Грузии;
- Русудан Тевзадзе – специалист в области образования и культуры;
- Александр Моцерелия — депутат парламента Грузии;
- Бердия Сичинава – бывший губернатор региона Мцхета-Мтианети;
- Шалва Кереселидзе – бывший заместитель главы администрации правительства Грузии;
- Коте Ананиашвили – бывший начальник Департамента полиции Аджарии;
- Гига Парулава – юрист, бывший заместитель мэра Зугдиди;
- Георгий Гогуадзе – специалист по международным отношениям;
Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года, но уже спустя месяц анонсировал возвращение в политику.
Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе, из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Учредительный съезд партии Гахария проходит в Тбилиси на фоне протеста
На фоне шумной протестной акции в тбилисском выставочном центре Expo Georgia начался учредительный съезд партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария.
После полудня у входа в Expo Georgia стали собираться гражданские активисты, которые считают Гахария ответственным за разгон протестной акции у парламента 20-21 июня 2019 года. Они напомнили еще о нескольких громких делах, начатых во время работы Гахария на должности министра внутренних дел. Одновременно протестующие назвали его «самым неудачным премьер-министром» в истории современной Грузии, возложив на него ответственность за тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в стране за последние годы. Протестующие требуют, чтобы Гахария понес ответственность за все допущенные ошибки.
«Все мы знаем, какое преступление совершил Георгий Гахария 20 июня, этого не изменит никакая амнистия. Сейчас только и только «Грузинскую мечту» устраивает его появление на политической сцене», - заявил активист «Движения за Грузию» Лаша Хускивадзе.
В руках участники митинга держали плакаты с протестными надписями. Всех участников учредительного съезда, включая самого Гахария, они встречали свистом и шумом. Несколько раз ситуация на месте обострялась, в дело вмешивалась полиция и охрана, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Недовольство гражданских активистов вызвало и появление на презентации партии Гахария известных футболистов - братьев Арчила и Реваза Арвеладзе. Они заявили, что пришли на мероприятие в ранге приглашенных гостей. Среди гостей был замечен и бывший глава Конституционного суда Заза Тавадзе.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии «Грузинская мечта» в феврале этого года, но уже спустя месяц анонсировал возвращение в политику.
- Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе, из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.
- Уже известно, что к новой партии Гахария, которая называется «За Грузию», присоединятся шесть депутатов парламента, покинувших «Грузинскую мечту» и ряды большинства, а также бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе и глава администрации четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили – Георгий Абашишвили.
Чемпионат Грузии по регби может быть сорван из-за забастовки судей
Чемпионат Грузии по регби оказался под угрозой срыва из-за забастовки тренеров, сообщает телеканал «Рустави 2».
Сегодня в Батуми не состоялся полуфинал «Большой десятки» игроки «Батуми» и тбилисской «Академии» символически пожали друг другу руки и покинули поле под аплодисменты нескольких десятков болельщиков, ожидавших начало игры на трибунах. Причиной отмены матча стало отсутствие судей – все арбитры категорически отказываются возвращаться к работе.
Под угрозой срыва и матч «Аиа» - «Кочеби», который сегодня в 17:00 должен пройти на кутаисском стадионе «Аиа Арена». Как отмечает телеканал «Формула», команды готовятся к встрече и с утра проводят тренировки, однако, скорее всего, судьи бойкотируют и эту игру полуфинала.
По данным «Рустави 2», забастовка началась после того, как один из игроков оскорбил арбитра.
Отличную версию озвучил «Мтавари». Со ссылкой на неназванные источники телеканал передает, что один из игроков нанес словесные и физические оскорбления судье, из-за чего регбист был дисквалифицирован, ему запретили выходить на поле три следующих игры чемпионата. Утверждается, что в ситуацию вмешался председатель правления Союза регби Грузии, депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Чичинадзе. Если верить «Мтавари», Чичинадзе использовал свое влияние, вынудив судью отменить решение о дисквалификации.
В Союзе регби Грузии до сих пор не комментировали ситуацию.
Россия вывезла в Москву 54 сотрудника посольства в Праге
Москва вывезла часть дипломатов из Чехии правительственным бортом. Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из Праги приблизительно в 15 часов 35 минут по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Flighradar. За три часа до этого он приземлился в аэропорту Рузине, передавало издание Novinky.cz.
В субботу Чехию покинули 54 сотрудника посольства и члены их семей, передает ТАСС. Всего из страны должны уехать 63 дипломата, дипломатических работника и членов их семей. Решение об этом было принято чешским правительством в апреле.
Высылка стала самой массовой в истории взаимоотношений двух стран. Второй рейс для высланных запланирован на понедельник.
Началом дипломатического конфликта послужило обвинение сотрудников российской разведки в организации взрывов на военных складах на востоке Чехии в октябре 2014 года. После этого Прага выслала 18 россиян, которые, как утверждается, использовали дипломатический статус для прикрытия работы на разведывательные службы. Россия в ответ выслала 20 дипломатов.
Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Страны договорились, что между дипмиссиями будет строгий паритет в числе работников: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников. Чехия к концу мая должна уволить из российских миссий 79 работавших там россиян.
Противники Намахванской ГЭС пытаются препятствовать перемещению техники
Часть активистов движения против строительства Намахванской ГЭС находятся в поселке Гумати, в непосредственной близости от базы компании «Энка». Со своей стороны, на базе «Энка» мобилизованы силы полиции.
По словам одного из активистов Рафаэля Ломтадзе, протестующие не намерены мешать передвижению полицейских машин и местных жителей, но не дадут возможность перемещаться строительной технике компании «Энка».
Протестующие уже разбили палатки возле базы «Энка», передает Общественный вещатель Грузии.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 298
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 298.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Карачаево-Черкесии - два, в Калмыкии, Дагестане и Адыгее - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 229 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 96 (48 237 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 79 (54 710)
- Дагестан + 45 (33 517)
- Кабардино-Балкария + 14 (24 299)
- Калмыкия + 14 (20 793)
- Ингушетия + 13 (15 754)
- Карачаево-Черкесия + 11 (20 419)
- Чечня + 11 (12 272)
- Северная Осетия + 8 (16 986)
- Адыгея + 7 (14 661)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 261 658 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 29 мая, выявлено 5 053 748 человек с коронавирусом.
Суд в Мали назначил нового временного президента после свержения старого
Конституционный суд Мали объявил временным президентом страны полковника Ассими Гоиту, возглавляющего хунту после переворота. Суд объявил, что принял это решение в связи с тем, что пост президента оказался незанятым после отставки исполняющего обязанности главы государства Ба Ндао. Об этом сообщает Agence France-Presse.
В понедельник Ндао и премьер-министр Моктар Уана были задержаны военными. Они были отпущены только после того, как ушли в отставку. Сами они возглавляли переходное правительство после того как военные свергли предыдущего президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. Он пришел к власти после свержения предыдущего президента, который в свою очередь занял свой пост после государственного переворота.
Гоита возглавлял военный переворот в 2020 году, он занимал должность вице-президента. Ндао он сверг после того, как в состав правительство не вошли двое офицеров из хунты. «Нам пришлось выбирать между хаосом и сплоченностью в силах обороны и безопасности, и мы выбрали сплоченность», - заявил он в пятницу.
- Политический кризис в Мали начался летом прошлого года, оппозиция требовала отправить в отставку президента Кейта, который занимал свой пост больше 6 лет. За год до переворота Кейта отправил в отставку руководителей армии после серии массовых убийств гражданского населения в центре страны.
В Туркмении чиновников обязали обрить головы в память об отце президента
Чиновников в Туркмении обязали обрить головы и носить национальные тюбетейки в знак траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода - Радио Азатлык.
Правило было введено после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца. Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.
После смерти отца президент Туркмении в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.
По сообщению корреспондента Радио Азатлык, в Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях в знак траура носят шали с черными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на черном автомобиле, несмотря на то, что c 2015 года в стране введен неофициальный запрет на автомобили темного цвета.
Амиран Гамкрелидзе: Новых случаев индийского штамма в Грузии не зафиксировано
«Новых случаев т.н. индийского штамма в Грузии не зафиксировано, у нас также нет подозрительных случаев в исследованиях», - сообщил руководитель Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает Общественный вещатель.
При этом, по словам Гамкрелидзе, три человека, у которых был выявлен индийский штамм, уже покинули страну.
«Новые случаи т.н. индийского штамма в Грузии не подтверждены. За исключением тех пяти случаев, о которых мы уже сообщали. Трое из инфицированных индийским штаммом покинули Грузию, клиническое состояние всех удовлетворительное. На данном этапе у нас нет «подозрительных случаев» на исследовании», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
Делегация Конгресса США на следующей неделе посетит Грузию
Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Грузию, Украину и Литву на следующей неделе, «чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам», сообщает посольство США в Грузии.
Делегацию возглавит Джин Шахин – старший член сенатского комитета по международным отношениям и председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере Европы и региональной безопасности. Ее будут сопровождать республиканский сенатор Роб Портман и демократ Крис Мерфи.
Как отмечают в посольстве, они посетят Грузию, чтобы «озвучить двухпартийное послание о том, что Соединенные Штаты поддерживают грузинский народ в укреплении демократии».
«Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе со все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проведение необходимых реформ, которые укрепят их демократии. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции, и США стремятся играть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью», - заявила Шахин.
В Тбилиси сенаторы проведут встречи с представителями властей Грузии и гражданского общества, а также с лидерами оппозиционных партий, представленных в парламенте, передает агентство «Новости-Грузия».
Специалисты начали консервацию руин моста Помпея в Мцхета
Специалисты приступили к изучению моста Помпея в Мцхета, сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии.
Для того, чтобы эксперты могли осмотреть руины древнего моста через реку Кура, по запросу ведомства компания Energo-Pro Georgia произвела сброс воды с Земо Авчальской ГЭС (ЗАГЭС). У архитекторов и реставраторов было 72 часа на то, чтобы очистить сооружение от растений и ила, а также оценить его состояние.
Как указала министр культуры Грузии Тея Цулукиани, консервация руин пока что не завершена.
«У археологов должна быть возможность провести первичные работы. Конечно, этого срока недостаточно для полноценного исследования, но это первый шаг, и мы продолжим очень активно работать с Energo-Pro Georgia, чтобы сохранить этот памятник культурного наследия», - сказала Цулукиани.
- Мост Помпея - каменный мост через Куру на западной окраине Мцхета. Он был построен в 1841 году инженером Линниковым на месте моста, возведенного Помпеем Великим в 65 году до н.э. Мост использовался до середины ХХ столетия, и только после строительства гидростанции и подъема уровня реки он оказался под водой. Тогда мост и начал разрушаться. Сейчас бывает виден лишь изредка, только когда гидростанция сбрасывает воду.
Коронавирус в Грузии: 986 случаев заражения за сутки, 12 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 986 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 43,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,28%, за последние две недели – 3,53%, а за последнюю неделю – 2,97%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 342 880. Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 425.
В Самегрело и Земо Сванети выявили 70 случаев заражения, в Аджарии – 62, в Имерети – 54, в Квемо Картли – 35, в Кахетии – 27, в Шида Картли – 18, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Гурии – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 739.
Выздоровели 590 человек, их общее число выросло до 325 016.
На данный момент в Грузии 13 099 активных случаев коронавируса. Из них 3 826 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 073 инфицированных, в Аджарии – 389, в Имерети – 492. Состояние 887 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 222 человека.
8 580 граждан (более 65% активных случаев) лечатся на дому, а 693 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 48 человек, в самоизоляции остаются более 23 тысяч.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 28 мая достигло 134 602. Это более 3,6% от населения Грузии.
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