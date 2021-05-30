Жители села Шукрути проводят митинг у здания посольства США в Тбилиси

Протестующие из села Шукрути Чиатурского муниципалитета проводят митинг у здания посольства США в Тбилиси. Как заявил один из протестующих в эфире телеканала «Формула», со стороны властей Грузии не был проявлен интерес к их проблемам, поэтому они простят помощи у посла США в Грузии Келли Дегнан.

«Правительство не интересуют наши проблемы и состояние здоровья. Правительство вспоминает о нас только во время выборов. Мы обращаемся к Келли Дегнан, возможно она заинтересуется нашими проблемами», - заявил житель Шукрути.

Протестующие планируют установить палатку возле посольства, однако пока не ясно, имеют ли они на это законное право.

Жители села Шукрути требуют, чтобы компания Georgian Manganese (Грузинский марганец) прекратила добычу на территории села или выплатила адекватную компенсацию пострадавшим.

Ранее 11 мая несколько жителей из села Шукрути в знак протеста зашили себе рты. Они потребовали реагирования со стороны правительства Грузии, так как по их словам, уже много лет население страдает из-за работ, производимых компанией добывающей марганец. Жители рассказывают об оползнях на их участках, трещинах в домах и поврежденных дорогах.