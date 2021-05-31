Саакашвили призвал Киев ввести санкции против ресторатора, посетившего Абхазию

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал власти Украины ввести санкции против известного ресторатора Александра Орлова. Российско-украинский бизнесмен, по информации Саакашвили, посетил Абхазию. В соцсети Орлов написал о «вечерней прогулке» с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания.

«Владелец киевских клубов Саша Орлов приехал делить ворованное имущество в мой родной город Сухуми, откуда выселили 80% населения во время российской агрессии и который является такой же оккупированной территорией Грузии, как Крым и Донбасс – Украины. В том парке, где ходит этот субъект пролита кровь 36 погибших украинских добровольцев, которые насмерть стояли за Сухуми против российских интервентов. И он, видимо, на их костях хочет открыть там очередной клуб», – пишет Саакашвили.

Бывший президент Грузии считает, что Орлов совершил враждебный акт по отношению к Грузии и Украине. Саакашвили объявил о бойкоте киевских и одесских клубов и заведений Орлова.

«Точно не хочу, чтобы этот низкопробный торгаш получил хоть гривну моих денег. К тому же призываю всех моих друзей, которые болеют за Грузию, и патриотов Украины!» – отметил Саакашвили.

Ранее Орлова раскритиковали за выступление в одесском клубе Queen Odessa уроженца города, российского рэпера Джигана. В 2015 году Джиган провел концерты в аннексированном Крыму.