СМИ: спецслужбы Дании помогали США следить за политиками в Европе

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный показатель более чем за 2 месяца – с середины марта.

Более трети новых случаев при этом приходится на Москву. В российской столице уже несколько недель число инфицированных за сутки превышает 2 тысячи, а часто и 3.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал это «сезонным явлением», но при этом высказал мнение, что число инфицированных выросло из-за длинных майских праздников.

«После майских праздников – это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на дачах или дома и не очень хотели идти в поликлинику, и вот дождавшись рабочих дней – пришли со всем этим», – сказал Собянин. О майских «каникулах» с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая, в том числе, на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии. По официальной статистике, однако, почти никаких изменений после праздников не произошло, а в последние дни наметилась тенденция к росту числа зараженных.

В странах Запада при этом число новых случаев инфекции постепенно снижается. По официальным данным, несколько десятков процентов жителей ЕС и США уже вакцинированы от коронавирусной инфекции. В России темпы вакцинации ниже, о чем недавно говорил и Собянин. По его словам, в Москве от коронавируса привито в процентном отношении меньше людей, чем «в любом европейском городе», при том что дефицита вакцины нет. Мэр Москвы сказал, что ему «обидно» видеть такую картину. Статистика о числе вакцинированных в России публикуется нерегулярно, по последним опубликованным данным, привились более 11 процентов населения.

Всего с марта прошлого года, когда началась эпидемия, по данным оперативного штаба коронавирусной инфекцией в России заболели более 5 млн человек, умерли более 120 тысяч. При этом данные Росстата о числе умерших существенно выше, а показатель так называемой избыточной смертности выше в несколько раз.

В отличие от прошлой весны, сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией - сохраняется только масочный режим в общественных местах и ограничения массовых мероприятий.