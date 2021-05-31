В Китае надеются улучшить демографическую структуру населения – семьи смогут заводить трёх детей

Ограничение “одна семья-два ребенка” в Китае отменяется. 31 мая на заседании Политбюро компартии КНР супружеским парам было разрешено иметь трёх детей. Такие меры должны улучшить демографическую структуру населения, говорится в сообщении агентства "Синьхуа".

Власти Китая долгое время проводили политику ограничения рождаемости. В январе 2020 года коэффициент рождаемости в Китае опустился до рекордно низкого уровня с 1949 года (год основания Китайской Народной Республики) – 10,48 детей на 1 тысячу населения. В России этот показатель ниже – 10,2.

Снижение рождаемости в Китае привело к новой проблеме – старению населения. Это стало одной из главных причин, почему власти разрешили семьям заводить больше детей. “Поддерживающие меры помогут улучшить структуру населения страны и реализовать национальную стратегию активного реагирования на старение населения. Это обеспечит нашу страну человеческими ресурсами”, – сообщает "Синьхуа".

Меры поддержки правительство не уточнило. Также пока неизвестно, когда решение вступит в силу.

Социолог из Нью-Йоркского университета в Шанхае в интервью Reuters утверждает, что китайские семьи сдерживает не ограничение правительства, а очень высокие расходы на воспитание детей. "На мой взгляд, повышение лимита вряд ли существенно изменит чьи-либо расчёты", – сказал он.

Ранее агентство "Синьхуа" проводило опрос на сайте Weibo под хештегом #AreYouReady. Участников спрашивали, готовы ли они завести третьего ребенка. Около 29 тысяч из 31 тысячи респондентов заявили, что “никогда не думали об этом”. Остальные выбрали один из вариантов: "я готов и очень хочу это сделать”, "мы как раз обсуждали это" или "я сомневаюсь".

Один из пользователей оставил комментарий: “Я готов иметь трёх детей, если вы дадите мне 5 млн юаней (785 650 долларов)”. Позже опрос был удален.

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