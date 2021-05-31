«Итальянская» компания из Москвы планирует восстановить ж/д станции в Абхазии

Представители компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. Об этом сообщает ГАГРА ТВ со ссылкой на администрацию Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия.

В сообщении указано, что GLOBAL ARREDI – итальянская компания, которая работает в России около 13 лет. Однако на официальном сайте компании указано, что офис компании расположен не в Италии, а в Москве – на Рязанском проспекте. На сайте опубликована лишь одна новость – о визите представителей компании в Абхазию. Недавно, 23 апреля текущего года создана и Facebook-страница GLOBAL ARREDI – у неё лишь 49 лайков.

В администрации Гагрского района говорят, что реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов связана с проектом круизного поезда, который будет следовать в Абхазию из Ростова-на-Дону. По пути следования он совершит в Абхазии три остановки: на гагрской станции «Гагрипш» (Павильон), на станции «Псырцха» в Новом Афоне и на сухумской станции «Келасур». Круизный поезд должен начать работу уже в этом году.

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания в интервью АИФ заявил, что ремонт вокзалов – «дорогое удовольствие».

«Вокзалы могут быть восстановлены только тогда, когда у нас будет обеспечено сквозное железнодорожное сообщение, чтобы железная дорога приносила какой-то экономический эффект. Наша же дорога – тупиковое направление, она идет до Очамчиры – и всё, дальше полотно разобрано», – сказал он.