Столтенберг ожидает, что лидеры НАТО на саммите еще раз подтвердят широкую поддержку Грузии и Украины

Я ожидаю, что лидеры НАТО на саммите в Брюсселе подтвердят свою широкую поддержку Грузии и Украины, этих очень ценных стран-партнеров НАТО, – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг ответил на вопрос Первого канала Грузии, будет ли в повестке саммита НАТО поднят вопрос о политике открытых дверей.

«Политика открытых дверей НАТО была успешной. Эта политика помогла распространить демократию и верховенство закона в Европе после окончания Второй мировой войны. С тех пор количество членов НАТО увеличилось почти вдвое – с 16 до 32. Дверь в НАТО остается открытой, и мы демонстрируем это на протяжении последних нескольких лет. Мы работаем с государствами-аспирантами, такими как Грузия и Украина. Наш посыл состоит в том, что им необходимо сосредоточиться на реформах, модернизировать свои институты обороны и безопасности, потому что мы считаем, что это лучший способ продвинуться вперед в евроатлантической интеграции. Однако сами реформы являются очень важной целью, и мы по-прежнему поддерживаем страны-аспиранты различными программами. Мы продолжим это делать», – заявил Йенс Столтенберг.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите альянса.