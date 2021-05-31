Биржа и евробандиты

Сейчас, прямо перед нашими глазами в Грузии рождается новое явление, которое внешне очень похоже на старое, но по сути от него значительно отличается. Ловите момент – новый социальный тренд, который возникает прямо здесь и сейчас, завтра о нем будут спорить и вести дебаты.

Как известно, на протяжении многих десятилетий Грузия была самой криминальной республикой СССР, а в 90-е и самой омерзительной бандитской клоакой на постсоветском пространстве. В обычной, повседневной жизни это выражалось в определенном социальном явлении – в каждом квартале, в каждом доме в любое время суток можно было увидеть праздношатающихся на улице молодых людей. Называлось это «биржей» (на Уолл-стрит бы застрелились) и было повсеместно.

Эти стайки носили явно криминальный характер, хотя назвать их «бандой» или «группировкой» в традиционном смысле слова нельзя – многие из «биржевиков» никакой преступной деятельностью не занимались, а просто бездельничали и убивали время. «Биржи» не были такими безобидными, как это кажется с высоты сегодняшнего дня, – главными действующими лицами там были криминальные авторитеты, их окружение и мелкое хулиганье. Именно так воровской кодекс распространился по всей Грузии и стал самым страшным заболеванием грузинской нации за всю ее историю.

Затем пришел 2004 год, и всю эту малину разогнали – бирж либо не стало вообще, либо они притихли и присмирели, потеряв былой гонор. Но после 2012 года, когда грузинский народ восстановил свое попранное достоинство и победила демократия, борьбу с криминальным мышлением не то чтобы прекратили, но лишили ее остроты и драйва.

Один из главных лозунгов «Мечты» в период прошлой власти - «В Грузии слишком много заключенных». Вопрос – слишком много в сравнении с кем или с чем, с Норвегией или Сальвадором? – не стоял. 26 000 – слишком много, надо не больше 10 000. Неизвестно, почему именно 10 000, а не 15 000 или 5000, но борьба с криминальным менталитетом была принесена в жертву этой обезьяньей цифири.

Сегодня «Мечта» делает все, чтобы не увеличить целевой показатель, – и для этого надо закрывать глаза на «мелкие шалости», иначе количество зеков в Грузии превысит не то что 26 000, но и 50 000. В этой ситуации «биржа» почувствовала себя посвободнее.

В последние 2-3 года улица стала еще активнее, чем раньше, хотя, конечно, о полном восстановлении речи нет. По сути, как и было сказано выше, мы имеем дело с новым явлением. В Грузии появилась новая околокриминальная улица, и группируется она не вокруг воров, как раньше, а вокруг неведомого до сих пор феномена – грузин, ворующих в Европе.

Еще год-два назад это было далеко не очевидно – все выглядело, как если бы мелкую шпану перестали прессовать и сказали ей: «Ладно, живите своей жизнью, только не слишком наглейте». Понадобилось некоторое время, чтобы понять: при всей внешней схожести это совсем не одно и то же.

Грузины, ворующие в Европе, время от времени приезжают на родину, часто их депортируют, и тогда они выходят на улицы своих городов. Кражи в богатых странах вернули им часть авторитета среди самой глупой и безмозглой части населения. Не сказать, что они богаты, но уже не такие нищеброды, как раньше. Ездят на приличных автомобилях, имеют связи с крупными законниками, живущими в Европе, Турции и России. В общем, не бедствуют, хотя их уровень жизни практически не отличается от уровня жизни обычного грузинского среднего класса.

Сейчас вся биржа кучкуется вокруг них. Смотреть на них – крайне забавное дело. Примерно как для ученого следить за повадками обезьян в естественной среде. Вот они выходят на улицу. С серьезными лицами чего-то перетирают, о чем-то спорят, потом с такими же сосредоточенными лицами садятся в машину, куда-то едут, а потом возвращаются минут через 15…

Они страшно любят подолгу и с непробиваемым выражением лица говорить по телефону. Вот один экземпляр ходит влево-вправо, активно жестикулирует и истерично орет в смартфон что-то в духе «зарежу». Потом они снова долго что-то обсуждают, потом снова садятся в машину, снова куда-то едут, а потом через 15 минут возвращаются…

Большинство из грузинских еврокриминалов у себя на родине не «работают» – не из идейных соображений, а из-за того, что после Германии и Австрии воровать в Грузии как-то не очень. Да и места заключения в наших краях – это совсем не тот курорт, что тюрьмы в Европе. Почти все значимые криминальные разборки последних двух лет так или иначе были связаны с заграничной преступностью – это целый отдельный мир, который существует параллельно, и именно его отголоски мы и видим время от времени на улицах.

Безвиз с ЕС сделал большое дело для «Грузинской мечты» – так как сама по себе правящая партия слишком ничтожна, чтобы реально бороться с преступностью, открытые границы решили значительную часть проблемы автоматически – преступность в стране минимальная, так как все, кто чего-то мог, уехали в Европу, а в Грузии остались одни неудачники. Так, напасть на местный филиал банка, утащить 500 долларов, а потом 10 лет сидеть за разбой.

Сама по себе нынешняя ситуация не слишком опасна с криминальной точки зрения, однако есть проблемы похуже квартирных краж – влияние воровского менталитета на мозги молодежи.

Когда борьбу с раковой опухолью ослабляют, она тут же возвращается назад, что мы и видим на примере влияния еврокриминала на настроения молодежи. В больших городах и туристических центрах, где есть чем заняться, ситуация менее драматичная, однако в умирающих и беспросветных провинциальных маленьких городках все намного тяжелее.

Конечно, даже там преступникам не дано права взамен на поддержку правящей партии в выборах терроризировать местное население и заниматься вымогательством, однако еврокриминалы часто принимают участие в различных мелких разборках, в том числе и молодежных. С точки зрения статистики – ничто, а с точки зрения реальной жизни – так зарабатывается авторитет и так распространяется воровской кодекс.

Благодаря безвизу с ЕС и попустительству власти, криминальный менталитет, который в период наикровавейшего из режимов чуть не отдал концы, сегодня постепенно оживает и расправляет плечи.

«Грузинской мечте» на это наплевать – еврокриминалы и местные приблатненные статистику преступности не портят, народ особо не беспокоят, а что там с мозгами будущего поколения – ну так это будущее поколение уже будет после них…

Другой власти, которая когда-то придет на смену нынешней, придется искать новые способы борьбы с этой болезнью, которая, по сути, – та же, что и все последние 50 лет.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции