Санакоев скажет свое слово отдельно от «Ныхас»

Депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев заявил о выходе из партии «Ныхас». Согласно его посту, опубликованному в социальных сетях, он и его однопартийцы вместе пришли к выводу, что дальнейшее нахождение Санакоева в рядах партии не имеет смысла. Эта новость активно обсуждается в республике в контексте президентских выборов весной следующего года. Главный вопрос – как это повлияет на шансы оппозиции в предстоящей избирательной кампании?

В пятницу югоосетинский депутат Давид Санакоев разместил на своей странице в Facebook пост следующего содержания:

«Друзья, в силу разночтений по ряду вопросов мы вместе с однопартийцами пришли к выводу, что дальнейшее мое нахождение в структуре партии «Ныхас» не имеет смысла. Я благодарен всем членам партии, с которыми мы вместе работали на благо и развитие республики и достойно провели избирательную кампанию. Впоследствии мы не дали никому повода усомниться в принципиальности и искренности нашей позиции по отстаиванию интересов народа и республики, несмотря на давление власти. Я желаю партии «Ныхас» успехов и надеюсь, что она будет развиваться и станет одной из надежных опор осетинского парламентаризма. Особо хочу подчеркнуть, что этот шаг является нашим общим решением и никак не отразится на моем хорошем, теплом отношении к моим бывшим однопартийцам и членам парламентской фракции «Ныхас».

Эта история активно обсуждалась в выходные дни на просторах Facebook и при личном общении. Как выяснилось, многие предполагали такой исход едва ли не с момента объединения парламентской партии «Ныхас» во главе с Аланом Алборовым с «Аланским союзом» Алана Гаглоева и «Новой Осетией» Давида Санакоева.

Ни для кого не секрет, что этот союз для всех участников был мерой вынужденной. Перед парламентскими выборами Минюст проводил зачистку партий – автоматически отказывал в регистрации новым, а старые закрывал под надуманными предлогами. В результате Алан Гаглоев не смог зарегистрировать партию «Аланский союз», а над «Новой Осетией» Давида Санакоева нависла угроза закрытия.

Для «Ныхаса» Алана Алборова объединение было возможностью обновления. Партия «предыдущей власти» несла на себе груз разочарований правлением Леонида Тибилова. Свежая кровь, новая репутация были ей на руку. Проект «Ныхас №2» оказался весьма успешным, партия прошла в парламент.

Но при этом объединение все-таки воспринималось наблюдателями как техническое, а не результат процесса слияния единомышленников. В первую очередь из-за внешних обстоятельств, на фоне которых оно произошло, и во вторую, потому что, по меньшей мере, двое из участников триумвирата демонстрировали и лидерские, и президентские амбиции.

По мнению югоосетинского политолога Дины Алборовой, это было заметно уже в начале их совместного проекта, и по мере приближения президентских выборов проявлялось все отчетливее. Политолог не считает этот развод трагедией. По ее мнению, это естественный процесс становления молодых политиков. В этой истории есть только один минус, говорит Дина Алборова:

«Все-таки избиратели уже воспринимают Алана Гаглоева и Давида Санакоева как единое целое, потому что они на протяжении двух лет довольно активно себя демонстрировали именно как партия «Ныхас». И теперь, когда эти два лидера выходят на президентские выборы, то здесь уже голоса оппозиции будут делиться между ними, распыляться в общем избирательном процессе. В идеале мне бы хотелось, но уже видно, что этого не будет, – чтобы оппозиция в результате праймериз выдвинула лидера на президентские выборы, и все голоса, сочувствующие оппозиции, достались одному кандидату. К сожалению, я такого процесса не вижу и не думаю, что у них обнаружится столько политической воли, чтобы пойти на такой шаг. Очень много амбиций у каждого из этих лидеров».

Но коль уж так решили, считает Дина Алборова, развод невозможно было откладывать бесконечно и даже вредно тянуть до самых выборов. И избирателю надо дать время привыкнуть к новой реальности, и самим политикам оглядеться, прикинуть, с какими активами они остаются.

Отдельная тема – дальнейшие отношения. Самая большая глупость, которая может случиться, если они устроят свару за электорат. Как только один бросит камень в другого, конкуренты обвинят их в беспринципности, в том, что для них личное выше общего блага, за которое они ратуют.

Скорее всего, им, как и прежде, придется сосредоточиться на борьбе с действующим режимом и пытаться выгладить ярче, убедительнее своих вчерашних однопартийцев. Есть еще одно обстоятельство, которое усложнит им жизнь, считает Дина Алборова:

«Если во второй тур не пройдет ни один из лидеров, и станет очевидным, что этот проигрыш из-за разделения, то может так статься, что избиратель им этого не простит. Поражение по таким причинам откинет назад не только оппозицию, но и тех, кто их поддерживает, потому что самое ужасное чувство для избирателя – это разочарование, неоправданные надежды.

– То есть, по вашей логике, если они проиграют вместе, то сохранят доверие, а если проиграют в результате разделения, то потеряют доверие?

– Единство много значит. С самого начала, когда после смерти Инала Джабиева люди выходили с ними на площадь, даже тогда они говорили, что к оппозиции нет полного доверия, потому что они разрознены, нет единства внутри оппозиции. Это важно для доверия. Это они думают, что можно вместе выйти на митинг и пустить пыль в глаза. Так не бывает. Всем понятно, все чувствуют, что есть между ними проблемы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии