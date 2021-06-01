Полиция пришла с обысками к политику Дмитрию Гудкову

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что на его даче под Коломной проходит обыск. Сотрудники правоохранительных органов также пришли к бывшему председателю движения "Открытая Россия" Александру Соловьеву, который был помощником политика, и к главе штаба Гудкова Виталию Венидиктову.

"Формального повода не знаю. Реальный ясен", — написал Гудков в своем телеграм-канале о причинах обысков.

Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил в твиттере, что в дом "вломился ОМОН", там находятся сыновья с внуками и родственники. Все телефоны отключены. Приехали на десяти автомобилях, сотня сотрудников проводит "операцию устрашения и произвола", написал Гудков-старший.

Геннадий Гудков также сообщил, что полиция пришла в квартиру сестры его жены и в московскую квартиру Дмитрия Гудкова.

Скорее всего, обыски связаны с делом о сотрудничестве с "нежелательной организацией", возбужденным против бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Накануне Андрея Пивоварова сняли с рейса в Варшаву в петербургском аэропорту Пулково. После задержания бывшего директора "Открытой России" увезли на допрос в Следственный комитет. Оттуда Пивоваров передал через своего адвоката письмо, из которого ясно, что против него возбуждено уголовное дело о деятельности "нежелательной организации". При этом дело было возбуждено в Краснодаре, куда оппозиционера собираются доставить в ближайшее время.

27 мая "Открытая Россия" сообщила о самоликвидации , чтобы защитить сторонников от возможного уголовного преследования за участие в "нежелательной организации".