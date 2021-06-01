В Абхазии выявлено 17 случаев коронавируса, три пациента скончались

За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 217 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 17 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончались две пациентки, женщина 1951 года рождения умерла 29 мая, и женщина 71 года умерла 30 мая. У обеих был выявлен COVID-19.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткварчельской ЦРБ – 8 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 30 мая скончалась пациентка 1962 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 331 человек. Зарегистрировано 233 летальных случая. Выздоровели 14 693 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.