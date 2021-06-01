Православные вайнахи? Тайна бацбийцев

Бацбийцы проживают на территории современной Грузии. В их языке прослеживается схожесть с чеченским, но их считают и частью грузинского народа. В религиозных обрядах этого этноса еще в XIX веке зафиксировали как православные, так и языческие элементы. Так откуда ведут свое происхождение бацбийцы и связаны ли они с вайнахами? Рассказывает Кавказ.Реалии.

Сами бацбийцы называют себя "бацби". Ареалом их постоянного проживания является северо-восточная Грузия. Больше всего их в селе Земо-Алвани Ахметовского района Телавского муниципального округа Кахетии и в Тбилиси.

Среди чеченцев и ингушей принято причислять бацбийцев к своим. На самом же деле они сильно отличаются от своих близкородственных собратьев с Северного Кавказа.

Не исключено, что когда-то бацбийцы и были частью вайнахского народа, однако грузинское влияние оказалось весьма значительным: в результате сегодня они считают себя неотъемлемой частью грузинского народа, осознавая при этом историческую близость с чеченцами и ингушами.​

Язык

Бацбийский язык исследователи еще в XIX веке рассматривали как самостоятельный, хоть и подверженный сильному влиянию грузинского. Чеченцы называют их бацой, сами бацбийцы говорят о себе как о носителях цовотушинского или просто цовского (бацбийского) языка.

Несмотря на очевидную близость бацбийского с чеченским, лингвист Юсуп Дешериев выявил ряд отличий между двумя языками. По его мнению, система гласных бацбийского отличается наличием носовых как особых фонем, отсутствием долгих гласных "о" и "у" и соответственно дифтонгов "оу" и "уо". Система же согласных выделяется наличием литерального "Ъ", который отсутствует в чеченском.

"Правда, что тушины принадлежат также к племени нахче (нохчи – самоназвание чеченцев. – Прим. ред.), что доказывается грамматическим строением их языка, но они, подчинившись грузинскому влиянию, совершенно переродились и утратили чеченский характер", – сообщал о происхождении бацбийцев кавказовед Петр Услар в XIX веке.

Литературным языком бацбийцев является грузинский, говорят же они на бацбийском (цова-тушинском), отмечается в "Большой советской энциклопедии". Там же указано, что в быту и культуре бацбийцев прослеживается много элементов культуры грузин, "с которыми бацбийцы консолидируются".

В "Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона" в заметке о происхождении языков на Кавказе указывалось, что среди тушин в давние времена поселилось небольшое чеченское общество, называющее себя бацби. Согласно авторам, большая часть этих чеченцев, составлявших прежде цовское общество, перешла в недавнее время на Алазанскую равнину.

С таким утверждением не был согласен историк и этнограф, бацбиец по происхождению Абрам Шавхелишвили. Он был уверен, что не стоит даже подвергать сомнению факт единого происхождения бацбийцев (тушин) с грузинами. По его убеждению, цова-тушины издревле являлись жителями региона Восточной Грузии, то есть наравне с другими тушинами были коренными. Близость бацбийского языка с чеченским Шавхелишвили объяснял результатом добрососедских, а порой и родственных отношений этноса с вайнахами.

Редакция Кавказ.Реалии обратилась за комментарием к руководителю чеченского ДНК-проекта Пахрудину Арсанову, который занимается этой темой уже многие годы. Свои выводы он основывает на тестах тысяч людей, в том числе представителей бацбийского народа.

"Имеющиеся данные наглядно показывают общность бацбийцев с шатойским кластером чеченского этноса. Хотя никто сегодня не оспаривает, что сейчас бацбийцы – грузины, их нахские корни сомнению не подлежат", – подчеркивает Арсанов.

Между тем у бацбийцев с вайнахами разная генетика, несмотря на относительную родственность языков, резюмирует в беседе с Кавказ.Реалии исследователь цово-тушинского этноса и языка Бела Шавхелишвили. Сама она по матери чеченка-кистинка (вайнахский народ, населяющий в частности грузинское ущелье Панкиси), по отцу – бацбийка (вышеупомянутый этнограф Абрам Шавхелишвили).

Вопрос генетического родства бацбийцев с вайнахами активно изучался грузинскими антропологами ещё в 1960-х годах, напоминает Шавхелишвили. Они пришли к выводу, что у бацбийцев с вайнахами одна треть лексики совпадает, поэтому при разговоре создаётся впечатление, что они могут понять друг друга.

Религия

В пользу теории об общности бацбийцев с грузинами говорит религиозный фактор. Православие стало тем фундаментом, которое сблизило грузинские этносы в единый народ. Местное православие сочеталось с народными поверьями дохристианского периода.

Один из обрядов бацбийцев, в котором совмещалось христианское и языческое, в 1879 г. описал подполковник Арнольд Зиссерман, участник Кавказской войны и автор многочисленных работ по истории, этнографии и военным действиям российской армии в бытность завоевания региона.

"В Великий пост, в известный вечер, собираются в какой-нибудь дом недавно умершего, приносят туда кутью из пшена с мёдом, саматхай-хачи-кхейлое (райские жертвоприношения), зажигают под нею свечу и, по благословении деканозов (священников. – Прим. ред.), едят. В это время некоторые из молодых женщин и девушек отправляются, как говорят, подслушивать чертей (эшмилердар), дают друг другу странные и смешные названия, садятся где-нибудь около речек, на пригорках или кустарниках, положив под пятку правой ноги горсть золы, и не на шутку начинают уверять, что в таком-то доме слышат плач (это означает смерть хозяевам), в другом смех (это предвещает радость, здоровье)", – сообщал Зиссерман.

Смешение религий отмечается и в Большой российской энциклопедии. В ней говорится, что у бацбийцев со­хра­ня­ют­ся дох­ри­сти­ан­ские куль­ты: по­кло­не­ние бо­гу Цу, об­ря­ды вы­зы­ва­ния до­ж­дя, жерт­во­при­но­ше­ния жи­вот­ных, еже­год­ные лет­ние празд­ни­ки у руи­н села Царо.

Каждый вправе идентифицировать себя с теми, с кем он хочет, но при этом никуда не деться от сходства языка с вайнахскими

"На самом деле тот факт, что бацбийцы относятся к вайнахам, не подлежит сомнению: это доказанный факт в науке, – констатирует Макка Албогачиева, старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) Российской академии наук. – Но, живя в окружении и под влиянием грузинской культуры, они вправе сегодня считать себя частью грузинского народа. Каждый вправе идентифицировать себя с теми, с кем он хочет, но при этом никуда не деться от сходства языка с вайнахскими".

Рассуждая о причинах общности языка между бацбийцами и вайнахами с одной стороны и различиях в их генетике – с другой, Бела Шавхелишвили предлагает обратиться к истории.

"Истоки стоит искать в периоде, когда грузинский царь Парнаваз женился на дзурдзучке (протовайнахи. – Прим. ред.), это IV–III века до нашей эры. Их сын Саурмаг смог отстоять трон с помощью родственников по матери. С этой целью он поселил дзурдзуков по всей Восточной Грузии – вплоть до Сванети, это III век до нашей эры. Дзурдзуки были очень воинственным племенем, которое доставляло много хлопот соседям. На этом фоне женитьба стала своего рода актом примирения и взаимной защиты: Парнаваз свою сестру выдал замуж за алана, которые тоже были родственны дзурдзукам".

Поскольку вайнахи проживали в Грузии почти два века, они могли перенять языковые навыки местного населения и, уходя оттуда на север, "взяли" речь, которой общались с окружением, не исключает собеседница. Подтверждением служит тот факт, что очень много топонимики на территории Ингушетии и Чечни имеет грузинское происхождение. А это указывает на то, что, селясь на новых местах, вайнахи использовали уже знакомые им названия.

Шавхелишвили убеждена, что самосознание и идентичность у цова-тушин – грузинские, бацбийский язык они воспринимают как диалект грузинского, поэтому родным языком считают грузинский.

Автор – Мааз Билалов, Кавказ.Реалии