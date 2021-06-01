Власти Перу более чем вдвое увеличили статистику смертей от коронавируса

Власти Перу пересмотрели в сторону увеличения данные о числе умерших от коронавирусной инфекции. По статистике университета Джонса Хопкинса, количество погибших от COVID-19 в Перу более чем в два раза больше, чем сообщала официальная статистика: 180 тысяч человек против 69 тысяч.

Премьер-министр Виолета Бермудес сообщила журналистам, что власти пересмотрели статистику по совету перуанских и международных экспертов. Новые данные соответствуют показателю избыточной смертности в стране (он демонстрирует, насколько выросло количество умерших от всех причин по сравнению со средним показателем за несколько лет).

Перу считается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Латинской Америки. Система здравоохранения не справляется с нагрузкой. “У нас не было поддержки от государства: нам не предоставили кислород и дополнительных коек в отделения интенсивной терапии. Сейчас не хватает вакцин. Не восстановлено оказание первой медицинской помощи", – комментирует в интервью BBC президент Перуанской медицинской федерации Годофредо Талавера.

После пересмотра статистики Перу стала страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на душу населения: 500 случаев на 100 тысяч человек. Страна обогнала Венгрию, где на 100 тысяч человек приходится 300 смертельных исходов от COVID-19.

Российская статистика также вызывает много вопросов у экспертов. Так, согласно исследованию Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в разы выше, чем говорят чиновники.

В прошлом году Россия вышла на первое место по общей и избыточной смертности среди крупных развитых стран. В декабре 2020 года в стране умерло рекордное количество граждан за всю ее историю (243 тысячи человек), если не считать ВОВ. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что 81% смертей связан с COVID-19 либо с осложнениями после него.

Демограф Алексей Ракша убеждён, что этот показатель может быть еще выше. По его подсчетам, избыточная смертность в России в 2020 году достигла 355 тысяч человек. Это на 20% больше, чем годом ранее. И почти во всех случаях, отмечает Ракша, причиной смерти прямо или косвенно стала пандемия коронавируса.