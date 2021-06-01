Обзор грузинской прессы

«Двусторонний огонь по Гахария» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство ambebi.ge. Учредительный съезд партии экс-премьера Георгия Гахария состоялся 29 мая, после которого вот уже третий день со стороны его бывших однопартийцев и оппозиции нескончаемым потоком льется критика в его адрес. Причем заявления представителей «Грузинской мечты» и их оппонентов практически идентичны, считает политолог Рамаз Сакварелидзе:

«Это стало особенно заметно, когда провластные и оппозиционные телеканалы выпускали в эфир практически одинаковые сюжеты. На этом фоне его сообщение, (что его партия создана) «не против кого-либо», кажется еще более интересным и выгодным. Посмотрим, как он себя поведет в конкретных дискуссиях. Мы знаем, что он может быть очень резким оппонентом. Когда на политическую арену выходит новый игрок, все рассматривают его как противника и пытаются с ним бороться. Кроме того, на первый взгляд Гахария собирается занять нишу, которая может быть интересна сторонникам как правящей партии, так и оппозиции. Появляются силы, которые не планируют идти путем угроз о революции, но ориентируются на противодействие с помощью логического обсуждения и аргументов».

Политолог Гия Хухашвили тем временем уверен, что Георгий Гахария нацелился на электорат «Грузинской мечты»:

«Все послания были адресованы избирателям «Грузинской мечты». Разговоры о 20-м июне, Анаклии, коррупции так или иначе производят эффект именно на этого избирателя. Он (этот избиратель) считает, что Бидзина Иванишвили является положительным событием в стране и он справился с серьезными вызовами: победил «режим», занимался благотворительностью. Эти люди видят во всем позитив, но им очень не нравятся Кобахидзе, Гарибашвили и люди, которые на самом деле не могут управлять страной. Эти избиратели, а их немало, конечно, примут аргументы Гахария», – сказал респондент издания.

«Головную боль» Гахария должен вызывать именно у «Грузинской мечты», продолжает Хухашвили. Однако при этом эксперт считает стратегически важным восстановление в будущем отношений Гахария с Бидзиной Иванишвили в каком-либо виде, сказано в статье.

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Представители молодежного крыла Лейбористской партии провели акцию-перформанс у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Молодые активисты наклеили квитанции за потребление газа на фасад здания, таким образом выразив свое отношение к повышению тарифов на этот вид топлива, сообщает Общественный вещатель. В интервью этому телевидению один из активистов, Михаил Кумсишвили, заявил:

«Мы требуем, чтобы Комиссия по регулированию энергетики отменила принятое 27 мая решение о повышении тарифов. Кроме того, требуем, чтобы были обнародованы засекреченные контракты и финансовые документы, которые используются в процессе ценообразования».

Согласно решению комиссии, с сегодняшнего дня тариф за кубометр газа для населения Тбилиси повысился на 8 тетри. Новый тариф будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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В столице Грузии, Кахети и Имерети подсчитывают ущерб, нанесенный проливными дождями и градом, передает сайт телекомпании «Рустави 2». Жители сел Цинандали и Квемо Ходашени утверждают, что их урожай был полностью уничтожен:

«Смотрите, виноградника больше нет, нет лобио и кукурузы, фактически ничего не осталось. Если власти смогут чем-то помочь, было бы хорошо, если нет, то я не знаю, что делать, тут даже самоубийство не спасет», – заявил один из жителей Квемо Ходашени.

Мэр телавского муниципалитета Шота Нареклишвили в интервью телекомпании сказал:

«В целом стихия уничтожила 40-50% урожая. К процессу подключатся страховые компании, если у людей была страховка, в остальных случаях на данном этапе ничего не могу сказать».

Такая же проблема наблюдается в нескольких селах Имерети. Правда, здесь стихия уничтожила не только часть урожая, но повредила дорожную инфраструктуру.

С проблемами пришлось столкнуться и столице, больше всего от ливней пострадал район Диди Дигоми. Вода затопила первый этаж реабилитационного центра для детей с онкологическими заболеваниями «Фонда монаха Андрии». Основательница фонда Тинатин Чхвимиани сказала:

«Треснула стена, посыпался кафель, мне уже страшно, этот дом аварийный. Он уже представляет опасность для детей. Тут нет нормальной канализации, а в одном доме нет даже дренажной системы».

Проблема неисправности дренажной сети в этом районе действительно существует, подтвердил сегодня градоначальник Каха Каладзе. По его словам, мэрия работает над ее устранением.