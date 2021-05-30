Послание Георгия Гахария неизвестному адресату

В Грузии обсуждают возращение в политику бывшего премьер-министра Георгия Гахария, презентовавшего свою новую партию «За Грузию». Гахария и его соратники, в основном бывшие высокопоставленные чиновники, намерены участвовать в предстоящих местных выборах. Какие шансы у Гахария, является ли он альтернативным «Грузинской мечте» проектом Бидзины Иванишвили и у кого он будет отнимать голоса?

– Батоно Георгий, общались ли вы с Бидзиной Иванишвили после вашей отставки, является ли Бидзина Иванишвили главной проблемой страны? – перебивая друг друга, а иногда и синхронно спрашивали журналисты у экс-премьера, вышедшего пообщаться с ними после учредительной конференции своей новой партии «За Грузию», на которой он был избран ее председателем:

«Сегодня главная проблема страны – это слабые институты, коррупция и непотизм и необходимость быстрого экономического развития страны».

– Но кто все эти проблемы создал, батоно Георгий, вы сами три года были премьер-министром правительства «Грузинской мечты», – пошли в атаку журналисты, недовольные тем, что Гахария уходит от ответа. В ответ он посулил большую телевизионную открытость с понедельника, а пока посоветовал искать все ответы в своем выступлении на конференции.

В нем Георгий Гахария заявил, что в сложившейся ситуации отчасти признает ответственность за работу в правительстве «Грузинской мечты», и рассказал, почему он решил уйти из нее:

«Я подал в отставку, потому что партия отдалилась от реальных проблем рядовых граждан. По простой причине: она почему-то посчитала, что борьба против политических оппонентов – тема гораздо более важная, чем забота о каждодневных проблемах наших граждан. После восьмилетнего правления правящая сила свои даже самые большие достижения сравнивала с достижениями 10-15-летней давности и этим убивала перспективу нашей страны. Я подал в отставку потому, что в какой-то момент партия свои партийные интересы поставила выше государственных».

Но и эти признания журналистов не удовлетворили.

– Вы хотя бы сейчас ответьте, – настаивали они, – является ли Иванишвили неформальным правителем страны и, вообще, являетесь ли вы проектом Иванишвили?

«Я никогда не был ничьим проектом, и в будущем не буду ничьим проектом», – заверил Георгий Гахария и поспешил вырваться из окружения журналистов, так и не ответив на еще один волнующий многих вопрос: кто отдал приказ о разгоне митинга с применением резиновых пуль во время «гавриловской ночи» в июне 2019-го. Тогда Гахария был министром внутренних дел.

Группа активистов, которая 29 мая устроила коридор позора у тбилисского выставочного центра Expo Georgia, где проходил учредительный съезд партии, убеждена, что ответственность за кровавый разгон во время «гавриловской ночи» несет Георгий Гахария. Потому ему место не в политике, а в тюрьме, как выразился один из активистов.

Между активистами и охраной произошла нешуточная потасовка, когда протестующие попытались войти в здание и лично высказать, что думают о бывшем премьер-министре ему в лицо. А активистов движения «За Грузию» оскорбило то, что Гахария позаимствовал название их организации для своей партии. Поэтому свое мнение выразили транспарантом: «Мы – за Грузию, Гахария, а ты – для России!»

Но раздражение Гахария вызвал не только у гражданских активистов. Хотя в своем выступлении Гахария заявил, что его объединение «не против кого-либо», ратовал за деполяризацию политической ситуации и выражал готовность к сотрудничеству со всеми, за исключением «сил с радикальной повесткой дня», но и здесь, впрочем, обошелся без конкретики.

В «Грузинской мечте» отметили, что он поздновато ушел, если в стране главной проблемой являются коррупция и непотизм. Поэтому они не видят в нем конкурента на предстоящих муниципальных выборах, несмотря на то, что перед отставкой он был первым в рейтинговом списке «Грузинской мечты», а перед учреждением партии обзавелся даже депутатской группой из шести депутатов. Кстати, большинство из них сегодня стали членами политсовета «За Грузию».

Депутат «Мечты» Гурам Мачарашвили с иронией ждет обещанной партийной программы. Из речи новоиспеченного оппозиционера он, как и многие другие, так и не понял, какой доктрины придерживается новая партия:

«Господину Гахария будет сложно критиковать «Грузинскую мечту», будучи премьер-министром, он сам был одним из лидеров этой партии. Поэтому ему будет нелегко конкурировать с «Грузинской мечтой». Что касается его цели и платформы, мы этого пока не знаем, четко он ничего не сказал. Пусть он сам определится, в чем отличие его партии от «Грузинской мечты», какие лучшие решения он может предложить, думаю, потом уже можно будет делать конкретные выводы».

В оппозиции тоже не считают Гахария конкурентом. Здесь обратили внимание на то, что он вообще не упомянул Бидзину Иванишвили, ничего не сказал по поводу «гавриловской ночи».

Кроме того, в политсовете новоиспеченной партии не видно харизматичных, опытных политиков. Команда Гахария укомплектована в основном бывшими высокопоставленными чиновниками, может быть, квалифицированными, но технократами, не имеющими большого политического опыта, в том числе, опыта общения с избирателем.

Сам Гахария в выступлении на съезде несколько раз напомнил о важности роли госслужащих, что нужно их особенно ценить для укрепления госинститутов. Это стало для многих, в том числе и для представителя «Нацдвижения» Петре Цискаришвили, подтверждением, что Георгий Гахария отнимет голоса у «Грузинской мечты» и ее сателлитной, по его словам, партии «Альянс патриотов»:​

«Понятно, что это будет электорат «Альянса патриотов», который практически упразднен. И у «Мечты» урвет часть электората, поэтому там так нервно реагируют и делают разные циничные заявления».

«Нацдвижению», по мнению Петре Цискаришвили, партия Гахария не будет конкурентом, но не исключил, что он помешает «Мечте» вместе с другими оппозиционными партиями набрать 43% голосов на местных выборов. И в таком случае, по «соглашению Мишеля», власть должна назначить внеочередные парламентские выборы.

По прогнозам грузинских наблюдателей, которыми они неоднократно делились и с «Эхом Кавказа», Георгий Гахария с учетом своих сторонников в местных органах самоуправления и в госструктурах может набрать от трех до семи процентов, что позволит попасть в некоторые местные органы самоуправления. Но потенциала той третьей альтернативной силы, которая избавила бы грузинского избирателя от выбора между Бидзиной Иванишвили с «Грузинской мечтой» и Михаилом Саакашвили с «Нацдвижением», они не видят.