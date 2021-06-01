Ковид в Абхазии: 29 новых случаев инфицирования, один - летальный

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.​ Как пишет «Радио Азатутюн», визит Пашиняна во Францию проходит по приглашению французского лидера.​

В начале встречи на лужайке возле Елисейского дворца оба лидера сделали заявления для прессы. Пашинян подчеркнул, что президент Франции давно планировал посетить Армению, однако в прошлом году визит не состоялся из-за пандемии COVID-19.

«Я надеюсь, что вместе мы преодолеем COVID-19 и другие кризисы. И мы будем рады видеть вас, господин президент, осенью в Ереване. Между Францией и Арменией существуют особые отношения, и важно отметить, что в этот период армянский народ, Республика Армения всегда чувствовали поддержку Франции и личную поддержку президента Макрона. Хочу подчеркнуть очень важное обстоятельство – с первого дня начала кризиса в нашем регионе президент Макрон говорил на языке правды, и этот голос был слышен во всем мире. Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что Франция и президент Макрон продолжают эту приверженность, и это очень важно с точки зрения выхода из кризисной ситуации в нашем регионе. Хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и деятельность сопредседателей очень важна для урегулирования нагорно-карабахской проблемы и кризисов в регионе, а также в плане установления прочного мира и стабильности», – отметил Пашинян.

Макрон отметил, что визит Пашиняна в Париж проходит в очень важный момент для Армении.

«Начиная с заявления о прекращении огня от 9 ноября, мы отмечаем, что, хотя в целом режим прекращения огня сохраняется, однако предстоит еще многое сделать, и Франция готова помочь в этом вопросе. В первую очередь, это касается освобождения военнопленных и других задержанных, а также гуманитарной поддержки», – отметил президент Франции.

Макрон говорит, что «Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения».

«Сохранение культурного наследия - как христианского, так и мусульманского - в Нагорном Карабахе и вокруг него - это очень важный вопрос. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция обязана сделать все, чтобы стороны достигли деэскалации и наладили диалог. Кроме того, я также хочу сказать, что делимитация и демаркация границ между Арменией и Азербайджаном должны происходить исключительно путем диалога, и не должно быть применения силы. Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения, и я призываю их вернуться на исходные позиции от 11 мая. Мы постараемся помочь в установлении диалога. В этой сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, рядом с Арменией. Мы также обсудим с Пашинян экономическое сотрудничество, мы наметили различные направления, обсудим сотрудничество в развитии инфраструктуры Армении. В эти трудные времена Франция полна решимости принести мир в регион. Франция была и будет солидарна с Арменией», – подчеркнул Макрон.

В рамках визита во Францию Пашинян также встретился с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном.

Ожидается, что визит завершится встречей Пашиняна с представителями местной армянской общины.

Из Парижа Пашинян отправится в Бельгию, где, помимо других встреч, он также встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.