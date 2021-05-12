К вакцинации в Абхазии пригласили всех желающих

В Абхазии началась вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». В столице открыты три пункта для вакцинации, один из них – в Сухумской городской поликлинике.

6500 доз вакцины прибыли в Абхазию 30 апреля. А сегодня началась вакцинация. Во всех районах пункты будут работать на базе районных больниц. В Сухуме работают три пункта, один – в сухумской городской поликлинике.

О первом дне вакцинации рассказала Людмила Метелкина, заведующая терапевтическим отделением поликлиники:

«Мы в день записываем по пятнадцать человек, не больше, потому что мы получаем вакцину из Минздрава и там соблюдается определенный температурный режим. Одним словом, мы привозим по пятнадцать доз вакцин в поликлинику и заранее составляем списки. Записали мы сегодня пятнадцать человек, кто-то пришел следующий, мы его уже записываем на завтрашний день. Прежде чем сделать эту вакцину, человека осматривает врач-терапевт. Она измеряет давление, пульс, сатурацию, опрашивает его, какие у него хронические заболевания, есть ли у него сахарный диабет, хроническая ишемическая болезнь, аллергичен он или нет. Это все записывается в карту, она остается у нас, а на руки больному выдается бланк, в котором отмечается его фамилия, имя, отчество, его телефон и дата, когда он сделал вакцинацию. Дальше идет графа, в которой мы пишем, какого числа он должен придти на следующую вакцинацию через 21 день».

Людмила Метелкина проинформировала, что вакцинация доступна всем желающим, независимо от профессии и возраста:

«Сначала было так решено, что вакцинация начнется с медиков, педагогов, но сейчас мы решили, что все, кто хочет, все желающие пусть идут. Не обязательно с медиков начинать. Сегодня у нас наши медики из поликлиники прививались и просто люди приходили. Причем, всех возрастов. И пожилые люди приходили, потому что прививка называется «Гам-КОВИД- Вак» («Спутник V»), она не имеет возрастного ценза, от 18 лет и до конца. Разных профессий, разного возраста люди были. И причем, когда им сделали вакцинацию, потом они еще тридцать минут сидят под наблюдением врача, и мы смотрим, чтобы никаких побочных явлений не было, мало ли какая может быть реакция.

– Какая-нибудь реакция у кого-нибудь была?

– Нет, ни у кого, все прошло хорошо и успешно».

Запись на вакцинацию осуществляется по телефону, для проведения вакцинации надо иметь с собой паспорт или документ, удостоверяющий личность. По словам Людмилы Метелкиной, вакцину привозят на пятнадцать человек, потому что она после разморозки может только два часа находиться при комнатной температуре. Вакцина удобна для применения, так как рассчитана на одного пациента. Говорить о том, какой существует в Абхазии спрос на вакцину, пока трудно, потому вакцинация только началась, насколько активно люди будут записываться, пока не известно. Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, прививку не делают.

За день до начала вакцинации президент Абхазии Аслан Бжания уволил с занимаемой должности согласно поданному заявлению министра здравоохранения Тамаза Цахнакия. Он не счел нужным объяснить населению, по какой причине уволен Цахнакия, но, видимо, для того, чтобы смягчить чиновнику горечь расставания с министерской должностью, наградил его орденом Ахьдз Апша III степени за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

В этот же день стране сообщили, что новым министром здравоохранения назначен Эдуард Бутба. Сегодня утром его представил коллективу Минздрава вице-премьер и министр финансов Владимир Делба.

Эдуарду Бутба 47 лет, он родился и вырос в г. Очамчыра. Окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова. Прошел клиническую интернатуру по специальности «травматология - ортопедия» в ММА имени Сеченова. В 2005 году – интенсивный курс по пластической и реконструктивной хирургии и косметологии на базе Российского научного центра хирургии под руководством академика Н. О. Миланова. В 2007-2011 годах обучался в Государственном университете управления, и ему была присуждена квалификация менеджера. С 2001 года по 2014 год работал врачом-травматологом и ортопедом в московской городской клинической больнице №67. С 2016 года по настоящее время занимался предпринимательской деятельностью. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работал в военном госпитале в городе Гудаута. Женат, отец двоих детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия