Появились новые кадры допроса Протасевича: «Меня просто подставили»

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал новые кадры допроса бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В 13-секундной записи журналист говорит, что его подставили. По его словам, он в этом уверен, поскольку, раньше это нигде не говорил, а "как только это сказал — сразу оказался в Минске". Что именно он сказал, не уточняется. Государственный телеканал сообщает, что расследование, в котором будут показаны кадры допроса оппозиционного блогера, выйдет в эфир вечером 2 июня.

Романа Протасевича задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования, самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Протасевич один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В последнее время он вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.

Белорусские власти включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.

24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.

Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия.