Кремль заявил об отсутствии связи дел против оппозиционеров Гудкова и Пивоварова с политикой

Уголовные дела против оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова не имеют отношения к политике, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его утверждению, в Кремле получают информацию об этих делах из прессы и не считают, что они находятся в зоне компетенции президента. Расшифровку беседы чиновника с журналистами публикует издание "Медуза" (признано в России так называемым иностранным агентом и оспаривает это решение в суде).

В вопросе, заданном Пескову, журналист уточнил, что задержания оппозиционеров "вряд ли украшают инвестиционный фон" на фоне проведения экономического форума в Санкт-Петербурге. Представитель Путина сказал, что задержания вряд ли имеют отношения к инвестициям.

Бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в аэропорту Пулково, его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. В среду суд в Краснодаре рассмотрит вопрос о его аресте. Он считает своё преследование политическим.

Гудков был задержан первого июня, суд по избранию ему меры пресечения пройдёт в среду в Москве. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путём обмана, по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он считает, что дело заведено, чтобы не дать ему принять участие в осенних выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму запланированы в России на сентябрь. Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Половина из них выбирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

14 зарегистрированных в России партий смогут принять в них участие без сбора подписей. Ещё 18 должны будут собрать подписи.