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Кремль заявил об отсутствии связи дел против оппозиционеров Гудкова и Пивоварова с политикой
Уголовные дела против оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова не имеют отношения к политике, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его утверждению, в Кремле получают информацию об этих делах из прессы и не считают, что они находятся в зоне компетенции президента. Расшифровку беседы чиновника с журналистами публикует издание "Медуза" (признано в России так называемым иностранным агентом и оспаривает это решение в суде).
В вопросе, заданном Пескову, журналист уточнил, что задержания оппозиционеров "вряд ли украшают инвестиционный фон" на фоне проведения экономического форума в Санкт-Петербурге. Представитель Путина сказал, что задержания вряд ли имеют отношения к инвестициям.
Бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в аэропорту Пулково, его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. В среду суд в Краснодаре рассмотрит вопрос о его аресте. Он считает своё преследование политическим.
Гудков был задержан первого июня, суд по избранию ему меры пресечения пройдёт в среду в Москве. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путём обмана, по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он считает, что дело заведено, чтобы не дать ему принять участие в осенних выборах в Госдуму.
Выборы в Госдуму запланированы в России на сентябрь. Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Половина из них выбирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.
14 зарегистрированных в России партий смогут принять в них участие без сбора подписей. Ещё 18 должны будут собрать подписи.
Другие новости дня
В Баку заявили, что выдворили 40 армянских военных, пересекших границу
Министерство обороны и Государственная пограничная Служба (ГПС) Азербайджана заявили, что армянские военные накануне попытались занять позиции на азербайджанской территории.
«В 20:00 1 июня около 40 армянских военнослужащих углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняли позиции на координатах (N 40°04′30″; E 45°54′42″)», - отмечается в заявлении ведомств.
Минобороны и ГПС подчеркивают, что в результате принятых мер армянские военные были выдворены с территории Азербайджана.
«При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных», - подчеркивают ведомства.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей Армении стала еще более напряженной с 12 мая, когда Армения обвинила Азербайджан в переходе границы небольшим войсковым подразделением. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.
- 27 мая стало известно о задержании Азербайджаном шестерых армянских военных. В Ереване заявили, что их солдаты все время оставались на своей территории в Гегаркуникской области и проводили там инженерные работы.
В Оманском заливе загорелся и затонул крупнейший корабль ВМФ Ирана
В Оманском заливе загорелся и затонул утром 2 июня крупнейший корабль военно-морского флота Ирана — танкер снабжения "Харк". Об этом в среду, 2 июня, сообщило информационное агентство "Фарс". Пожар тушили 20 часов, пострадали 20 человек.
"Харк" был построен в 1977 году в Великобритании и вступил в состав флота в 1984 году. Это был один из четырёх танкеров проекта "Ол", остальные служили в британском флоте не дольше чем до 2000 года.
Танкер был отправлен в учебный поход несколько дней назад из порта Джаск на юге Ирана. На борту находились около 400 человек, — передаёт Иранская служба Радио Свобода. Причина возгорания не называется.
- Инцидент с "Харком" — не первое происшествие в зоне Оманского залива. В июне 2019 года в водах между Ираном и ОАЭ было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. По версии США, при атаках могли использоваться иранские магнитные мины.
- В мае прошлого года 19 человек погибли в результате попадания крылатой ракеты в большой ракетный катер Ирана "Конарак". Инцидент произошёл во время стрельб, ракета была выпущена с нового иранского фрегата "Джамаран".
- В феврале в заливе произошёл взрыв на принадлежащем израильской компании торговом судне "Гелиос Рэй". Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что контейнеровоз был атакован Ираном.
Германия отвергла идею поставок оружия Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался решительно против поставок вооружений Украине. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход останется неизменным. «Поставки оружия в этом не помогут» , - заявил Маас в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел стран НАТО.
Маас напомнил, что с 2014 года ФРГ выделила Украине почти два миллиарда евро на невоенные расходы, а канцлер Германии Ангела Меркель участвует в переговорах о мирном урегулировании в Донбассе в "нормандском формате".
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung дал понять, что Киев хотел бы получить военную помощь от Берлина. Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отметил Зеленский.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. Жертвами конфликта стали не менее 13 тысяч человек.
- В регионе урегулированием конфликта занимается трёхсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. Выработкой политического решения "Нормандская четверка" , в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции.
- Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
В Южной Осетии антитела выявили у большинства жителей, пожелавших пройти вакцинацию
В Южной Осетии продолжается вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По данным Министерства здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики, на сегодня вакцинировано порядка 130 человек.
По словам руководителя амбулаторно-поликлинического центра, главного терапевта Минздрава Тамары Санакоевой, 587 человек сдали анализы на антитела к иммуноглобулину G и M.
«Исходя из результатов клинических исследований, из 587 подлежало вакцинации 153 человека, из них вакцинацию прошли уже 129 человек. Остальные вакцинации пока не подлежат, так как у них были выявлены антитела», – отметила врач.
По словам врача, кровь на антитела в среднем сдают 60 человек, в начале вакцинации количество составляло 20 человек.
«Результаты анализов бывают готовы вечером того же дня. И, если по результатам бывает ясно, что человек подлежит вакцинации, мы уведомляем его», - сказала главный терапевт Минздрава.
В Поти полиция задержала внучку по обвинению в убийстве бабушки
В Западной Грузии, в городе Поти полиция задержала внучку по обвинению в убийстве бабушки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
«В результате проведенных по горячим следам оперативных и следственных мероприятий, сотрудники управления детективов департамента полиции Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии задержали М.А. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.
Следствием установлено, что обвиняемая, в Поти, в жилом доме, тупым предметом нанесла повреждения бабушке – Н. Дж. 1953 года рождения, в результате чего она скончалась», – заявили в ведомстве.
«Интерпрессньюс» пишет, что расследование по факту умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах ведется по «е» подпункту 2-й части статьи 109 Уголовного кодекса Грузии.
Как рассказали журналистам соседи, между 70-летней женщиной и её 25-летней внучкой произошел конфликт. По их словам, у девушки проблемы с психикой.
В Конгресс США внесён законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока»
Республиканский конгрессмен Фред Келлер внёс на рассмотрение нижней палаты американского парламента законопроект, предусматривающий немедленное восстановление санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" в Германию. Ранее новые ограничения против строителей отказалась вводить администрация президента США Джо Байдена, президент заявил, что его команда считает их контрпродуктивными.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. К апрелю проект был построен на 95 процентов, утверждал его немецкий оператор. При этом строительство последних километров почти не продвигалось после того, как санкции против "Потока" ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа.
Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. Вашингтон и ряд стран Евросоюза считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев. Строящий проект "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции.
Келлер заявил, что он хочет уделить "приоритетное внимание американской энергетике", в то время как администрация Байдена, как он считает, пытается "ослабить энергетическую независимость Америки". Одновременно ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол и 20 республиканцев комитета направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность по поводу решения администрации отказаться от введения обязательных санкций, передаёт "Голос Америки".
"Украина будет значительно более уязвимой для российской агрессии, если Москва больше не будет нуждаться в Киеве как транзитной стране для экспорта своего газа в Западную Европу", – предупредили законодатели.
Коронавирус в Грузии: 954 новых случаев, скончались 30 человек
За сутки в Грузии выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом, при этом выздоровели 896 человек.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 30 пациентов, сообщает правительственный сайт Stopcov.ge.
Накануне, 1 июня в Грузии было выявлено 1233 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 1002 пациент, скончался 31.
За последние 24 часа в стране было проведено 30 603 теста, – пишет агентство «Новости-Грузия».
Показатели положительности выявления коронавируса составляют: ежедневный – 3,12%, за последние 14 дней – 3,23 %, за последние семь дней – 2,8 %.
С начала пандемии в Грузии выявлено 341 650 случаев заражения коронавирусом, из которых 329 516 человек выздоровели и 4834 скончались.
Всего в Грузии администрирована 149 191 вакцина, накануне привился 5251 человек.
В режиме карантина находятся 27 человек, в больнице под наблюдением – 3 541 человек, в ковид-гостинице – 639 человек.
954 новых случая заражения, выявленных сегодня в стране, распределились так:
в Тбилиси – 509 случаев, в Аджарии – 82, в Имерети – 99, в Квемо Картли – 67, в Шида Картли – 33, в Гурии – 9, в Самегрело – Земо Сванети – 88, в Кахетии – 30, в Мцхета-Мтианети – 24, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
В настоящее время в Грузии 11 774 активных случаев инфицирования, из них 789 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания – 223 пациента.
19 104 человек находятся в самоизоляции.
Судан пересмотрит договор по военно-морской базе России
Власти Судана решили пересмотреть соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на суданском побережье Красного моря. Об этом сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. "Мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред Судану", — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, этот договор был подписан при прежних властях Судана, но не был ратифицирован законодательным органом страны, как того требует процедура одобрения международных документов. Соглашение с Россией может быть продолжено, при условии выгоды для Хартума, отметил аль-Хусейн. Он также заявил об открытости Судана к военному сотрудничеству с США.
О том, что Россия собирается открыть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота на территории Судана, на побережье Красного моря, стало известно в ноябре 2020 года. Проект обсуждался ещё с бывшим президентом и диктатором Судана Омар аль-Баширом, свергнутым в результате военного переворота в 2019 году. Он связывал необходимость строительства российской базы с "защитой от агрессивных действий США".
Соглашение было подписано в декабре. В соответствии с документом Хартум безвозмездно передает Москве в пользование часть Порта-Судан и прилегающей акватории. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том числе корабли с ядерной силовой установкой. Максимальная численность военнослужащих и персонала - 300 человек. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет.
В апреле арабские телеканалы, ссылаясь на источники, сообщили, что Судан приостановил строительство на своей территории российской военно-морской базы. По их данным, Хартум также заявил, что заблокирует любое новое размещение российских военных кораблей. В российском посольстве в Судане тогда заявили, что информация о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
В конце 2020 года расследователи из центра "Досье" Михаила Ходорковского и британская газета The Guardian сообщили, что советниками у свергнутого диктатора Судана аль-Башира работали российские политтехнологи, имеющие отношение к бизнесмену Евгению Пригожину. Кроме того, Пригожин считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая среди прочего действует в Судане.
Югоосетинские власти планируют открыть посольство в Дамаске
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия планируют открыть посольство в Сирии. Об этом сообщил спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев, который недавно посетил Дамаск вместе с делегацией. В рамках визита они провели встречу в абхазском посольстве, которое было открыто в прошлом году.
«Из-за пандемии многие вопросы нами были отложены, но, вместе с тем, каждая из сторон не прекращала работу. Наше руководство проработало все вопросы по открытию посольства в Дамаске. Также и сирийская сторона готова со своей стороны выполнить все договоренности по этому вопросу. Я уверен, в ближайшее время руководство нашей страны и руководство Сирии откроют совместно посольство Республики Южная Осетия в Сирийской Арабской Республике», – заявил Тадтаев.
Политик сообщил, что в югоосетинском парламенте будет создана комиссия по сотрудничеству с народным советом Сирии. Также, по его словам, сирийских депутатов пригласили посетить Южную Осетию ко Дню независимости 20 сентября, и те с удовольствием приняли приглашение.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. В мае текущего года Дамаск посетил абхазский лидер Аслан Бжания.
Появились новые кадры допроса Протасевича: «Меня просто подставили»
Белорусский государственный телеканал ОНТ показал новые кадры допроса бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
В 13-секундной записи журналист говорит, что его подставили. По его словам, он в этом уверен, поскольку, раньше это нигде не говорил, а "как только это сказал — сразу оказался в Минске". Что именно он сказал, не уточняется. Государственный телеканал сообщает, что расследование, в котором будут показаны кадры допроса оппозиционного блогера, выйдет в эфир вечером 2 июня.
Романа Протасевича задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования, самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Протасевич один из создателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA, который подробно писал об акциях противников Лукашенко. В последнее время он вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.
Белорусские власти включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
24 мая официальные белорусские телеканалы обнародовали видеозапись заявления Романа Протасевича. На видео он говорит, что здоров, находится в одном из следственных изоляторов Минска и что с ним обращаются "корректно". Также, по словам блогера, он даёт признательные показания по обвинениям в организации массовых беспорядков.
Мать журналиста Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия.
Хакеров из России подозревают в атаке на производителя мяса в США
Кибератака на крупнейшего в мире производителя мясных продуктов была, скорее всего, произведена с территории России, заявил во вторник представитель Белого дома.
Концерн JBS был вынужден во вторник прекратить производство мяса на девяти мясокомбинатах, которые поставляют на американский рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала "организованная кибератака", которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах и Австралии. Она может привести к "задержке транзакций с клиентами и поставщиками", говорится в заявлении компании. По данным прессы, компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой киберпреступники блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа.
Если остановка производства затянется, то это может привести к дефициту мяса и росту цен на него, говорят эксперты. Во вторник вечером JBS объявила о том, что она возобновит в среду производство "на подавляющем большинстве" своих комбинатов и не жалеет ресурсов для нейтрализации киберугрозы.
Согласно заявлению Белого дома, США предоставили российским властям информацию об этой атаке и подчеркнули, что "ответственные государства не дают на своей территории прибежища преступникам-вымогателям".
Лишь три недели назад объектом кибератаки стал трубопровод Colonial Pipeline, в результате чего на несколько дней были прерваны поставки бензина в восточные штаты США и в нескольких штатах возникли огромные очереди на бензозаправочных станциях. ФБР возложило вину за атаки на хакеров, базирующихся в России.
Ковид в Абхазии: 29 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 224 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 31 человек, 31 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 31 мая скончался пациент 66 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 360 человек. Зарегистрировано 234 летальных случая. Выздоровели 14 737 человек.
Госдолг России вырос почти до 20 триллионов рублей
Государственный долг России вырос за первые три месяца 2021 года на 741 миллиард рублей и достиг почти 20 триллионов. Эта сумма, согласно докладу Счетной палаты, соответствует 17% прогнозируемого ВВП страны. Отмечается, что по сравнению с 2019 годом госдолг России вырос почти на 40%.
Издание «Медуза» напоминает, что в апреле президент США Джо Байден ввел новые ограничительные меры в отношении России, в числе которых - запрет американским инвесторам покупать на первичном рынке российские государственные облигации.
Ираклий Гарибашвили пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Грузию
«Мы готовы очень активно работать, сотрудничать и вместе реализовывать множество проектов», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Премьер-министр Грузии пригласил президента Турции в Грузию.
«Естественно, мы коснулись ситуации в регионе. Я ознакомил президента с текущей ситуацией в нашей стране. Естественно, мы затронули и вопросы оккупации. Конечно, альтернативы миру нет. Все конфликты необходимо разрешать мирным путем. С этим оптимизмом и этим пафосом хочу заверить Вас, господин президент, что мы готовы очень активно работать, сотрудничать, осуществлять вместе много проектов. Еще раз большое спасибо, мы бы очень хотели видеть вас в Тбилиси», - заявил Ираклий Гарибашвили.
- Ираклий Гарибашвили сегодня, 1 июня, прибыл с первым государственным визитом в Турцию в ранге премьер-министра. В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.
Вакцина китайского производства Sinovac получила авторизацию ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения утвердила вакцину Sinovac китайского производства для экстренного применения. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на заявление организации.
В заявлении ВОЗ говорится, что по мнению независимых экспертов использование вакцины рекомендуется людям старше 18 лет, а прививка второй дозой препарата должна быть проведена через 2-4 недели.
29 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinovac, а 24 мая в стране началась вакцинация данным препаратом.
Sinovac, как и Sinopharm, является инактивированной вакциной.
Макрон: Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как пишет «Радио Азатутюн», визит Пашиняна во Францию проходит по приглашению французского лидера.
В начале встречи на лужайке возле Елисейского дворца оба лидера сделали заявления для прессы. Пашинян подчеркнул, что президент Франции давно планировал посетить Армению, однако в прошлом году визит не состоялся из-за пандемии COVID-19.
«Я надеюсь, что вместе мы преодолеем COVID-19 и другие кризисы. И мы будем рады видеть вас, господин президент, осенью в Ереване. Между Францией и Арменией существуют особые отношения, и важно отметить, что в этот период армянский народ, Республика Армения всегда чувствовали поддержку Франции и личную поддержку президента Макрона. Хочу подчеркнуть очень важное обстоятельство – с первого дня начала кризиса в нашем регионе президент Макрон говорил на языке правды, и этот голос был слышен во всем мире. Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что Франция и президент Макрон продолжают эту приверженность, и это очень важно с точки зрения выхода из кризисной ситуации в нашем регионе. Хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и деятельность сопредседателей очень важна для урегулирования нагорно-карабахской проблемы и кризисов в регионе, а также в плане установления прочного мира и стабильности», – отметил Пашинян.
Макрон отметил, что визит Пашиняна в Париж проходит в очень важный момент для Армении.
«Начиная с заявления о прекращении огня от 9 ноября, мы отмечаем, что, хотя в целом режим прекращения огня сохраняется, однако предстоит еще многое сделать, и Франция готова помочь в этом вопросе. В первую очередь, это касается освобождения военнопленных и других задержанных, а также гуманитарной поддержки», – отметил президент Франции.
Макрон говорит, что «Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения».
«Сохранение культурного наследия - как христианского, так и мусульманского - в Нагорном Карабахе и вокруг него - это очень важный вопрос. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция обязана сделать все, чтобы стороны достигли деэскалации и наладили диалог. Кроме того, я также хочу сказать, что делимитация и демаркация границ между Арменией и Азербайджаном должны происходить исключительно путем диалога, и не должно быть применения силы. Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения, и я призываю их вернуться на исходные позиции от 11 мая. Мы постараемся помочь в установлении диалога. В этой сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, рядом с Арменией. Мы также обсудим с Пашинян экономическое сотрудничество, мы наметили различные направления, обсудим сотрудничество в развитии инфраструктуры Армении. В эти трудные времена Франция полна решимости принести мир в регион. Франция была и будет солидарна с Арменией», – подчеркнул Макрон.
В рамках визита во Францию Пашинян также встретился с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном.
Ожидается, что визит завершится встречей Пашиняна с представителями местной армянской общины.
Из Парижа Пашинян отправится в Бельгию, где, помимо других встреч, он также встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая.
Белорусский политзаключённый воткнул себе ручку в горло в зале суда
Минчанин Степан Латыпов воткнул себе ручку горло в зале суда. Перед эти он заявил, что правоохранительные органы обещаю завести дела против его родственников, если он не признается в совершении преступлений. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Латыпов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Он был активистом так называемой Площади перемен— дворе на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года.
Он был задержан в в сентябре 2020 года, когда вместе с соседями попытался остановить закрашивание мурала на площади. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышли сюжеты, в которых утверждалось, что активист организовал поставку в страну химикатов, с помощью которых пытался отравить сотрудников милиции (в уголовное дело этот эпизод не вошёл).
На заседании суда во вторник Латыпов заявил, что 51 день находился в "пресс-хате" — камере, где заключённым с подачи администрации создаются сокамерниками невыносимые условия содержания.
После этого он встал на скамейку в клетке, в которой находился на заседании, чтобы до него не могли дотянуться конвориры, и воткнул ручку в горло. Открыть клетку сразу не удалось, так как у конвоиров не было с собой ключей, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Власти Перу более чем вдвое увеличили статистику смертей от коронавируса
Власти Перу пересмотрели в сторону увеличения данные о числе умерших от коронавирусной инфекции. По статистике университета Джонса Хопкинса, количество погибших от COVID-19 в Перу более чем в два раза больше, чем сообщала официальная статистика: 180 тысяч человек против 69 тысяч.
Премьер-министр Виолета Бермудес сообщила журналистам, что власти пересмотрели статистику по совету перуанских и международных экспертов. Новые данные соответствуют показателю избыточной смертности в стране (он демонстрирует, насколько выросло количество умерших от всех причин по сравнению со средним показателем за несколько лет).
Перу считается одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Латинской Америки. Система здравоохранения не справляется с нагрузкой. “У нас не было поддержки от государства: нам не предоставили кислород и дополнительных коек в отделения интенсивной терапии. Сейчас не хватает вакцин. Не восстановлено оказание первой медицинской помощи", – комментирует в интервью BBC президент Перуанской медицинской федерации Годофредо Талавера.
После пересмотра статистики Перу стала страной с самым высоким уровнем смертности от коронавируса на душу населения: 500 случаев на 100 тысяч человек. Страна обогнала Венгрию, где на 100 тысяч человек приходится 300 смертельных исходов от COVID-19.
Российская статистика также вызывает много вопросов у экспертов. Так, согласно исследованию Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России может быть в разы выше, чем говорят чиновники.
В прошлом году Россия вышла на первое место по общей и избыточной смертности среди крупных развитых стран. В декабре 2020 года в стране умерло рекордное количество граждан за всю ее историю (243 тысячи человек), если не считать ВОВ. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что 81% смертей связан с COVID-19 либо с осложнениями после него.
Демограф Алексей Ракша убеждён, что этот показатель может быть еще выше. По его подсчетам, избыточная смертность в России в 2020 году достигла 355 тысяч человек. Это на 20% больше, чем годом ранее. И почти во всех случаях, отмечает Ракша, причиной смерти прямо или косвенно стала пандемия коронавируса.
- Всего с начала пандемии коронавируса в России, по официальным данным, заболели более пяти миллионов человек. Число умерших превышает 120 тысяч. Медики и демографы полагают, что реальное количество заболевших и умерших может быть больше.
В Италии вышел на свободу приговорённый к двум пожизненным срокам мафиозо
В Италии вышел на свободу приговорённый к двум пожизненным срокам бывший член мафии Джованни Бруска. Он был признан виновным в ряде резонансных убийств, в том числе — в успешном покушении на известного борца с мафией Джованни Фальконе и его жены. Согласно собственным утверждениям, Бруска убил больше ста пятидесяти человек. Он был освобождён за сотрудничество со следствием.
Новость об освобождении 64-летнего Бруски, известного по прозвищу Свинья, вызвала резкую критику в итальянском обществе, пишет Giornale de Sicilia. До 1996 года, когда мафиозо был арестован, он был одним из самых разыскиваемых итальянских преступников. Он был правой рукой босса боссов Коза ностры Тото Риины, и за жестокость получил прозвище сканнакритистиани — убийца христиан.
После ареста он начал сотрудничать с правительством, рассказывая прокурорам о причастности мафии к многочисленным преступлениям по всей Италии. В том числе он сознался в убийстве 13-летнего сына информатора Сантино ди Маттео, подросток был задушен и растворён в кислоте. Ценность показаний привела к сокращению срока заключения Бруски. Но и назначенный срок он не отсидел, и был выпущен досрочно за примерное поведение.
Теперь Бруска проведет четыре года на свободе под надзором полиции. Его освобождение раскритиковали родственники его жертв и многие видные политики. Однако представитель прокуратуры заявил, что ценность показаний мафиозо не вызывает сомнений. А газета Corriere della Sera приводит слова сестры убитого им Фальконе Марии: "по-человечески эта новость причиняет мне боль, но это закон, закон, которого добивался и мой брат тоже, и его нужно уважать".
- Покушение на Фальконе, совершённой Бруской, стало одним из самых известных в истории борьбы с организованной преступностью. Фальконе был одним из главных борцов с мафией. В 1992 году машина, в которой он ехал, и две машины сопровождения с охраной были подорваны заложенной под полотном дороги бомбой. Именем убитого Фальконе назван аэропорт в Палермо, округ в Риме и многие улицы в городах Сицилии.
Нужно ли соблюдать масочный режим в море? Ответ Амирана Гамкрелидзе
Национальный центр по контролю заболеваний разработает рекомендации о разумном ношении масок на открытых пространствах, – заявил руководитель ведомства Амиран Гамкрелидзе. По его словам, ношение маски в людных местах будет обязательным.
«Понятно, что если вы один в деревне, в лесу, никто не потребует от вас надеть маску. В местах массового скопления людей, конечно, её стоит использовать. Если вы купаетесь в море, наверное, от вас никто не потребует надеть маску, но если вы идете по бульвару в Батуми или Кобулети, где рядом с вами много людей, конечно, вы должны будете надеть её», – заявил Амиран Гамкрелидзе.
Ранее главный эпидемиолог Грузии говорил, что правило повсеместного ношения масок в стране может быть смягчено с июля.
- За нарушение «масочного режима» в Грузии предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.
В Уганде совершено покушение на бывшего командующего армией
В Уганде совершено покушение на министра транспорта, бывшего командующего армией и бывшего начальника полиции генерала Катумбу Вамалу. Погибли его дочь и водитель, сам он находится в госпитале под охраной военных.
Несколько человек на мотоциклах открыли огонь по внедорожнику Toyota, на котором ехал Вамала, неподалёку от его дома, передаёт Би-би-си. Видеозапись с места событий показывает, что окровавленный генерал был эвакуирован в госпиталь на мотоцикле.
Сообщается, что состояние 64-летнего политика стабильное, он ранен, но его жизни это не угрожает. Ответственность за покушение на себя никто не взял.
В последние годы в Уганде прошла серия громких политических покушений, передаёт корреспондент Би-би-си. В июне 2018 года был застрелен член парламента Ибрагим Абирига, известный как активный сторонник президента страны.
В 2017 году был убит бывший пресс-секретарь полиции Эндрю Феликс Кависи. Были застрелены несколько известных представителей исламского духовенства. В 2015 году была убита прокурор Джоан Кагези, ведшая расследование взрывов 2010 года, в которых погибли 76 человек. Ни одно из этих преступлений не было раскрыто.
- С 1986 года Угандой правит президент Йовери Кагута Мусевени. 76-летний политик в 1986 году победил в гражданской войне и с тех пор шесть раз побеждал на президентских выборах.
- Уганда — член Содружества наций, страна участвует в миротворческой операции в Сомали. Одним из командующих воинским контингентом в Сомали был генерал Вамалу, занимавший тогда пост начальника сухоптуной армии.
В Южной Осетии выявили три новых случая коронавируса
За выходные дни тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 40 жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, диагноз COVID-19 подтвержден у троих. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день остается 14 человек», – отметила она.
Число инфицированных с начала пандемии достигло 3343 человек, выздоровели 3329. Всего было проведено 22 796 исследований.
Кочиева обратилась к жителям Южной Осетии с рекомендацией пройти вакцинацию от коронавируса.
«Несмотря на тенденцию снижения количества заболевших, мы настаиваем и рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.
С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Лидер Меджлиса крымских татар заочно приговорён к 6 годам колонии
Подконтрольный России Верховный суд Крыма в Симферополе вынес заочный приговор главе Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Рефату Чубарову. Он приговорён к 6 годам колонии общего режима и штрафу. Обвинение просило приговорить его к 9 годам колонии.
Чубарова признали виновным в организации массовых беспорядков – ими российское следствие считает акцию протеста у здания парламента Крыма в Симферополе 26 февраля 2014-го. Участники акции, прежде всего крымские татары, выступили против возможной аннексии Крыма Россией. В ходе акции произошли столкновения с пророссийскими активистами, 2 человека погибли и несколько пострадали.
Эти события произошли ещё до установления российского силового контроля над Крымом и аннексии полуострова, то есть в то время, когда даже официальные российские власти считали Крым территорией Украины. Тем не менее Чубарова судили за "организацию беспорядков" по российскому законодательству. Также ему вынесли приговор по статье о призывах к нарушению целостности России - в связи с утверждениями о том, что Крым принадлежит Украине.
Лидер Меджлиса – гражданин Украины, он покинул Крым вскоре после аннексии и живёт в Киеве. Судили Чубарова заочно.
Защита главы Меджлиса намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин.
Чубаров в интервью Крым.Реалии ранее сказал, что возможный обвинительный вердикт не повлияет на его жизнь, и призвал прежде всего думать "о тех крымских татарах, этнических украинцах, которых осуждают на реальные сроки, заключения, которые являются арестованными и которые сейчас находятся в российских тюрьмах". После аннексии полуострова российские суды осудили десятки проукраинских активистов, а также крымских татар, обвинённых в участии в признанной в России террористической и запрещённой организации "Хизб ут-Тахрир".
В США умер журналист-международник Мэлор Стуруа
В США умер советский и российский политический обозреватель Мэлор Стуруа. Ему было 93 года. Об этом РБК сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Как сообщил ТАСС его сын Андрей Стуруа, журналист умер в Миннеаполисе, где жил и работал. Он просил похоронить его в Москве. Дата прощания и похорон пока не известна, так как тело необходимо доставить в Россию.
Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Грузии. С отличием окончил первый выпуск МГИМО, после чего поступил на работу в газету "Известия", был собственным корреспондентом издания в Великобритании и США. В 1960 году как корреспондент "Известий" Стуруа сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, которую описал вместе с соавторами в книге "Разбуженный восток".
За время журналистской карьеры Мэлор Стуруа освещал почти все советско-американские и российско-американские саммиты, интервьюировал нескольких президентов США. Работа политическим обозревателем в Советском Союзе означала принадлежность к номенклатуре ЦК КПСС, доступ к первым лицам государства, полную погружённость в дела Компартии и уровень жизни, недоступный для почти всех граждан страны.
Мэлор Стуруа опубликовал более 30 книг. Среди них - "Время по Гринвичу и по существу", "От Потомака до Миссисипи", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Этот безумный мир", "Десять из тридцати", "Гленн Таркер - заячья губа", "Озабоченная Америка", "Америка восьмидесятых".
После распада СССР Стуруа некоторое время был научным сотрудником ряда американских университетов, а потом политическим обозревателем в газете "Московский комсомолец", был сотрудником "Известий".
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