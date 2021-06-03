В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

В Трудовой партии Северной Кореи учреждена должность заместителя Ким Чен Ына, которую может занять его сестра Ким Е Чен. Об этом сообщает Yonhap.

Решение об открытии позиции было принято еще в январе, однако место по-прежнему остается вакантным. Какое-то время предполагалось, что этот пост достанется ближайшему помощнику Кима, однако этого так и не произошло – по всей видимости, потому, что правой рукой и потенциальным наследником Ына должен стать член семьи Ким.

Ким Чен Ын является генеральным секретарем Трудовой партии, а его предполагаемый заместитель станет первым секретарем. Значимость новой должности для Ким Е Чен в том, что однажды она могла бы стать временным лидером страны на период передачи власти по наследству. Это может произойти при чрезвычайных обстоятельствах – в случае болезни или смерти действующего главы государства, пояснило агентство со ссылкой на комментарий южнокорейского экс-министра по делам объединения.

Информация о том, что Ким Чен Ын передал сестре часть своих обязанностей, стала появляться еще в середине прошлого года. По данным сеульской разведки, в компетенцию Ким Е Чен вошли в том числе вопросы отношений Пхеньяна с Южной Кореей и США. Эти новости появились на фоне слухов о тяжёлой болезни Ким Чен Ына и скорой передачи власти его сестре.

В марте этого года СМИ КНДР распространили заявление Ким Е Чен, в котором она призвала американскую администрацию не проводить совместные учения с Южной Кореей. "Если она (администрация Джо Байдена) хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей, в первую очередь, стоит воздержаться от этого", – сказала Ким Е Чен.

В начале мая она раскритиковала Сеул за отказ противодействовать южнокорейским активистам, запустившим шары с листовками против северокорейского режима.