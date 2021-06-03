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В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына
В Трудовой партии Северной Кореи учреждена должность заместителя Ким Чен Ына, которую может занять его сестра Ким Е Чен. Об этом сообщает Yonhap.
Решение об открытии позиции было принято еще в январе, однако место по-прежнему остается вакантным. Какое-то время предполагалось, что этот пост достанется ближайшему помощнику Кима, однако этого так и не произошло – по всей видимости, потому, что правой рукой и потенциальным наследником Ына должен стать член семьи Ким.
Ким Чен Ын является генеральным секретарем Трудовой партии, а его предполагаемый заместитель станет первым секретарем. Значимость новой должности для Ким Е Чен в том, что однажды она могла бы стать временным лидером страны на период передачи власти по наследству. Это может произойти при чрезвычайных обстоятельствах – в случае болезни или смерти действующего главы государства, пояснило агентство со ссылкой на комментарий южнокорейского экс-министра по делам объединения.
Информация о том, что Ким Чен Ын передал сестре часть своих обязанностей, стала появляться еще в середине прошлого года. По данным сеульской разведки, в компетенцию Ким Е Чен вошли в том числе вопросы отношений Пхеньяна с Южной Кореей и США. Эти новости появились на фоне слухов о тяжёлой болезни Ким Чен Ына и скорой передачи власти его сестре.
В марте этого года СМИ КНДР распространили заявление Ким Е Чен, в котором она призвала американскую администрацию не проводить совместные учения с Южной Кореей. "Если она (администрация Джо Байдена) хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей, в первую очередь, стоит воздержаться от этого", – сказала Ким Е Чен.
В начале мая она раскритиковала Сеул за отказ противодействовать южнокорейским активистам, запустившим шары с листовками против северокорейского режима.
Другие новости дня
МИД Грузии назвал фейком информацию о визите итальянской компании в Абхазию
Распространенная в ряде СМИ и соцсетях информация о том, что итальянская компания приступает к восстановлению железнодорожных вокзалов в Абхазии, является дезинформацией, – заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
«В СМИ и социальных сетях распространилась дезинформация, будто бы итальянская компания начинает реконструкцию железнодорожных вокзалов в оккупированной Абхазии. GLOBAL ARREDI – российская компания, зарегистрированная в Российской Федерации, её контактная информация, адрес, телефон и почтовый код зарегистрированы в Российской Федерации. Филиал или любой другой офис в Италии не находится. Коммерческим директором компании является итальянец. Однако организация не имеет никаких связей с Италией», – заявили в МИД.
Как пишет СОВА, в ведомстве подчеркивают, что Италия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также привержена политике непризнания оккупированных территорий.
«Эхо Кавказа» уже писало: на официальном сайте компании указано, что офис компании расположен не в Италии, а в Москве – на Рязанском проспекте. На сайте опубликована лишь одна новость – о визите представителей компании в Абхазию. Недавно, 23 апреля текущего года создана и Facebook-страница GLOBAL ARREDI – у неё (по состоянию на 3 июня) лишь 53 лайка.
В администрации Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что представители компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. В администрации говорят, что реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов связана с проектом круизного поезда, который будет следовать в Абхазию из Ростова-на-Дону.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания в интервью АИФ заявил, что ремонт вокзалов – «дорогое удовольствие».
НАСА отправит к Венере две исследовательские миссии
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что отправляет на Венеру две новые миссии для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты.
Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала "миром, похожим на ад", имея множество характеристик, подобным земным, сказал новый руководитель НАСА Билл Нельсон во время своего первого официального обращения к сотрудникам агентства в среду, сообщает "Голос Америки".
Миссия под названием "ДАВИНЧИ Плюс" займется анализом плотной облачной атмосферы Венеры, чтобы определить, существовали ли в прошлом здесь океаны и органическая жизнь. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.
Другая миссия под названием "ВЕРИТАС" будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.
"Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа, и изучить поверхность вплоть до её ядра, - заявил Том Вагнер, научный исследователь НАСА, - Это будет так, как если бы мы заново открывали эту планету".
На разработку каждой из миссий, запуск которых планируется в 2028 – 2030 годах, будет потрачено по 500 миллионов долларов.
На заре космической эры США и СССР отправили к Венере несколько космических аппаратов. Космический зонд НАСА "Маринер-2" совершил первый облет планеты в 1962 году, а советская автоматическая межпланетная станция "Венера-7" совершила первую посадку на поверхность планеты в 1970 году.
В 1989 году НАСА с помощью космического шаттла отправило к венерианской орбите космическую станцию "Магеллан".
Европейское космическое агентство запустило космический корабль на орбиту Венеры в 2006 году.
- Венера по размеру и составу похожа на Землю, но почти в полтора раза ближе к Солнцу. Давление в 92 раза выше земных и средняя температура поверхности выше 460 градусов делают практически невозможными существование жизни на самой планете. Однако учёные предполагают, что гипотетически простейшая жизнь могла бы существовать в атмосфере планеты на высоте 50-65 километров, где её состав относительно схож с земным.
Сенаторы США в рамках визита в Грузию ознакомились с ситуацией у разделительной линии
Американские сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман сегодня утром вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) посетили участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Руководитель МНЕС Марек Щигел ознакомил американскую делегацию с последними событиями в области безопасности на местах. Речь зашла о т.н. бордеризации – установке ограждений, наблюдательных пунктов, оборудования для наблюдения и пограничных знаков.
Делегация Конгресса США прибыла в Грузию из Украины поздно ночью. В тбилисском аэропорту сенаторов встретили посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
У сенаторов запланированы переговоры с представителями властей Грузии, гражданского общества, а также с лидерами парламентских оппозиционных партий.
Ранее Келли Дегнан заявила, что визит сенаторов – очередная демонстрация дружбы американского народа с грузинским и поддержки Вашингтоном Тбилиси. Она же подтвердила в беседе с журналистами, что сенаторы не обойдут и тему неподписания соглашения Мишеля «Национальным движением».
Визит американских сенаторов завершится завтра, 4 июня.
В Израиле объявлено о договорённости по формированию правительства
В Израиле лидер оппозиционной партии "Еш Атид" (Есть будущее) Яир Лапид сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что он смог сформировать правящую коалицию.
Об этом стало известно поздно вечером 2-го июня, незадолго до полуночи, когда истекал крайний срок, отведённый на переговоры.
Межпартийные консультации продолжались несколько недель. В итоге Лапид объявил, что создаст коалицию с участием небольшой арабской партии РААМ (или Объединённый арабский список). "Председатель РААМ Мансур Аббас подписал документ, который позволяет председателю "Еш Атид" проинформировать президента об успехе в деле формирования правительства", - цитируют агентства официального представителя Лапида.
DPA в связи с объявленным решением отмечает, что в Израиле "завершается долгая эра пребывания на посту премьер-министра Биньямина Нетаньяху".
Как ожидается, новый кабинет министров будет приведён к присяге 14 июня, и его возглавит лидер ультраправой партии "Ямина" Нафтали Бенет. Reuters называет его миллионером, добившимся успеха в сфере технологий и мечтающим аннексировать большую часть оккупированного Западного берега. Создание Палестинского государства Бенет охарактеризовал как "самоубийство для Израиля", связав позицию с мерами безопасности.
"Ямина" и "Еш Атид" договорились о ротации поста премьера. Первые два года его будет занимать Бенет, затем должность перейдёт Лапиду, который пока будет возглавлять МИД Израиля.
На выборах в марте партия центриста Яира Лапида заняла второе место, уступив первое консервативной партии "Ликуд" Нетаньяху. У его сторонников, однако, не было решающего перевеса.
Мартовские выборы стали четвёртыми за два года, на которых ни одна из партий не смогла добиться весомого успеха. Биньямин Нетаньяху, находящийся под судом по делу о мошенничестве, заявлял, что усилия его оппонентов сформировать коалицию ослабят Израиль.
Полеты возобновятся: авиасообщение между Россией и ФРГ было ненадолго приостановлено
Полёты между Россией и Германией были ненадолго приостановлены после того, как Москва вовремя не продлила флагманскому немецкому авиаперевозчику - компании Lufthansa - разрешения на рейсы на июнь.
В среду вечером западные информагентства сообщили, что власти ФРГ приостанавливают приём рейсов, выполняемых авиакомпаниями России. Германское министерство транспорта сослалось именно на отсутствие разрешения на рейсы в июне. Ожидалось, что оно будет получено не позднее 2-го числа.
Одновременно в Берлине отмечали, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.
Сейчас и Lufthansa, и российские компании "Аэрофлот" и S7 заявляют, что полёты возобновятся. "Российские власти дали разрешение Lufthansa на полёты в Россию в июне. Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург будет осуществляться, как и планировалось", - говорится в сообщении перевозчика.
Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил "Немецкой волне", что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.
По версии источника агентства "Интерфакс", отмена вылетов могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку "спекуляцией". "Мы не будем давать комментариев на этот счет", - подчеркнул он.
Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после иницидента с разворотом в небе над Беларусью самолёта компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.
Внесённое в список иноагентов издание VTimes объявило о закрытии
Внесённое Минюстом в список так называемых СМИ-иностранных агентов деловое издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня. В заявлении сказано, что она не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.
VTimes – информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем. Деньги на проект, как утверждалось, были собраны с будущих читателей.
Теперь в заявлении говорится, что добровольных пожертвований читателей, с точки зрения редакции, недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа.
"Ярлык "иноагента" разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать", — говорится в тексте. Отдельно сказано, что со СМИ из реестра СМИ-иноагентов опасаются общаться чиновники, бизнесмены и аналитики, без чего затруднена подготовка материалов.
"На собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа", — заключает редакция. Отмечается, что VTimes планировало создать "площадку для свободного обмена конструктивными мнениями" и "находить позитивные примеры и идеи для развития бизнеса и общества".
- В списке СМИ-"иноагентов" сейчас 20 позиций, в частности СМИ-"иноагентами" признаны Радио Свобода/Радио Свободная Европа и ряд проектов медиакорпорации, а также 5 граждан России – физических лиц. Недавно в список было внесено издание "Медуза". Оно оспорило это решение в суде. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, критически затрудняющих их работу.
- В мае российское юридическое лицо Радио Свобода и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в ЕСПЧ с иском против России из-за применения закона о СМИ-иноагентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Сборная Грузии по футболу победила Румынию в товарищеском матче
Сборная Грузии по футболу выиграла со счетом 2:1 у Румынии в товарищеском матче. Встреча прошла в румынском городе Плоешти.
В составе Грузии голы забили Георгий Микаутадзе и Георгий Абурджания. У Румынии отличился Андрей Иван.
Обе команды заканчивали встречу вдесятером. У Румынии на 42-й минуте матча был удален Флорин Тэнасе. На 64-й минуте игры красную карточку у Грузии получил Саба Кверквелия.
Отметим, что сборная Грузии впервые в истории смогла обыграть Румынию.
Следующий товарищеский матч грузинская сборная проведет 6 июня против Нидерландов.
В Абхазии за сутки выявлено 25 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 203 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 32 человека, 31 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 7 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 385 человек. Зарегистрировано 234 летальных случая. Выздоровели 14 772 человека.
ФРГ закрыла воздушное пространство для самолетов российских компаний
Власти ФРГ заявили о приостановке в страну рейсов, выполняемых авиакомпаниями России.
Об этом вечером в среду сообщили западные агентства. Закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков в Берлине объяснили тем, что Москва не смогла вовремя продлить разрешения на полеты в Россию на июнь компании Lufthansa. Ожидалось, что такое разрешение будет получено не позднее 2-го числа. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний «Аэрофлот» и S7.
В министерстве транспорта Германии подчеркнули, что ведомство и германское посольство в Москве находятся сейчас в тесном контакте с руководством российской авиаотрасли.
Одновременно в Берлине отмечают, что Россия в марте прошлого года в одностороннем порядке приостановила двусторонние соглашения по авиаперевозкам из-за пандемии коронавируса. С тех пор разрешения на рейсы стороны взаимно выдают на ежемесячной основе.
Ранее в среду представитель Lufthansa Group сообщил «Немецкой волне», что запланированные на 2 июня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы из Франкфурта в Петербург и обратно отменены из-за отсутствия согласования с властями России. Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.
По версии источника агентства «Интерфакс», отмена вылетов могла быть связана с «несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком». Однако сотрудник Lufthansa Group назвал подобную привязку «спекуляцией». «Мы не будем давать комментариев на этот счет», - подчеркнул он.
Вечером 2-го июня «Интерфакс» и другие агентства со ссылкой на пресс-службу Lufthansa передали, что компания получила разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси. «Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию», - говорится в сообщении перевозчика.
Ряд мировых авиакомпаний начали облетать Беларусь после инцидента с разворотом в небе над Беларусью самолета компании Ryanair, который следовал из Греции в Литву. После вынужденной посадки в Минске был задержан объявленный властями Беларуси в розыск оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.
Ани Миротадзе покинула партию «Лело» из-за несогласия с законом об амнистии
Ани Миротадзе покинула оппозиционную партию «Лело для Грузии», объяснив это тем, что не согласна с законопроектом об амнистии участников событий 20 июня 2019 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Одной из причин стал вопрос о событиях 20 июня, что для меня является «красной линией», и преступления такого масштаба требуют немного большего внимания со стороны оппозиции. Моя позиция по вопросу была известна и аргументирована, в первую очередь, с человеческой, гражданской и политической позиции…. Для меня недопустимо включать в амнистию события 20 июня», - заявила Миротадзе.
- Ани Миротадзе начинала карьеру в качестве журналиста, работала в газете «Ахали Таоба», а затем главным редактором в газете «Тбилисис сиахлеени». Затем вела авторскую передачу на Первом канале Общественного вещателя Грузии, а в 2006-2011 годах возглавляла информационное агентство «Пирвели».
- После смены власти в Грузии в октябре 2012 года Миротадзе попала в парламент по партийным спискам правящей коалиции «Грузинская мечта». В 2016 году Миротадзе и несколько депутатов покинули правящую коалицию, основав оппозиционную партию «Национальный форум».
- На парламентских выборах 2020 года Миротадзе баллотировалась от партии «Лело для Грузии» в избирательном округе Чиатура, Сачхере, Харагаули, однако проиграла выборы.
Дания не пустит привитых болельщиков из России на матч Евро
Дания не пустит привитых болельщиков из России на матч чемпионата Европы по футболу. Министерство иностранных дел страны не стало делать исключение для россиян по запросу местной федерации футбола. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". 21 июня в Копенгагене состоится игра датской сборной против команды России.
Россия включена Данией в список стран, въезд из которых на территорию королевства запрещён без особой причины из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В список причин включены посещение опекаемых детей, тяжёлая болезнь или смерть близких, транзитные поездки для моряков и нефтяников. Наличие или отсутствие прививки на эти правила не влияют.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти в нескольких европейских городах с 11 июня по 11 июля, финал запланирован в Лондоне. Семь игр пройдут в Санкт-Петербурге. Туда были перенесены несколько игр из Дублина.
Ирландские чиновники посчитали, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет ей принимать спортивные турниры. При этом показатели заболеваемости в Ирландии гораздо ниже, чем в России, а вакцинированных граждан в Ирландии, в процентном соотношении, в несколько раз больше.
Танцевавшая с Путиным бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»
Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров российской государственной компании "Роснефть", говорится в пресс-релизе организации. Состав совета утверждён на годовом собрании акционеров.
Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017–2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по её приглашению приехал на её свадьбу, где танцевал с невестой. Этот визит носил частный характер.
На пост главы МИД она была номинирована австрийской крайне правой Партией свободы, выступающей с позиций евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией. Австрия участвует в проекте российского газопровода "Северный поток – 2", канцлер страны Себастьян Курц выступает против новых санкций против России.
Кроме Кнайсль в состав директоров "Роснефти" вошли бывший канцлер Германии Шрёдер, главный исполнительный директор нефтяной компании BP Бернард Луни и ещё 9 человек.
Учения в Хурвалети: грузинские власти говорят о «провокационных действиях оккупационного режима»
Лидер грузинского антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава накануне опубликовал кадры, снятые с дрона в селе Хурвалети. На них видны, предположительно, учения российских военных.
Отметим, что 31 мая в Минобороны России заявили о проведении специалистами войск связи Южного военного округа (ЮВО) масштабной радиотренировки, в том числе в Абхазии и Южной Осетии. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури предполагает, что российские военные устанавливали в селе Хурвалети именно радиорелейные или портативные станции спутниковой связи.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани сегодня заявила, что международные партнеры проинформированы о текущих событиях в Хурвалети, к делу также подключена Служба госбезопасности.
«Любые действия, предпринимаемые на оккупированных территориях Грузии, являются незаконными, и мы, естественно, осуждаем любые провокационные действия оккупационного режима. Конкретно об этом инциденте были специально проинформированы международные партнеры. Конечно, к данному делу сразу же была подключена Служба государственной безопасности, задействована «горячая линия» и реагирование осуществляют соответствующие ведомства», – сказала Тея Ахвледиани.
Комментируя сообщения СМИ о ситуации в Хурвалети, в СГБ Грузии заявили, что подобная активность оценивается ими совместно с международными партнерами.
В Грузию с официальным визитом прибывает премьер-министр Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Грузию с официальным визитом 2–4 июня, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
Официальная церемония встречи состоится в четверг, 3 июня в администрации правительства Грузии. Украинского коллегу примет Ираклий Гарибашвили.
Как пишет «Новости-Грузия», запланирована личная встреча премьер-министров двух стран, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате.
После переговоров Гарибашвили и Шмыгаль выступят на совместной пресс-конференции.
В рамках официального визита премьер-министр Украины встретится с председателем парламента Кахой Кучава и с Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
Глава украинского правительства вместе с членами делегации почтит память героев, погибших за единство Грузии и возложит венок к мемориалу на площади Героев.
Ввоз в Армению турецких товаров из Грузии запрещен даже для личного пользования
Ограничение импорта товаров конечного потребления турецкого происхождения распространяется и на импортируемые из Грузии товары для личного пользования. Об этом пишет «Арменпресс» со ссылкой на руководителя Государственного комитета государственных доходов Армении Эдварда Ованнисяна.
«С 1 июня граница Грузии уже открыта, и в определенные часы разрешается и передвижение физических лиц. Ограничение на ввоз товаров для личного пользования распространяется и на физические лица», – сказал Ованнисян.
Он призвал граждан Армении не пытаться ввозить в Армению товары турецкого происхождения. Ованнисян заверил, что проверки будут проводиться в соответствии с правилами таможенного контроля, чтобы не допустить подобных случаев.
«Уверен, что наши граждане хорошо осведомлены о том, что при пересечении таможенной границы все предметы и чемоданы при необходимости подлежат досмотру», – сказал он.
Армения ввела временный запрет на импорт товаров турецкого происхождения в октябре прошлого года.
Бидзина Иванишвили больше не входит в число 500 богатейших людей мира
Экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили больше не входит в число 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg.
Еще накануне грузинский бизнесмен, чьё состояние оценивалось в 5.92 млрд долларов, занимал в рейтинге 495-е место. Сегодня же его обошли другие «коллеги». К примеру, американец Пэт Страйкер, разбогатевший по данным Bloomberg на 7.34 млн долларов, занял 500-е место с состоянием в 5.93 млрд долларов.
По версии Forbes, состояние Иванишвили оценивается в 4.8 млрд долларов. Он занимает 589-е место в мире.
Ранее сам Иванишвили заявил, что уже много лет не сотрудничает с изданиями Forbes и Bloomberg, и поэтому не знает, по каким критериям они определяют его состояние. Он также сообщил, что перевел свое имущество на баланс благотворительного фонда «Карту», а в своем распоряжении оставил лишь 200 миллионов долларов.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля
Бывший глава партии «Авода» и председатель Еврейского агентства («Сохнут») Ицхак Герцог избран одиннадцатым президентом Израиля.
За его кандидатуру проголосовали 87 депутатов Кнессета. Его соперница, Мириам Перец, получила 26 голосов поддержки. Трое депутатов воздержались, три голоса признаны испорченными. Всего проголосовали 113 депутатов.
Как пишет Девятый канал Израиля, Ицхак Герцог получил самую широкую поддержку в Кнессете за всю историю страны.
«У нашей страны множество проблем, и к ним нельзя относиться легкомысленно. Необходимо срочно лечить кровоточащие раны нашего общества, в том числе и совсем свежие», – заявил избранный президент Израиля.
«Я получил право служить всему израильскому обществу. И я намерен быть президентом каждого гражданина страны, вселять в Израиль надежду», – добавил Ицхак Герцог.
С победой на выборах Ицхака Герцога первыми поздравили председатель Кнессета Ярив Левин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Я хочу поздравить Ицхака Герцога, он достойно продолжает славную семейную традицию. То, как ваш отец представлял Израиль, до сих пор вызывает уважение и восхищение и в мире, и в Израиле. Я уверен, что вы будете продолжать в том же духе. Удачи вам на этом пути от моего имени, от имени правительства Израиля и всех граждан страны», – сказал Нетаньяху.
Ицхака Герцога с избранием на пост президента уже поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она пожелала Израилю мира и процветания.
- Ицхак Герцог родился в 1960 году в Тель-Авиве. Его дед, Ицхак Айзик Герцог был главным раввином Ирландии и Израиля. Отец Ицхака, Хаим Герцог – видный израильский государственный деятель, занимавший на протяжении своей карьеры важные государственные посты, в том числе был послом при ООН и шестым президентом Израиля.
В Баку заявили, что выдворили 40 армянских военных, пересекших границу
Министерство обороны и Государственная пограничная Служба (ГПС) Азербайджана заявили, что армянские военные накануне попытались занять позиции на азербайджанской территории.
«В 20:00 1 июня около 40 армянских военнослужащих углубились на 400 метров на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняли позиции на координатах (N 40°04′30″; E 45°54′42″)», - отмечается в заявлении ведомств.
Минобороны и ГПС подчеркивают, что в результате принятых мер армянские военные были выдворены с территории Азербайджана.
«При этом данный процесс осуществлялся без применения оружия против армянских военных», - подчеркивают ведомства.
В Минобороны Армении информацию азербайджанской стороны опровергли.
«Очевидно, что подобную дезинформацию азербайджанское военно-политическое руководство вводит в оборот с целью создания у международного сообщества впечатления о попытках Вооруженных сил Армении обострить армяно-азербайджанскую пограничную ситуацию, а также для противовеса провокационному вторжению ВС Азербайджана 12 и 13 мая на территорию Республики Армения», - говорится в сообщении Минобороны Армении.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей Армении стала еще более напряженной с 12 мая, когда Армения обвинила Азербайджан в переходе границы небольшим войсковым подразделением. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.
- 27 мая стало известно о задержании Азербайджаном шестерых армянских военных. В Ереване заявили, что их солдаты все время оставались на своей территории в Гегаркуникской области и проводили там инженерные работы.
Кремль заявил об отсутствии связи дел против оппозиционеров Гудкова и Пивоварова с политикой
Уголовные дела против оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова не имеют отношения к политике, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его утверждению, в Кремле получают информацию об этих делах из прессы и не считают, что они находятся в зоне компетенции президента. Расшифровку беседы чиновника с журналистами публикует издание "Медуза" (признано в России так называемым иностранным агентом и оспаривает это решение в суде).
В вопросе, заданном Пескову, журналист уточнил, что задержания оппозиционеров "вряд ли украшают инвестиционный фон" на фоне проведения экономического форума в Санкт-Петербурге. Представитель Путина сказал, что задержания вряд ли имеют отношения к инвестициям.
Бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в аэропорту Пулково, его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. В среду суд в Краснодаре рассмотрит вопрос о его аресте. Он считает своё преследование политическим.
Гудков был задержан первого июня, суд по избранию ему меры пресечения пройдёт в среду в Москве. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путём обмана, по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он считает, что дело заведено, чтобы не дать ему принять участие в осенних выборах в Госдуму.
Выборы в Госдуму запланированы в России на сентябрь. Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Половина из них выбирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.
14 зарегистрированных в России партий смогут принять в них участие без сбора подписей. Ещё 18 должны будут собрать подписи.
В Оманском заливе загорелся и затонул крупнейший корабль ВМФ Ирана
В Оманском заливе загорелся и затонул утром 2 июня крупнейший корабль военно-морского флота Ирана — танкер снабжения "Харк". Об этом в среду, 2 июня, сообщило информационное агентство "Фарс". Пожар тушили 20 часов, пострадали 20 человек.
"Харк" был построен в 1977 году в Великобритании и вступил в состав флота в 1984 году. Это был один из четырёх танкеров проекта "Ол", остальные служили в британском флоте не дольше чем до 2000 года.
Танкер был отправлен в учебный поход несколько дней назад из порта Джаск на юге Ирана. На борту находились около 400 человек, — передаёт Иранская служба Радио Свобода. Причина возгорания не называется.
- Инцидент с "Харком" — не первое происшествие в зоне Оманского залива. В июне 2019 года в водах между Ираном и ОАЭ было совершено нападение на два танкера, в котором в Вашингтоне обвинили Тегеран. По версии США, при атаках могли использоваться иранские магнитные мины.
- В мае прошлого года 19 человек погибли в результате попадания крылатой ракеты в большой ракетный катер Ирана "Конарак". Инцидент произошёл во время стрельб, ракета была выпущена с нового иранского фрегата "Джамаран".
- В феврале в заливе произошёл взрыв на принадлежащем израильской компании торговом судне "Гелиос Рэй". Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что контейнеровоз был атакован Ираном.
Германия отвергла идею поставок оружия Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался решительно против поставок вооружений Украине. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход останется неизменным. «Поставки оружия в этом не помогут» , - заявил Маас в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел стран НАТО.
Маас напомнил, что с 2014 года ФРГ выделила Украине почти два миллиарда евро на невоенные расходы, а канцлер Германии Ангела Меркель участвует в переговорах о мирном урегулировании в Донбассе в "нормандском формате".
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung дал понять, что Киев хотел бы получить военную помощь от Берлина. Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отметил Зеленский.
- Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. Жертвами конфликта стали не менее 13 тысяч человек.
- В регионе урегулированием конфликта занимается трёхсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. Выработкой политического решения "Нормандская четверка" , в которую входят главы Германии, России, Украины и Франции.
- Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.
В Южной Осетии антитела выявили у большинства жителей, пожелавших пройти вакцинацию
В Южной Осетии продолжается вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По данным Министерства здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики, на сегодня вакцинировано порядка 130 человек.
По словам руководителя амбулаторно-поликлинического центра, главного терапевта Минздрава Тамары Санакоевой, 587 человек сдали анализы на антитела к иммуноглобулину G и M.
«Исходя из результатов клинических исследований, из 587 подлежало вакцинации 153 человека, из них вакцинацию прошли уже 129 человек. Остальные вакцинации пока не подлежат, так как у них были выявлены антитела», – отметила врач.
По словам врача, кровь на антитела в среднем сдают 60 человек, в начале вакцинации количество составляло 20 человек.
«Результаты анализов бывают готовы вечером того же дня. И, если по результатам бывает ясно, что человек подлежит вакцинации, мы уведомляем его», - сказала главный терапевт Минздрава.
В Поти полиция задержала внучку по обвинению в убийстве бабушки
В Западной Грузии, в городе Поти полиция задержала внучку по обвинению в убийстве бабушки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
«В результате проведенных по горячим следам оперативных и следственных мероприятий, сотрудники управления детективов департамента полиции Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии задержали М.А. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 17 лет.
Следствием установлено, что обвиняемая, в Поти, в жилом доме, тупым предметом нанесла повреждения бабушке – Н. Дж. 1953 года рождения, в результате чего она скончалась», – заявили в ведомстве.
«Интерпрессньюс» пишет, что расследование по факту умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах ведется по «е» подпункту 2-й части статьи 109 Уголовного кодекса Грузии.
Как рассказали журналистам соседи, между 70-летней женщиной и её 25-летней внучкой произошел конфликт. По их словам, у девушки проблемы с психикой.
В Конгресс США внесён законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока»
Республиканский конгрессмен Фред Келлер внёс на рассмотрение нижней палаты американского парламента законопроект, предусматривающий немедленное восстановление санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" в Германию. Ранее новые ограничения против строителей отказалась вводить администрация президента США Джо Байдена, президент заявил, что его команда считает их контрпродуктивными.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. К апрелю проект был построен на 95 процентов, утверждал его немецкий оператор. При этом строительство последних километров почти не продвигалось после того, как санкции против "Потока" ввела администрация бывшего президента США Дональда Трампа.
Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. Вашингтон и ряд стран Евросоюза считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев. Строящий проект "Газпром" в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции.
Келлер заявил, что он хочет уделить "приоритетное внимание американской энергетике", в то время как администрация Байдена, как он считает, пытается "ослабить энергетическую независимость Америки". Одновременно ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол и 20 республиканцев комитета направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность по поводу решения администрации отказаться от введения обязательных санкций, передаёт "Голос Америки".
"Украина будет значительно более уязвимой для российской агрессии, если Москва больше не будет нуждаться в Киеве как транзитной стране для экспорта своего газа в Западную Европу", – предупредили законодатели.
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