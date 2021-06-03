МИД Грузии назвал фейком информацию о визите итальянской компании в Абхазию

Распространенная в ряде СМИ и соцсетях информация о том, что итальянская компания приступает к восстановлению железнодорожных вокзалов в Абхазии, является дезинформацией, – заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

«В СМИ и социальных сетях распространилась дезинформация, будто бы итальянская компания начинает реконструкцию железнодорожных вокзалов в оккупированной Абхазии. GLOBAL ARREDI – российская компания, зарегистрированная в Российской Федерации, её контактная информация, адрес, телефон и почтовый код зарегистрированы в Российской Федерации. Филиал или любой другой офис в Италии не находится. Коммерческим директором компании является итальянец. Однако организация не имеет никаких связей с Италией», – заявили в МИД.

Как пишет СОВА, в ведомстве подчеркивают, что Италия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также привержена политике непризнания оккупированных территорий.

«Эхо Кавказа» уже писало: на официальном сайте компании указано, что офис компании расположен не в Италии, а в Москве – на Рязанском проспекте. На сайте опубликована лишь одна новость – о визите представителей компании в Абхазию. Недавно, 23 апреля текущего года создана и Facebook-страница GLOBAL ARREDI – у неё (по состоянию на 3 июня) лишь 53 лайка.

В администрации Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что представители компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. В администрации говорят, что реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов связана с проектом круизного поезда, который будет следовать в Абхазию из Ростова-на-Дону.

Ранее абхазский лидер Аслан Бжания в интервью АИФ заявил, что ремонт вокзалов – «дорогое удовольствие».