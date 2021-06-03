Оппозиция создаёт в парламенте Грузии фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля»

Депутаты от оппозиции создают в парламенте Грузии новую фракцию под названием «Группа реформ Шарля Мишеля». В неё войдут члены партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе, Теона Акубардия, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, а также независимые депутаты Григол Вашадзе (экс-лидер «Единого национального движения») и Тариэл Накаидзе (экс-член «Европейской Грузии»).

Руководителем фракции будет Хатуна Самнидзе, заместителем руководителя – Паата Манджгаладзе. Аппарат фракции возглавит член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.

«Сегодня мы зарегистрировали первую группу в парламенте, фракцию, состоящую из многопартийных и независимых депутатов. Наша главная основа для объединения – это документ Шарля Мишеля, который подписал каждый из нас, взял на себя партийную и индивидуальную ответственность, что сделает все, будет использовать все рычаги парламентской работы для выполнения всех пунктов, которые упомянуты и связаны с фундаментальными реформами для демократического развития в нашей стране», – заявила Хатуна Самнидзе.

Зураб Джапаридзе сегодня сообщил журналистам, что лишь формально стал членом новой фракции. Согласно Конституции Грузии, фракцию в парламенте могут создавать минимум семь депутатов.

«Я не буду принимать участия в рутинной работе парламента как минимум до октябрьских (местных) выборов, после которых, надеюсь, в стране пройдут новые (парламентские) выборы», – сказал Джапаридзе.

Ранее в парламенте была создана фракция «Лело –партнерство для Грузии». В нее вошли четыре представителя партии «Лело» (Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Давид Усупашвили и Анна Нацвлишвили), а также Саломе Самадашвили (экс-член «Единого национального движения»), Армаз Ахвледиани и Шалва Шавгулидзе (прошедшие в парламент по спискам «Европейской Грузии»).