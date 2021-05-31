ЕНД – в парламенте, Грузия – все еще в кризисе

Полугодовой бойкот окончен – решение главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» все же войти в парламент может изменить сегодняшний политический расклад. Но отказ ЕНД подписывать соглашение Шарля Мишеля не способствует урегулированию кризиса.

«Единое национальное движение» вновь в парламенте. Решение, принятое на политсовете главной оппозиционной партии, в грузинском обществе было воспринято неоднозначно. Одни считают шаг правильным, другие – предательством собственных принципов. Лидер партии Ника Мелия объяснил внезапную смену позиций так:

«Мы будем вести борьбу с ним везде, будь то зал заседаний парламента, залы комитетов, зал Верховного совета Аджарии, площади, улицы, в селе, районе, в горах, долинах, везде у Бидзины Иванишвили будет противодействие».

При этом Мелия подчеркнул, что решение оппозиции о бойкоте было обдуманным и оправданным и показало, что они могут бороться за освобождение «захваченного государства». Залогом будущих достижений лидер ЕНД считает тот факт, что оппозиция доказала, что может быть единой.

Впрочем, входя в парламент, «Нацдвижение» не собирается подписывать соглашение Шарля Мишеля. По словам Мелия, в соглашении есть категорически неприемлемые для партии пункты:

«Мы приняли решение о том, что не подписываем документ, предложенный европейской медиацией, но я подтверждаю огромное уважение Евросоюзу, персонально президенту Мишелю, Даниельсону, Келли Дегнан и особую благодарность Карлу Харцелю. В этом соглашении есть пункты, которые категорически неприемлемы, и с учетом всего этого мы не поставим подпись под этим документом, однако, разумеется, в отношении других вопросов мы от начала до конца включимся в решение законодательных вопросов и будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями».

Столь непримиримая позиция не нашла понимания у других противников власти. Бывшие соратники по объединенной оппозиции тут же задались вопросом: «если вы не собираетесь ставить подпись под соглашением, то что вы собираетесь делать в парламенте?» Об этом, в частности, говорит лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Мы все вошли в парламент, чтобы выполнить условия соглашения. Если вы не собираетесь их выполнять, то что нам всем делать в парламенте? Зачем мы вошли в него? Если парламент нелегитимный, если я договор не подписываю, ни в чем не участвую, тогда у меня вопрос: что мне тогда делать в парламенте? Зачем они сюда идут?»

Схожего мнения придерживаются и в партии власти. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе считает, что решение ЕНД никак не отразится на работе законодательного органа, т.к. партия не способна вносить позитивный вклад «в функционирование демократической системы»:

«Понятно, что вступление «Национального движения» в парламент не имеет никакого значения для его функционирования. У этой политической силы нет ресурсов, чтобы внести какой-либо позитивный вклад в функционирование демократической системы. А когда они входят в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля, их присутствие в законодательном органе вообще не имеет формальной ценности. Отказ от присоединения к тексту документа Мишеля означает, что эта партия по-прежнему не признает и не уважает государственные институты и наших международных партнеров».

При этом он отметил, что, если ЕНД хочет принимать участие в работе групп, занимающихся исполнением рекомендаций Европейского совета, партия должна подписать документ в разумные сроки.

В этом с «Грузинской мечтой» согласны и сами авторы документа. ЕС и США выразили сожаление в связи с отказом «Нацдвижения» взять на себя ответственность за стабилизацию политической обстановки в стране.

«Очень сожалеем, что «Единое национальное движение» не воспользовалось сегодня возможностью присоединиться к другим парламентским партиям и подписать соглашение от 19 апреля. «Единое национальное движение» вместе с другими избранными партиями одинаково ответственно за то, чтобы конструктивно включиться в работу парламента по решению вопросов, воспринимаемых как политизированное правосудие, голосование и подробное рассмотрение для осуществления амбициозной избирательной и судебной реформы. Это важная работа, требующая ответственного участия всех избранных лидеров Грузии. Подписанием этого соглашения «Единое национальное движение» показало бы готовность выполнить эти фундаментальные задачи, исходя из интересов Грузии, ее граждан, отношений ЕС-Грузия и евроатлантического будущего Грузии», – говорится в совместном заявлении.

Прокомментировала ситуацию и депутат Европарламента Виола фон Крамон, на днях в Брюсселе пившая чай с основателем партии Михаилом Саакашвили.

Тогда казалось, что политики нашли наконец общий язык. Но решение партии бывшего президента Грузии возмутило депутата Европарламента. Фон Крамон отметила, что крупнейшая оппозиционная сила таким образом решила уйти от ответственности за счет других.

«Очень жаль, что ЕНД решила не подписывать соглашение от 19 апреля. Соглашение предусматривает более совершенную судебную систему и более справедливый парламент. Стремление избежать политической ответственности и уход на задний план за счет остальной оппозиции – признак неконструктивной политики», – заявила политик.

Наблюдатели уверены, что решение было принято на недавней встрече Михаила Саакашвили и Ники Мелия в Киеве. И вряд ли визит экс-президента в Брюссель не был связан с этим решением. Но, судя по заявлению госпожи фон Крамон, Михаил Саакашвили на этот счет с ней откровенничать не стал. А официальная реакция ЕС и США тоже не добавляет очков главной оппозиционной партии.