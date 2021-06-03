«Били линейкой, кроватными рейками, пока они не сломаются»

История с Ниноцминдским детским пансионатом, куда уже несколько месяцев не пускают группу мониторинга Народного защитника, обрастает тревожными подробностями. По информации аппарата омбудсмена, в течение последних пяти лет было возбуждено три уголовных дела по фактам возможного насилия и еще одно – по изнасилованию в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата. Сам пансионат находится под патронажем патриархии.

Сейчас ему 19. Он просит не называть его имени. Уже четыре года как он покинул пансионат, но то, что происходило там, помнит в деталях. Говорит, что ребенком был неусидчивым, проказничал, а за это систематически подвергался физическому насилию:

«Могли поставить на 24 часа в угол, на колени, на рассыпанный рис. Бить линейкой, кроватными рейками до тех пор, пока они не сломаются. Из-за того, что я не подчинялся учителям. Они хотели, чтобы мы спали днем, а из-за того, что нам не хотелось, завязывали нам глаза рейтузами. Я вегетарианец, они заставили меня возненавидеть мясо. Там вообще с едой было очень плохое положение. Однажды, когда забили скотину, мне достался кусок мяса, весь покрытый волосами, – после этого я мяса и не ел, возненавидел его», – рассказал Радио Свобода бывший воспитанник пансионата.

Однажды он вместе с другими детьми сбежал из детского дома. Когда их поймали, ввели какие-то лекарства, после чего он проспал три дня, рассказывает молодой человек:

«Когда я что-то не хотел делать, я сбегал, потому что снаружи я успокаивался. Они (воспитатели) заставляли взрослых мальчиков 17-18 лет бежать за мной. Те меня ловили, отводили к врачу, тот делал укол, успокоительное, чтобы я отключился».

По поводу возможных случаев сексуального насилия в пансионате ему ничего не известно. Однако бывший воспитанник пансионата вспоминает следующее:

«Мне тогда было лет 6-7. Учителя говорили между собой тихо, я случайно подслушал. Говорили, что дела, касающиеся владыки Спиридона, изнасилования им 14-летней девочки еще до того, как он стал владыкой, – что все эти материалы патриархия уничтожила».

В аппарате Народного защитника говорят, что запросили у прокуратуры информацию о возможных фактах преступления в пансионате в начале этого мая. Несколько дней назад они получили от ведомства ответ, в котором говорится о четырех уголовных делах: о трех возможных фактах насилия и об одном изнасиловании. Дела эти были возбуждены в разное время – в период с 2016 по 2021 год. Впрочем, о том, кем являются фигуранты этих дел, что именно и при каких обстоятельствах произошло в пансионате, а также, где находятся дети, которые, предположительно, подверглись насилию, – аппарату омбудсмена не известно. Офис Народного защитника соответствующую информацию запросил у органов в порядке исключения. К МВД обратилась сегодня и патриархия. Там заявляют, что им ничего не известно о возможных преступлениях:

«И нам, и общественности только что из заявления Народного защитника стало известно, что в связи с Ниноцминдским детским домом Министерство внутренних дел возбудило уголовные дела. Мы обращаемся к соответствующей службе МВД – обнародовать эти дела, чтобы ни от кого ничего не было скрыто и не было места для различных спекуляций», – говорится в заявлении патриархии.

Профильные ведомства на этом этапе не комментируют происходящее. Представители власти – не все. Так, депутат от «Грузинской мечты» Давид Сонгулашвили отказался отвечать на вопросы, касающиеся пансионата.

Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил лишь, что Народный защитник имеет законное право осуществлять мониторинг в пансионате и других учреждениях такого типа, добавив, что он очень надеется, что омбудсмену удастся согласовать визит в ходе коммуникации с патриархией. А еще один депутат от «Мечты» – Алуда Гудушаури, упрекнул Народного защитника:

«Речь идет о таких возможных преступлениях, как изнасилование и т.д. Если такая информация была у Народного защитника, чего он ждал столько времени? Надо было бить тревогу не сейчас, а в свое время. Но это, конечно, не исключает (необходимости) осуществления активных действий сегодня», – сказал депутат.

Оппозиция выступила с жесткой критикой властей. У здания Генеральной прокуратуры вечером прошла акция, одним из организаторов которой выступила Элене Хоштария – основательница политического движения «Дроа».

«В первую очередь в пансионат срочно должны впустить профессионалов – и Народного защитника, и, на мой взгляд, психологов, чтобы увидеть реальную картину. Второе – срочно должны быть получены результаты следствия, потому что оказалось, что следствие идет уже четыре года по тяжелейшим статьям. Что это значит? Дело просто замяли. Все виновные должны быть наказаны. Это учреждение должно быть закрыто, необходима деинституционализация, дети должны быть переведены в нормальные условия», – заявила Хоштария.

В ходе акции, которая на момент подготовки материала еще не завершилась, были задержаны активист движения «Позор» Гига Макарашвили, а с ним еще несколько протестующих. Макарашвили призывал правоохранителей впустить в здание прокуратуры Элене Хоштария, которая требовала предоставить ей исчерпывающую информацию по этим уголовным делам.