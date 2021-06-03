В Абхазии критикуют Эрдогана за слова в поддержку территориальной целостности Грузии

МИД самопровозглашенной республики Абхазия критикует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за заявление в поддержку территориальной целостности Грузии, сделанное в ходе визита в Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия разделяет приверженность Президента Турции мирному урегулированию конфликта между Республикой Абхазия и Грузией. Однако, если Президент Эрдоган действительно стремится сыграть конструктивную роль в региональной повестке, Турецкой Республике стоило бы отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии», – сказано в заявлении абхазского ведомства.

В Сухуми говорят, что «приветствуют все формы мирного сосуществования и сотрудничества стран черноморского бассейна».

«В то же время вызывает сожаление, что вместо признания объективных реалий, существующих в нашем регионе, некоторые региональные политики предпочитают продолжать спекулировать на несоответствующих действительности стереотипах о «территориальной целостности Грузии». Убеждены, что политикам высокого уровня, неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в нашем регионе», – сказано в заявлении.

Абхазский МИД призывает все конструктивные региональные силы «обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать с Абхазией равноправные и справедливые взаимоотношения».

Реджеп Тайип Эрдоган заявил 1 июня, что «Турция подчеркивает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии на всех уровнях и платформах». Он подчеркнул, что Анкара тверда в своем стремлении к мирному урегулированию вопросов Абхазии и Южной Осетии.