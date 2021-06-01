Гарибашвили в Анкаре: очень большой Кавказ и немного Намахвани

Первый визит в Турцию в ранге премьер-министра – Ираклий Гарибашвили посетил Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках визита глава грузинского правительства обсудил с турецким руководством двусторонние отношения и вопросы безопасности региона.

Приветственные полупоклоны у трапа самолета и возложение венка к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка – так начался для Ираклия Гарибашвили первый визит в Турцию в ранге премьер-министра Грузии. С собой Гарибашвили взял довольно внушительную делегацию – помимо министра иностранных дел Давида Залкалиани, премьера сопровождают министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, глава Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

Ключевой момент поездки – встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Именно его приглашение стало поводом для визита. Причем турецкий лидер приготовил для Гарибашвили сюрприз. В честь грузинского премьера был дан залп из карабинов. Судя по выражению лица главы грузинского кабмина, сюрприз ему понравился.

Переговорив за закрытыми дверями, политики поделились своими впечатлениями друг о друге и будущих перспективах.

«Господин премьер бывал в Турции и в качестве главы МВД, и как министр обороны. Так что он хорошо знает нашу страну. Я рад приветствовать его и грузинскую делегацию в Анкаре. Турция уже 14 лет является ведущим торговым партнером Грузии. Несмотря на то что в 2020 году был небольшой спад, мы надеемся, что в ближайшее время сумеем довести торговый оборот до трех миллиардов долларов. Мы вместе намерены сделать многое для того, чтобы принести в регион процветание. Турция приветствует любое сотрудничество – будь то с Азербайджаном, Грузией и Арменией, или только с Азербайджаном и Грузией», – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Грузинский премьер, в свою очередь, дал понять, что Тбилиси не прочь поучаствовать в новых крупных экономических проектах:

«Господин президент, я приветствую всех. Для меня большая честь быть вашим гостем. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Турция для нас является нашим другом и стратегическим партнером. Вы правильно заметили, что Турция является главным торговым партнером. И у нас есть общие важные проекты – такие как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан. У нас есть все возможности осуществлять еще больше проектов как в двустороннем формате, так и многостороннем. Мы говорили о положении в регионе. Я ознакомил господина президента с ситуацией в нашей стране, рассказал о российской оккупации. Хочу подчеркнуть, что, естественно, все конфликты должны решаться мирным путем».

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает визит грузинского премьера в Анкару показателем того, что Турция является для Грузии не просто соседом, но и серьезным партнером:

«Визит такого высокого уровня говорит о том, насколько серьезным партнером является для нас Турция и на каком высоком уровне находится сотрудничество между нашими странами. Стороны обсудят все основные направления двусторонних отношений – как в торгово-экономическом разрезе, так и с точки зрения обеспечения региональной безопасности. В то время когда экономики обеих наших стран открываются, необходимо обеспечить использование всего их потенциала».

По итогам второй карабахской войны Турция фактически вернулась на Южный Кавказ не только экономически, но и с точки зрения военного присутствия. Пусть и символического. Так или иначе, говоря о безопасности в регионе в контексте Турции, подразумевается некий противовес российскому присутствию. И с этой точки зрения Тбилиси вполне ожидаемо старается заручиться поддержкой Анкары.

Что касается самой Турции, то в Анкаре не скрывают намерений более активно заняться проблематикой Южного Кавказа. И, судя по всему, движение на этом направлении уже есть. До того как Ираклия Гарибашвили принял президент Реджеп Тайип Эрдоган, посол Тбилиси в Анкаре Георгий Джанджгава намекнул, что у Турции и Грузии есть общие интересы в регионе и дипломатическая работа в этом направлении ведется довольно интенсивно:

«Несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, наблюдается положительная динамика в двусторонних отношениях. В этом году состоялся целый ряд важных встреч. Турция всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также нашу интеграцию в евроатлантические структуры».

На сегодняшний день Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов. То есть более 15% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

При этом некоторые комментаторы приглашение турецкого лидера, от которого не смог отказаться грузинский премьер, видят в разрезе не только союзнических отношений, но в большей степени желание Анкары расставить точки над «i» в некоторых вопросах, до которых в последние месяцы у турецкого руководства просто не доходили руки.

Сторонники этой версии не исключают, что среди тем, которые обсудили грузинский премьер и турецкий президент, была и проблема в связи со строительством Намахванской ГЭС. Неслучайно премьера сопровождают министры экономики и охраны окружающей среды. Неутихающие в Грузии протесты фактически заморозили процесс. И, учитывая то, что компания-оператор является «турецко-подданной», президента Эрдогана не могло не заинтересовать, как грузинские власти намерены решить вопрос.

По мнению наблюдателей, отсутствие серьезной реакции со стороны правительства на действия протестующих было обусловлено как раз поездкой Ираклия Гарибашвили в Анкару. И теперь, после разговора с Эрдоганом, позиция грузинского правительства, как ожидается, станет куда более четкой.