Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19

США распределят 25 миллионов доз вакцин от COVID-19 между разными странами по всему миру, включая Грузию. Стратегию глобального обмена вакцинами представила администрация американского президента Джо Байдена.

«Соединенные Штаты станут арсеналом вакцин для всего мира. Для этого администрация предпримет несколько дополнительных мер, помимо финансирования COVAX: пожертвовать вакцины из США всему миру и побудить другие страны сделать то же самое», – говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Согласно сообщению, около 6 миллионов доз «будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей» – наряду с Грузией, речь идет о Мексике, Канаде, Республике Корее, секторе Газа, Украине, Косово, Гаити, Египте, Иордании, Индии, Ираке и Йемене.

«Наименования вакцин и количества будут определены и распространены по мере того, как администрация завершит работу с логистическими, нормативными и другими параметрами, характерными для каждого региона и страны», – отметили в Белом доме.

Как пишет «Новости-Грузия», 25 миллионов доз вакцин – это первая партия, которую планируется распределить по программе. Всего США намерены передать странам 80 миллионов доз вакцин. Из них 75% будут предоставлены по международной платформе COVAX, а еще 25% страны получат от США напрямую, в качестве «немедленной помощи на неотложные нужды».

Речь в стратегии идет только о зарегистрированных в США препаратах: разработанных консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, а также Johnson & Johnson.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на США и другие страны с высоким уровнем дохода приходится 90% всех имеющихся в мире запасов вакцины против нового коронавируса. Ранее американские власти направили COVAX 4 миллиарда долларов. Кроме того, они выделили 4,2 миллиона доз вакцин своим соседям – Канаде и Мексике.