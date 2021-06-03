Грузинский день американских сенаторов и содокладчиков ПАСЕ

Заставить правящую партию осуществить реформу судебной системы было одним из главных вопросов, которые сегодня подняли представители оппозиции и НПО по правам человека во время встречи с американскими сенаторами. Двухпартийная делегация Конгресса США перед началом встреч в Тбилиси с утра побывала у разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Ожидая их возвращения, оппозиционеры встречались с докладчиками ПАСЕ по ситуации в Грузии.

Перед тем как полностью окунуться в проблемы грузинской политики и узнать, как оппонентам власти живется в условиях правления «Грузинской мечты», американские сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман в первую очередь направились к разделительной линии. Они решили воочию убедиться, как трудно живется местному населению в условиях бордеризации, которую сами сенаторы неоднократно оценивали как ползучую аннексия и российскую оккупацию, призывая Москву к отводу российских пограничников и отзыву признания независимости Сухуми и Цхинвали.

«Сначала в Земо Никози, а затем в селе Эргнети наблюдатели МНЕС проинформировали сенаторов о ситуации безопасности в этом районе, уделяя особое внимание деятельности по «бордеризации», такой как проволочные ограждения, наблюдательные посты и оборудование для наблюдения, а также негативному воздействию на свободу передвижения и другие права человека в сообществах, затронутых конфликтом», – говорится в пресс-релизе Миссии наблюдателей ЕС.

По возвращении в Тбилиси сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман начали свой плотный график встреч с представителями НПО «Ассоциация молодых юристов», «Справедливые выборы», Центр социальной справедливости и грузинских филиалов NDI, IRI и Transparency International. Реформа избирательной и судебной систем, предстоящие в октябре местные выборы, выполнение соглашения Мишеля были главными вопросами, сообщила журналистам по завершении встречи глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигуари. Она же напомнила, что не следует ждать оценок американских сенаторов сегодня же.

«Как правило, о своих позициях они (сенаторы США) не говорят, встречаются с представителями как политических партий, так и правительства. Главное, и, наверное, мы все это знаем, что в первую очередь мы должны бороться и работать за будущее и демократию в этой стране. Они (западные партнеры), конечно, уважают наши позиции как граждан Грузии, готовы помочь и помогут, но главная борьба – за нами», – сказала Эка Гигаури.

Но не только у сенаторов был сегодня плотный график встреч. Перед тем как встретиться с ними, оппозиционные депутаты делились с содокладчиками ПАСЕ из комитета по мониторингу по ситуации в Грузии своими оценками того, как «Грузинская мечта» выполняет соглашение Мишеля. Бывший лидер «Европейской Грузии», а теперь беспартийный депутат Давид Бакрадзе развеял позитивные ожидания по поводу выполнения соглашения Мишеля, о которых накануне рапортовала представителям ПАСЕ «Грузинская мечта»:

«Пока ни один из законопроектов не разработан до конца, чтобы в реальности и на практике отразить соглашение президента (Евросовета) Мишеля. Поэтому мы сегодня обращаем внимание на эти проблемы и надеемся, что в резолюции Совета Европы будет идти речь о том, что нужно делать. И я надеюсь, что необходимое будет сделано, и мы это оценим, но пока разговоры о выполнении соглашения Мишеля преждевременны».

Что мешает стране легко осуществить реформы по выводу страны из кризиса, согласно документу Мишеля, рассказал парламентариям Совета Европы депутат «Гирчи» Александр Раквиашвили:

«Кризис продолжается, потому что до сих пор «Грузинская мечта» и «Национальное движение» находятся в режиме противостояния – и это проблема. Если наши европейские друзья помогут нам ее решить, выполнение остальных вопросов – будь это реформа избирательной системы или суда, – будет гораздо легче».

Вызвать давление на власть со стороны западных партнеров было главной целью лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе и его соратников. Они настолько поглощены идеей реализации пунктов документа Мишеля, что сегодня даже создали одноименную парламентскую фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля».

О чем уже с американскими сенаторами собирался говорить на назначенной ему вечером встрече, рассказал депутат Георгий Вашадзе. Как выяснилось, у него есть замечания к правящей силе не только по пунктам документа Мишеля, поэтому он обратился с еще одной отдельной просьбой к Джин Шахин и Роберту Портману:

«В первую очередь – это соглашение Шарля Мишеля. Его реализация очень важна. Будем говорить о необходимости проведения реформы судебной системы, антикоррупционных мер. Затронем такие темы, как стратегическое партнерство с США, вопрос строительства российского газопровода «Северный поток», который абсолютно меняет геополитику. Мне интересно, что собираются делать США. Как представитель оппозиции, я также попрошу, чтобы нас пригласили на саммит НАТО, видимо, какие-то ошибки допустили грузинские власти, и мы не знаем об этом», – только так может объяснить оппозиционер Георгий Вашадзе тот факт, что на запланированный на 14 июня саммит НАТО Грузия не приглашена в ранге страны-аспиранта, как это было раньше.

Оппоненты власти своевременным и важным считают визит американских конгрессменов и по той причине, что днями ранее из Вашингтона и Брюсселя однозначно дали понять, что грузинские власти рискуют остаться без траншей из США и ЕС в случае ненадлежащего проведения реформы системы правосудия и невыполнения рекомендаций западных партнеров.

В правящей силе в ответ отметили, что судебная система в Грузии – одна из лучших в регионе. Потому на предстоящую поздно вечером встречу сенаторов с парламентским большинством депутат Алуда Гудушаури шел с оптимистичным настроем:

«Мы не ждем критических оценок по той простой причине, что «Грузинская мечта» сделала практически все важные шаги, и одно из доказательств этого – документ соглашения, представленный господином Шарлем Мишелем (председатель Евросовета). Мы взяли обязательство, и мы его подписали. Мы все увидели, что к документу не присоединилось «Нацдвижение», но сбирается войти в парламент. Этот документ называется «За будущее Грузии, за ее прогресс». И когда ты не подписываешь этот документ, это означает, что ты не желаешь успеха и укрепления Грузии».

Тем самым депутат Алуда Гудушаури косвенно подтвердил предположения, что и на встрече с американскими сенаторами правящая «Грузинская мечта» намерена значительное время уделить полемике с «Нацдвижением», а не обязательствам по соглашению Мишеля, главная цель которого – покончить в стране с политическим противостоянием.

Сами сенаторы поздно вечером на пресс-конференции говорили о значимости соглашения от 19 апреля, о необходимости проведения реформ. При этом сенатор Роберт Портман заявил, что Грузия, по его мнению, «заслуживает предоставления Плана действий по членству в НАТО». А сенатор Джин Шахин сообщила, что «Белый дом только что подтвердил, что Грузия будет одна из тех стран, которой США готовы предоставить антиковидные вакцины». И эта хорошая новость была встречена аплодисментами.