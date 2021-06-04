Бибилов о грузинских беспилотниках: угрозы по аналогии с Карабахом нет

В Южной Осетии есть всё необходимое для борьбы с беспилотниками, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Корреспондент ТАСС поинтересовался у него, не обсуждается ли с российской стороной возможность укрепления систем ПВО для недопущения полетов грузинских беспилотников.

«Очевидно, что в последнее время количество беспилотников вблизи границы Южной Осетии увеличивается. На сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы локализовать или пресечь попытки пересечения границы беспилотниками. Какой-то угрозы или возможного развития события по аналогии нагорнокарабахскому конфликту у нас, конечно, невозможно, потому что все необходимое для борьбы с беспилотниками у нас есть. И они [системы] эффективны», – сказал Бибилов.

Отметим, что беспилотники сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые дроны внесли существенный вклад в победу Баку.