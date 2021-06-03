Депутаты вернулись к амнистии

Спустя почти год парламентарии вернулись к обсуждению законопроекта об амнистии заключенных. На этот раз ее решили приурочить к 29-летию принятия Акта о независимости Южной Осетии, которое отмечалось 29 мая. Судьба второго законопроекта, который также обсуждался год назад вместе с амнистией после объявленной заключенными в конце 2019 года голодовки – о внесении изменений в уголовно-исполнительный кодекс, – пока неизвестна.

Инициатива, говорит депутат парламента Давид Санакоев, действительно была озвучена еще в прошлом году, и приурочить ее планировали к 75-летию победы в ВОВ, «но уже прошел и 76-й год. Сейчас речь идет об амнистии заключенных, приуроченной к 29-летию провозглашения Акта о независимости Южной Осетии»:

«Вчера проходил комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению, и мы рассматривали вопросы по данному проекту постановления об амнистии. У нас есть свои предложения, которые мы подготовили, внесли, я имею в виду группу депутатов. Они касались того, чтобы под амнистию попали люди, которые воевали за независимость Южной Осетии, которые получили государственные награды. В основном, когда мы планировали эту амнистию, мы планировали ее из-за такой категории. Конечно, не те, которые сидят, например, по тяжким или особо тяжким статьям, а те, которые могут попасть под освобождение, – например, средней тяжести. Там разные категории описаны в проекте постановления».

Главными инициаторами амнистии в 2020 году были две парламентские партии – «Ныхас» и «Народная партия». Депутаты надеялись, что к началу летних каникул парламентарии смогут принять соответствующее постановление. Однако руководство законотворческого органа решение так и не приняло, а инициаторы заявили о намеренном затягивании процесса. Часть парламентариев кулуарно говорила о давлении, оказываемом на них, хотя публично народные избранники подчеркивали готовность решить вопрос бесконфликтно.

Наблюдатели связывали перенос обсуждения вопроса амнистии с персоной экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, который мог попасть под нее как человек воевавший и имеющий государственные награды.

Спикер Алан Тадтаев обещал рассмотреть этот вопрос в сентябре 2020 года, после окончания парламентских каникул, и привязать его к очередной дате Дня провозглашения независимости. Смерть Инала Джабиева в августе того же года, последовавшие за ней массовые волнения, бойкот работы законотворческого органа, который длился не один месяц, пандемия – все это оттянуло решение по амнистии почти на год.

В 2020 году постановление должны были рассматривать одновременно с другой инициативой – изменениями в уголовно-исполнительный кодекс. Это, как говорили депутаты, обещал родственникам заключенных лично президент республики. Речь, к примеру, шла об увеличении количества свиданий с родственниками и числа продуктовых передач. Вот что об этом говорил 13 июля 2020 года тогда еще лидер «Народной партии» Александр Плиев:

«Изначально «Народная партия» была одной из тех, кто вместе с «Ныхасом» инициировала вопрос о том, что в честь 75-летия надо обязательно провести амнистию. Это не новая процедура, можно сказать, и не новая мировая практика. Не только у нас, но и во всем мире на определенные серьезные, крупнейшие события принимается амнистия. Мы это делали и в 70-летие Великой Победы, и в 65-летие. То есть это обычная практика, которая должна быть выполнена парламентом. А второй вопрос был озвучен самим президентом с родственниками заключенных, где он пообещал им. И было сказано это в парламенте тоже, что давайте принимать определенные законы, чтобы увеличить количество передаваемых передач заключенным».

По словам Давида Санакоева, сейчас речь идет исключительно об амнистии, рассмотрение законопроекта об уголовно-исполнительной системе в повестке дня не стоит. Делая отсылку к прошлогодним разногласиям с правящей партией, он еще раз подчеркнул:

«Амнистия обычно проводится не в отношении отдельного человека, как мы знаем, она проводится в отношении отдельных категорий осужденных. Поэтому мы, естественно, все делаем в рамках закона. Наши изменения (в постановление) касаются того, чтобы люди, которые защищали свою родину и оказались в заключении или под следствием, которые имеют государственные награды, попали под амнистию. То есть мы не имеем в виду при этом насильников, террористов, убийц и тех, кто совершил преступления против человечности, личности, государства», – отметил Санакоев.

По словам собеседника «Эха Кавказа», завтра на очередном заседании парламентского комитета могут быть озвучены точные данные о тех, кто может выйти на свободу по амнистии. По словам Давида Санакоева, пока, по неуточненной информации, общее число подследственных и заключенных в местной ИК – 56 человек, из них осужденных – 35.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии