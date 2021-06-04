Бибилов до конца года определится, будет ли переизбираться на пост президента

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что до конца этого года определится, будет ли баллотироваться на второй срок.

Срок полномочий Бибилова, избранного в апреле 2017 года, истекает весной 2022 года.

«Я думаю, что пока рановато об этом говорить, более того, считаю, что в первую очередь, наверное, это не мое желание должно быть баллотироваться на пост президента, а желание народа республики. Если народ республики доверит, то конечно. Против воли никогда не шел и идти не собираюсь. Я думаю, что это будет известно ближе к концу года», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.

Он также выразил надежду, что к выборам удастся сформировать Конституционный суд, который мог бы решать возникшие споры.

«Со стороны президента, руководства республики есть полная готовность для того, чтобы уже наконец сформировать Конституционный суд. Тут можно, к сожалению, пока отметить, что пока не все депутаты понимают всей важности работы Конституционного суда, и определенные напряженные отношения, которые недавно были, – это тоже свидетельство того, что Конституционный суд необходим. Это форма правового решения тех проблем, которые могут возникать между исполнительной и законодательной властью по определению нормативных актов, ненарушения Конституции республики», – отметил он.

В интервью ТАСС Бибилов также заявил, что Южная Осетия совместно с Россией готовит план экономического развития.