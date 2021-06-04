Азербайджанские журналисты погибли, подорвавшись на мине

В Кельбаджарском районе Азербайджана журналисты подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает АПА, об этом сообщила пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар.

Погибли оператор AzTV Сирадж Абышов, 1989 года рождения, и сотрудник «Азертадж» Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), 1982 года рождения.

Пострадали также режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель автобуса и местный житель. AzTV публикует видео с места происшествия.

Кельбаджарский район с 25 ноября прошлого года перешел под контроль Азербайджана по трехстороннему соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что Азербайджан направил межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей.