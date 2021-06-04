Лана Чкадуа: «Молодым негде получить такие знания»

Благотворительный «Женский фонд развития» работает в Абхазии вот уже два десятилетия. Представитель фонда Лана Чкадуа рассказала сегодня о реализуемых проектах и как на них отразилась пандемия.

Сегодня в Сухуме на площадке АРСМИРА (Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия) состоялась пресс-конференция представителя благотворительной организации «Женский фонд развития» Ланы Чкадуа. Она рассказала о фонде:

«Он функционирует в городе Гал, но мы стараемся охватывать всю Восточную Абхазию, то есть Очамчырский, Гальский и Ткуарчальский районы. Мы работаем с 2001 года, и за это время было реализовано много различных проектов. Это были проекты, ориентированные на молодежь, на женщин, которые сталкиваются с домашним насилием, на учителей английского языка. Мы считаем нашей миссией создание такого общества, где все люди, независимо от пола, физических способностей, религии, национальности, были бы равны и имели равный доступ ко всем услугам и ресурсам».

Отвечая на вопрос о том, чем сейчас в организации занимается она сама, Лана сказала:

«Я являюсь менеджером проекта, который называется «IT- лаборатории». Данный проект реализуется при поддержке программы развития гражданского общества, которая является совместной программой ЕС и ПРОООН. И партнером с нами в данном проекте выступает гудаутская организация, которая называется «Нартаа». Мы работаем с молодежью из Гальского района, проект у нас продолжается десять месяцев. Мы должны завершить его в конце ноября. В рамках данного проекта проводятся курсы по 3D-дизайну, программированию и робототехнике. Мы выбрали десять человек, это молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, потом будет еще один поток из десяти человек. Мы считаем, что это направление очень востребовано сегодня. После общения с молодыми людьми стало понятно, что эти направления их интересуют, однако им негде получить такие знания».

Когда журналисты поинтересовались, есть ли проблемы с кадрами преподавателей, Чкадуа признала:

«Было очень сложно их найти, потому что в Абхазии, скажем, хороших квалифицированных программистов очень мало, и они все нарасхват. Поэтому мы считаем необходимым подготовить новое поколение специалистов, которые могли бы в будущем их заменить.

– А кто сейчас преподает?

– У нас сейчас два эксперта из Сухума. Это тоже проблема, им приходится постоянно ездить. Нам очень сложно найти человека либо очамчырского, либо гальского, который был бы поблизости. Поэтому мы надеемся, что ребята, которые сегодня себя активно проявляют, а таких немало, они и в дальнейшем хотят связать свою жизнь с этими направлениями. Мы считаем, что они и сами могут преподавать молодым людям, когда определенный багаж опыта наберут».

Немало вопросов было о проблеме домашнего насилия в отношении женщин и специфики данной проблемы в Абхазии. Не первый год «Женский фонд развития» в партнерстве с Ассоциацией женщин Абхазии при поддержке «ООН – женщины» реализует проект «Реагирование на насилие в отношении женщин Абхазии». В его рамках существует кризисный центр, в котором работают психолог и юрист. «К нам обращаются женщины с различными вопросами, и не только те, кто подвергается домашнему насилию. Мы оказываем правовую консультацию, помогаем в оформлении документов, а также помогаем получить финансовую помощь», – отметила Чкадуа.

По всем вопросам для женщин работает телефон горячей линии. За последние три года в кризисный центр обратились около 450 женщин, среди них жертв домашнего насилия было около 40%.

Когда зашла речь о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться фонду, Лана Чкадуа сказала, что, как и всем, им «немало карт» смешала коронавирусная пандемия. Приходилось корректировать планы:

«В период пандемии нами был реализован проект совместно с Сухумским домом юношества, где мы охватили 90 преподавателей английского языка. Для них были проведены на платформе онлайн-тренинги. Психолог Анжелика Ладария проводила лекции о том, как справляться со стрессом, поскольку многие люди его испытывали, постоянно находясь в четырех стенах. Лекции проводились также Гундой Микава, она говорила о том, как организовать онлайн-занятия по английскому языку. И впоследствии нами были выбраны совместно с Домом юношества 14 преподавателей – семь из Восточной Абхазии и семь из Западной, которым мы приобрели ноутбуки для того, чтобы они могли преподавать онлайн».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии