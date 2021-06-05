Бразилия одобрила ограниченное использование «Спутника V»

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии одобрило ограниченное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Решение принято руководством организации четырьмя голосами против одного по итогам семичасового обсуждения вечером в пятницу. Об этом сообщает газета O Globo.

Использование вакцины разрешено «в исключительных случаях». Вакцинировать можно будет только здоровых людей старше 18 лет. Суммарное количество иммунизированных препаратом в каждом из 26 штатов страны и столице не должно превышать одного процента населения.

В апреле регулятор запрещал использование препарата. Инспекторов не устроили условия производства вакцины в России. Обнаружилось, что в России не ведется контроль наличия в конечном продукте других вирусов, информация о контроле очистки препарата регулятора была представлена не полностью.

Кроме того, не было обнаружено данных, сравнивались ли вакцины, произведенные разработчиком для исследований и изготовленные фармкомпаниями для клинического применения. Российская сторона претензии отрицала, назвала решение о запрете препарата политическим и угрожала регулятору судебным процессом.

Бразилия стала 67-й страной, одобрившей применение «Спутника», сообщается в официальном твиттере вакцины. При этом препарата не хватает для внешних заказчиков, – подсчитали в мае Forbes и The Bell. По состоянию на конец месяца Москва договорилась с другими странами об экспорте более 205 миллионов доз препарата, но поставила только 16 миллионов 300 тысяч.

Один из производителей рассказал изданию The Bell, что фармацевтическим предприятиям не удается добиться стабильного качества препарата и гарантировать идентичность партий. Другой источник издания утверждает, что из-за этого у заводов возникают проблемы с массовым производством.