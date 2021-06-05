Нателашвили возложил на посла США ответственность за сложившуюся в стране ситуацию

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе подозревает, что «Единое национальное движение» (ЕНД) планировало свергнуть нынешние власти, готовя заговор при участии на то время действующего премьера страны Георгия Гахария. Об этом Кобахидзе заявил в интервью телеканалу «Рустави 2».

18 февраля Гахария объявил, что подает в отставку, поскольку не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания председателя крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. Произошло это, когда полиция была готова к штурму центрального офиса ЕНД, где собрались сотни сторонников Мелия, пообещавших физически защищать политика.

По версии председателя ГМ, у ЕНД был заготовлен сценарий. Он утверждает, что партия, основанная третьим президентом Михаилом Саакашвили, рассчитывала дестабилизировать ситуацию и провозгласить альтернативное правительство.

«18 февраля уже под предлогом незадержания [Ники Мелия] они объявили бы так называемое альтернативное правительство со своими так называемыми силовыми министрами. Это информация, которую мы получили из Киева. У них был приготовленный сценарий, были люди в министерствах обороны и внутренних дел, которые заявляли о переходе в подчинение альтернативному правительству и силовым структурам. Два десятка человек осуществляли имитацию этого. Фамилии нам не известны», - сказал Кобахидзе.

Отвечая на вопрос о том, был ли Гахария в курсе планов ЕНД, Кобахидзе заявил, что с ним этой информацией члены команды решили не делиться, поскольку уже тогда у них возникли определенные подозрения.

Кобахидзе пояснил, на чем основывались подозрения членов «Грузинской мечты» в отношении Гахария: «Подозрения вызвало это совпадение – оттуда они [«Единое национальное движение»] говорили, что им необходимо 2-3 дня, чтобы свергнуть власть, а здесь один из членов нашей команды [Георгий Гахария] по непонятным мотивам просил отложить операцию на 2-3 дня».

Лидер правящей партии уверен, что финальной частью сценария по свержению власти стало бы возвращение Михаила Саакашвили, который уже почти десять лет находится за пределами Грузии. Кобахидзе сомневается, что этот план оказался бы обречен на успех, однако одновременно подчеркивает, что после отставки премьера такое развитие событий создало бы опасную цепь для «Грузинской мечты».