Грузинский парламент по «шкале Мишеля»

Грузинский парламент создает рабочую группу для начала «амбициозной реформы системы правосудия». Это ключевая часть соглашения, именуемого «документом Мишеля». От ее выполнения зависит дальнейшая судьба политического кризиса в Грузии и евроатлантических перспектив страны. Парламент Грузии на этой неделе работал и над другими пунктами документа Мишеля.

С какими стартовыми позициями приступили сегодня к работе над реформой судебной системы парламентское большинство и оппозиция, объявил депутат «Лело» Давид Усупашвили:

«Без увеличения доверия к судебной системе наша государственность окажется под большим риском. Власть считает, что, да, есть какие-то проблемы, но в основном дела обстоят хорошо. Мы считаем – да, есть какие-то позитивные моменты, но в основном дела плохи».

Об «амбициозной реформе судебной системы» говорится в соглашении политических сил по выводу страны из кризиса, которое получило название «документа Мишеля».

Но, как отмечали сегодня оппоненты власти, документ Мишеля не гарантирует реальную независимость суда. О том, что власть не хочет признавать наличие клана в судебной системе и лишь способствует его усилению, говорится в сегодняшнем совместном заявлении восьми профильных НПО. Создание рабочей группы по реформе судебной системы в нем рассматривается как серьезная возможность исправить проблемы, касающиеся выборов членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда и назначения генпрокурора, а также очистки системы от клана. Однако события 26 мая, когда не были услышаны, в том числе, и призывы западных партнеров отложить избрание четырех новых членов Высшего совета юстиции, заставляют представителей гражданского сектора усомниться в подлинности обещаний власти четко следовать духу документа Мишеля, принятого 19 апреля:

«Правящая сила выбрала стратегию полного игнорирования процессов, связанных с конференцией судей 26 мая, и весь груз ответственности переложила на конкретных судей и влиятельную группу в суде. Бездействие власти и бегство от реальной ответственности создает серьезную опасность перспективе фундаментальной реформы правосудия, что является одним из главных условий в соглашении от 19 апреля. Эта данность указывает на нежелание властей провести реальную реформу и сделать шаги для разрешения существующего в стране политического кризиса», – говорится в совместном заявлении НПО.

Власти в свою очередь настаивают на независимости суда и отрицают, что система политизирована. А заявления о клановости в суде расценивают, как выразился сегодня лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, «вымышленным восприятием, основанным на политически субъективных интересах».

Представители правящей силы сегодня критиковали оппозиционных депутатов не только за их мнение о судебной системе. Депутаты партии власти считают отклонением от пунктов документа Мишеля позицию «Лело» и «Стратегии Агмашенебели». Накануне те не проголосовали за версию «Грузинской мечты» законопроекта об амнистии по делу фигурантов «гавриловской ночи», настаивая на своем варианте законопроекта. Главное и почти единственное его отличие от варианта власти – это то, что в нем нет следующего условия: для того чтобы амнистия распространилась на фигуранта дела, требуется его согласие. (В варианте «Грузинской мечты» говорится, что лицо не должно отказываться от амнистии.) Почему это, возможно, не принципиально, но важно, объясняет депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Это направлено на то, чтобы лидер «Нацдвижения» Ника Мелия и другие участники тех акций протеста (в «гавриловскую ночь») пошли на оскорбляющие их достоинство шаги, сами попросили о прощении и не отказались от амнистии – это очень плохой пункт (в проекте об амнистии)».

Такое заступничество части парламентской оппозиции за лидера «Нацдвижения» Нику Мелия, партия которого не спешит ответить, прервет ли бойкот парламента, главу комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклия Кадагишвили натолкнуло на мысль:

«У этой части оппозиции, не знаю почему, но все-таки сохраняется подотчетность «Нацдвижению», в то время как весь мир призывает их идти в парламент, пока они, и без того обанкротившиеся, совсем не загнали себя в могилу».

Видимо, по этой причине депутаты «Грузинской мечты» не проявили особого интереса к информации, поступившей от «Нацдвижения», о том, что окончательное решение по этому вопросу те примут в воскресенье на партийном политсовете.

Не стали в «Грузинской мечте» дожидаться заявления и другого политического оппонента, бывшего премьер-министра Георгия Гахария. После ухода из партии представители правящей силы тоже считают Гахария и его соратников обанкротившимися. Что по этому поводу думает сам Гахария, какого толка будет его партия под названием «За Грузию», станет известно завтра, 29 мая.