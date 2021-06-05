G7: Крупные IT-корпорации отныне будут по-новому платить налоги

Тбилисский городской суд принял решение, обязывающее незамедлительно начать перевод всех воспитанников детского пансиона в Ниноцминда, заявляют в правозащитной организации «Партнерство за права человека» (PHR).

По словам главы PHR Анны Абашидзе, с соответствующим требованием организация обратилась к суду 4 июня. В своем иске они указали, что в интернате существует опасность для жизни и здоровья детей. Она подчеркнула, что на практике решение суда означает то, что «вывод детей должен начаться сегодня же». Абашидзе добавила, что любые попытки помешать исполнению решения суда будут считаться уголовным преступлением. По мнению юриста, в данной ситуации основная цель государства должна заключаться в том, «чтобы можно было, прежде всего, рассмотреть вопрос о возвращении этих детей их биологическим родителям, а уже потом - о других формах перевода».

Другая представительница PHR Анна Арганишвили сообщила, что в решении PHR упоминается, как «специальный истец для детей с ОВЗ», и, прежде всего, подразумеваются они. Одновременно суд фактически признает, что абсолютно все несовершеннолетние, находящиеся в пансионе, в равной степени подвержены опасности.

До сих пор в Агентстве государственной опеки и других государственных ведомствах, ответственных за защиту прав детей, не комментировали заявление PHR и решение суда.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии. Постоянно там проживают около 60 бенефициаров. СМИ неоднократно говорили о вопиющих фактах психологического и физического давления на воспитанников пансиона, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Епископ Грузинской православной церкви Спиридон (Абуладзе), управляющий пансионом, объясняет свою позицию заботой о детях. Он резко критикует НПО и омбудсмена, а СМИ обвиняет в проведении клеветнической кампании против учреждения и его несовершеннолетних воспитанников.

На этой неделе стало известно, что за последние пять лет МВД Грузии начало четыре расследования предполагаемых фактов насилия над воспитанниками пансиона в Ниноцминда, в том числе сексуального. В министерстве сообщили, что детально изучили каждый факт, однако доказательств, которые бы подтвердили преступления, пока не обнаружено.

Накануне в учреждение были допущены представители службы госопеки, а также Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Соцработники сообщили, что заберут из пансиона 16 несовершеннолетних. Некоторые из них сами выразили желание покинуть учреждение, решение о переводе других было принято после бесед с участием психологов.

Социальные работники продолжили работу в пансионе и сегодня. Одновременно учреждение посетили депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта», а также священнослужители, которые входят в специальную группу, созданную патриархией для изучения ситуации.